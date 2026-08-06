O dilema de Mourinho no Bernabéu: como equilibrar o arsenal de estrelas sem que a solidez defensiva desmorone?

A solução começa pela reorganização das funções no setor ofensivo. Vinícius, Mbappé e Rodrygo tendem a jogar com total liberdade, e muitas vezes deixam os espaços atrás deles expostos. Mourinho, conhecido por sua capacidade de impor ordem até às maiores estrelas, imporá tarefas defensivas específicas a cada jogador.

Não haverá exceção; até Mbappé será cobrado a pressionar o lateral-direito adversário nos momentos adequados, enquanto Vinícius será convocado a recuar para dar suporte ao lateral-esquerdo nos contra-ataques.

Já Bellingham, que se destaca por sua grande capacidade física, será transformado em um pivô ofensivo-defensivo que equilibra a contribuição no ataque com o retorno ao meio-campo. Rodrygo, após seu retorno, será usado como opção alternativa, mais comprometida com o lado defensivo nas partidas difíceis.

Quanto a Diomande e Asencio, serão empregados como primeiras ferramentas de pressão; Asencio, com sua estatura elevada, contribuirá na interceptação de bolas longas, e Diomande, com sua velocidade, fechará os espaços pelas pontas.

Essa disciplina não será imposta apenas com palavras, mas por meio de treinamentos intensivos de pressão alta organizada, um método que Mourinho conhece bem de suas passagens anteriores pelo Chelsea e pela Inter de Milão.

O resultado esperado é transformar o ataque de um conjunto de individualidades em uma unidade coesa que protege a retaguarda defensiva.