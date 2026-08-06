O dilema de Mourinho no Bernabéu: como equilibrar o arsenal de estrelas sem que a solidez defensiva desmorone?

O Real Madrid vive uma fase de transição delicada com o retorno de José Mourinho ao banco de comando, em meio ao anúncio do acordo de renovação de contrato entre o astro brasileiro Vinícius Júnior e a diretoria merengue.
O clube merengue possui um arsenal ofensivo excepcional, formado por Vinícius, Mbappé, além de Bellingham e Rodrygo, que retorna de lesão, somados ao recém-chegado Yan Diomande e ao atacante espanhol Carlos Espí. No entanto, essa força ofensiva levanta questionamentos fundamentais sobre o equilíbrio defensivo, já que a maioria desses jogadores sofre com uma notável fragilidade no comprometimento defensivo.
Mourinho se apoia historicamente na disciplina tática e na solidez defensiva, por isso enfrenta um grande desafio para integrar essas estrelas sem sacrificar sua identidade.