O conto de fadas de Cabo Verde continua: mais um empate, 2 a 2 com o Uruguai, e o sonho da classificação continua intacto

A história de Cabo Verde: tudo ainda está em aberto no Grupo H, com a seleção do arquipélago empatando também contra o Uruguai (após o histórico 0 a 0 com a Espanha) — marcando ainda seus dois primeiros gols na história da Copa do Mundo — e continuando a sonhar com uma classificação sensacional para as oitavas de final.

Para os estreantes nesta Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada entre Canadá, Estados Unidos e México, um empate com a Arábia Saudita pode ser suficiente para avançar; a Celeste, por sua vez, vai dar tudo de si contra as Furias Vermelhas, mas a marca de 3 pontos pode ser suficiente para garantir uma vaga na próxima fase como uma das oito melhores terceiras colocadas.

Um sonho para Cabo Verde, o risco de um pesadelo para o Uruguai.