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Gabriele Stragapede

Traduzido por

O conto de fadas de Cabo Verde continua: mais um empate, 2 a 2 com o Uruguai, e o sonho da classificação continua intacto

Uruguai x Cabo Verde
Copa do Mundo
Uruguai
Cabo Verde

O sonho de Cabo Verde na Copa do Mundo continua: mais um empate, depois daquele na estreia contra a Espanha.

A história de Cabo Verde: tudo ainda está em aberto no Grupo H, com a seleção do arquipélago empatando também contra o Uruguai (após o histórico 0 a 0 com a Espanha) — marcando ainda seus dois primeiros gols na história da Copa do Mundo — e continuando a sonhar com uma classificação sensacional para as oitavas de final.

Para os estreantes nesta Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada entre Canadá, Estados Unidos e México, um empate com a Arábia Saudita pode ser suficiente para avançar; a Celeste, por sua vez, vai dar tudo de si contra as Furias Vermelhas, mas a marca de 3 pontos pode ser suficiente para garantir uma vaga na próxima fase como uma das oito melhores terceiras colocadas.

Um sonho para Cabo Verde, o risco de um pesadelo para o Uruguai.

  • A PARTIDA

    O técnico Bielsa havia preparado uma partida agressiva, baseada na pressão alta, mas Cabo Verde optou por aproveitar suas oportunidades com muita personalidade e troca de passes. E assim, a seleção de CaboVerde surpreendeu a Celeste, que por mais de 40 minutos não conseguiu sequer chutar a gol, enquanto Cabo Verde chegou a abrir o placar com uma cobrança de falta de Kevin Pina (primeiro artilheiro da história da seleção do arquipélago em uma Copa do Mundo).

    O final do primeiro tempo, porém, foi todo a favor do Uruguai, que primeiro empatou com Araujo após um cruzamento desviado de Valverde e, em seguida, assumiu a liderança nos acréscimos com Canobbio, hábil em aproveitar uma jogada combinada com Ugarte eo próprio Araujo.

    O Uruguai parecia estar no controle, mas um erro bobo de Olivera comprometeu a partida e permitiu que Varela chegasse antes de Muslera e marcasse o 2 a 2 definitivo, que foi defendido com unhas e dentes por Cabo Verde.

    A Celeste tentou com várias investidas finais, mas o resultado não mudou: a seleção de Cabo Verde permanece invicta e sonha, enquanto o Uruguai corre o risco de voltar para casa e ser eliminado de forma retumbante já na fase de grupos.

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  • O PLACAR

    URUGUAI (4-2-3-1): Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte (70' de la Cruz), Bennacer; Canobbio, Valverde, Araújo; Vinas (70' Núñez). Técnico: Bielsa

    CABO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina; Arcanjo (46' Duarte), Mendes, Monteiro (80' Semedo), Rodrigues (58' Varnela); Benchimol. Técnico: Brito

    ÁRBITRO: Eskas

    GOLS: 21' Pina (C), 44' Araujo (U), 45'+6' Canobbio (U), 61' Varnela (C)

    AMONIDADOS: Cabral (C), Bentancur (U), Olivera (U)

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