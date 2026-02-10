Getty Images
O Crystal Palace toma uma decisão importante sobre Jean-Philippe Mateta, que quer sair do clube, depois que uma lesão no joelho impediu sua transferência para o AC Milan.
Mateta evita cirurgia
Mateta, que estava tentando sair do clube do sul de Londres, acabou ficando no Selhurst Park, em uma reviravolta dramática no último dia da janela de transferências. Foi noticiado que ele consideraria uma operação para resolver o problema de forma definitiva, mas após consultar outros médicos, foi decidido que ele não precisaria passar pela cirurgia. O jogador de 28 anos tem jogado mesmo com dores, apesar de ter sofrido a lesão em novembro, embora tenha perdido os dois últimos jogos do Palace.
Glasner dá notícias sobre Mateta
Em entrevista coletiva antes do confronto com o Burnley na noite de quarta-feira, o técnico Oliver Glasner revelou os planos do clube para Mateta e confirmou que a lesão “não é tão grave quanto se temia”.
“Ele não precisa de cirurgia. A lesão não é tão grave quanto se temia. A opinião de vários médicos e especialistas é que podemos tratar o joelho de uma forma melhor do que a cirurgia”, disse ele. “Ele vai ficar fora por algum tempo, então não posso dizer duas semanas, três semanas, quatro semanas, mas ele não precisa de cirurgia, o que é muito positivo, e espero que ele volte em breve.
“Tem sido uma decepção, mas ele está ansioso pelos próximos meses. É bom para ele que haja uma decisão final, tomada com base nas recomendações de todos os especialistas e do nosso departamento médico. Ele fará a próxima reabilitação aqui no campo de treinamento.
Quando há muito barulho em torno dos jogadores, muitas vezes eles não têm um desempenho de alto nível em diferentes situações. É importante para ele, está claro que ele será jogador do Crystal Palace pelo menos até o verão. No momento, ele não precisa de cirurgia, então está claro o que ele precisa fazer nas próximas semanas. Clareza é o mais importante.”
O sonho da Copa do Mundo ainda está vivo
A cirurgia teria afetado seriamente as chances de Mateta entrar para a seleção francesa de Didier Deschamps na Copa do Mundo e, potencialmente, suas chances de garantir uma transferência no verão - como evidenciado por sua transferência fracassada para o AC Milan. Assim que estiver em forma, ele tentará voltar ao time titular do Eagles e garantir sua vaga no avião para os Estados Unidos, Canadá e México — embora agora ele tenha que competir com o novo contratado Jorgen Strand Larsen, que custou £ 48 milhões (US$ 66 milhões).
Mateta ainda não está em forma
Glasner acrescentou que o francês ainda enfrenta mais duas semanas afastado dos treinos antes de poder retornar aos treinos. “Não, (ele não está em treino completo). É preciso fortalecer o quadríceps e os músculos ao redor do joelho para que ele tenha mais apoio. Foi isso que nos disseram ser a melhor maneira, sem qualquer risco para o joelho. Ele não participará dos treinos pelas próximas duas semanas, pelo menos, e depois retornará aos poucos, mas sempre observando como o joelho está se comportando.”
Sendo um dos favoritos da torcida, Mateta tem sido alvo de cantos depreciativos de seus próprios torcedores nos últimos jogos, após suas tentativas de sair do clube, mas Glasner tem esperança de que os torcedores do Palace agora o apoiem. “Espero que os torcedores sempre apoiem cada jogador e a equipe”, continuou. “Ninguém pode esperar que todos os jogadores, membros da equipe e todos os treinadores fiquem para sempre, mas podem esperar que todos deem o seu melhor quando vestem a camisa do Eagle, e estou 100% convencido de que JP dará o seu melhor quando voltar a vestir a camisa do Eagle e merece o melhor apoio.
Tenho certeza de que nossos torcedores o apoiarão da melhor maneira se apreciarem o que ele fez pelo Crystal Palace. Você pode ficar desapontado com uma decisão ou algo assim, mas também há um momento para dizer 'vamos olhar para o que está por vir'. Se você sempre fica no passado, não afeta seu futuro. É importante que os torcedores do Palace façam uma pausa e digam: 'OK, isso aconteceu, talvez não estejamos satisfeitos com o que ele estava fazendo, mas ele merece uma segunda chance e, se der o seu melhor, terá o nosso apoio'. Essa é a minha abordagem à vida e acho que é isso que nossos torcedores farão.”
