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O dilema de Mourinho no Bernabéu: como equilibrar o arsenal de estrelas sem que a solidez defensiva desmorone?

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O técnico português diante do teste de controle e capacidade..

O Real Madrid vive uma fase de transição delicada com o retorno de José Mourinho ao banco de comando, em meio ao anúncio do acordo de renovação de contrato entre o astro brasileiro Vinícius Júnior e a diretoria merengue. 

O clube merengue possui um arsenal ofensivo excepcional, formado por Vinícius, Mbappé, além de Bellingham e Rodrygo, que retorna de lesão, somados ao recém-chegado Yan Diomande e ao atacante espanhol Carlos Espí. No entanto, essa força ofensiva levanta questionamentos fundamentais sobre o equilíbrio defensivo, já que a maioria desses jogadores sofre com uma notável fragilidade no comprometimento defensivo. 

Mourinho se apoia historicamente na disciplina tática e na solidez defensiva, por isso enfrenta um grande desafio para integrar essas estrelas sem sacrificar sua identidade.

  • Redefinição dos papéis ofensivos e imposição da disciplina coletiva

    A solução começa pela reorganização das funções no setor ofensivo. Vinícius, Mbappé e Rodrygo tendem a jogar com total liberdade, e muitas vezes deixam os espaços atrás deles expostos. Mourinho, conhecido por sua capacidade de impor ordem até às maiores estrelas, imporá tarefas defensivas específicas a cada jogador.

    Não haverá exceção; até Mbappé será cobrado a pressionar o lateral-direito adversário nos momentos adequados, enquanto Vinícius será convocado a recuar para dar suporte ao lateral-esquerdo nos contra-ataques.

    Já Bellingham, que se destaca por sua grande capacidade física, será transformado em um pivô ofensivo-defensivo que equilibra a contribuição no ataque com o retorno ao meio-campo. Rodrygo, após seu retorno, será usado como opção alternativa, mais comprometida com o lado defensivo nas partidas difíceis.

    Quanto a Diomande e Asencio, serão empregados como primeiras ferramentas de pressão; Asencio, com sua estatura elevada, contribuirá na interceptação de bolas longas, e Diomande, com sua velocidade, fechará os espaços pelas pontas.

    Essa disciplina não será imposta apenas com palavras, mas por meio de treinamentos intensivos de pressão alta organizada, um método que Mourinho conhece bem de suas passagens anteriores pelo Chelsea e pela Inter de Milão.

    O resultado esperado é transformar o ataque de um conjunto de individualidades em uma unidade coesa que protege a retaguarda defensiva.

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  • Construção de um meio-campo sólido como um escudo de proteção: proteger a posse de bola avançada

    Com jogadores ofensivos menos comprometidos defensivamente, Mourinho vai apostar em uma dupla ou trio forte no meio-campo. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga formam uma base ideal.

    Tchouaméni será a âncora defensiva que cobre os espaços deixados por Bellingham quando ele avança, enquanto Valverde contribui na transição rápida da defesa para o ataque, e Camavinga, com sua versatilidade, pode atuar como lateral adicional ou como volante criativo.

    Mourinho pode recorrer a um esquema 4-2-3-1 ou a um 4-3-3 mais sólido, com dois jogadores sempre à frente da defesa, e essa disposição permite que as estrelas ofensivas se lancem com liberdade, sem medo de brechas.

    Nos grandes jogos, Mourinho pode abrir mão temporariamente de um setor ofensivo para aumentar a densidade numérica no meio-campo, aproveitando sua experiência na gestão de partidas fechadas. Dessa forma, o meio-campo se torna um escudo que protege a defesa e dá ao ataque a segurança para se lançar.

  • Reforço na defesa do Real Madrid e aproveitamento das novas contratações

    A presença de Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Marc Cucurella oferece a Mourinho múltiplas opções no setor defensivo.

    Huijsen, com sua estatura e capacidade de jogar com a bola nos pés, será uma peça fundamental na construção do jogo desde a defesa, enquanto Konaté acrescenta solidez física. Além disso, os laterais Dumfries e Cucurella serão orientados a avançar de forma limitada, com foco na rápida recomposição.

    Espera-se que Mourinho treine a defesa para jogar em espaços curtos e reduzir os espaços, especialmente diante da velocidade ofensiva dos adversários. Ele também utilizará a pressão na frente para diminuir a sobrecarga sobre a linha defensiva.

    Esse reforço permite que os jogadores de ataque continuem desempenhando seus papéis ofensivos sem preocupação excessiva, já que a defesa se tornou mais capaz de lidar com as possíveis brechas.

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  • Gestão do rodízio entre as estrelas e a manutenção do entusiasmo

    Com tantos astros, a rotatividade se torna uma necessidade. Mourinho não pode escalar Vinícius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Diomande e Espino todos juntos ao mesmo tempo de forma regular.

    Ele dependerá de um sistema de rodízio inteligente que mantenha a boa forma de todos e reduza a frustração. Nos jogos mais fáceis, Espino ou Diomande podem começar como titulares para dar descanso aos astros, enquanto nos grandes jogos o foco será a escalação mais equilibrada.

    Mourinho é hábil em lidar com grandes personalidades; vai convencer os jogadores de que o interesse coletivo prevalece sobre o individual, usando sua experiência no trato com estrelas como Ronaldo e Ibrahimovic no passado. Ele também aproveitará os períodos de lesões ou suspensões para testar diferentes formações.

    Esse rodízio garante que o time merengue não dependa de um grupo fixo, mas tenha profundidade que permita competir em todas as frentes sem desgaste.

  • O aspecto psicológico e a liderança em campo: a missão que Mourinho domina

    Mourinho é conhecido por sua capacidade de construir espírito de luta e disciplina. Após temporadas marcadas por uma relativa acomodação, ele reimplantará a cultura de vencer a qualquer custo e motivará os jogadores ofensivos a enxergar a defesa como parte de sua responsabilidade, e não como um fardo.

    Por meio de reuniões individuais e treinos coletivos, ele deixará claro para cada jogador o seu papel dentro do sistema. Vinícius, após a renovação, estará mais estável, e Mbappé se beneficiará das orientações de um treinador focado em explorar ao máximo suas capacidades.

    Bellingham, como possível capitão, também será utilizado como ponte entre os setores. Essa liderança transformará a equipe de um grupo de talentos em uma unidade coesa, capaz de defender atacando e atacar defendendo.

    Por fim, Mourinho possui as ferramentas e a experiência para resolver o dilema do equilíbrio. Ao impor disciplina, construir um meio-campo forte, reforçar a defesa, gerir o rodízio e liderar psicologicamente, ele pode transformar o arsenal ofensivo em uma força equilibrada, capaz de brigar por todos os títulos.

    O desafio é grande, mas sua trajetória prova que ele é capaz de transformar estrelas em um exército organizado. O Real Madrid, sob seu comando, pode assistir a um retorno da solidez que lhe faltava, mantendo a emoção ofensiva pela qual é conhecido. O sucesso depende do comprometimento dos jogadores com a visão coletiva, algo que Mourinho tratará de garantir desde o primeiro dia.

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