Em entrevista coletiva antes do confronto com o Burnley na noite de quarta-feira, o técnico Oliver Glasner revelou os planos do clube para Mateta e confirmou que a lesão “não é tão grave quanto se temia”.

“Ele não precisa de cirurgia. A lesão não é tão grave quanto se temia. A opinião de vários médicos e especialistas é que podemos tratar o joelho de uma forma melhor do que a cirurgia”, disse ele. “Ele vai ficar fora por algum tempo, então não posso dizer duas semanas, três semanas, quatro semanas, mas ele não precisa de cirurgia, o que é muito positivo, e espero que ele volte em breve.

“Tem sido uma decepção, mas ele está ansioso pelos próximos meses. É bom para ele que haja uma decisão final, tomada com base nas recomendações de todos os especialistas e do nosso departamento médico. Ele fará a próxima reabilitação aqui no campo de treinamento.

Quando há muito barulho em torno dos jogadores, muitas vezes eles não têm um desempenho de alto nível em diferentes situações. É importante para ele, está claro que ele será jogador do Crystal Palace pelo menos até o verão. No momento, ele não precisa de cirurgia, então está claro o que ele precisa fazer nas próximas semanas. Clareza é o mais importante.”