Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Traduzido por

O confronto dos gigantes... 7 recordes sob ameaça na Copa do Mundo de 2026

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
K. Mbappe
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
H. Kane
D. Deschamps
França
Argentina
Portugal

Ainda não se passaram nem 10 dias desde o início da Copa do Mundo de 2026, mas o torneio já conseguiu reescrever a história do futebol.

E como ninguém quer ficar atrás do outro, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland começaram o torneio com tudo, marcando gols nas partidas de estreia de suas seleções.

A BBC Sport apresentou os principais recordes que já foram quebrados na Copa do Mundo ou que parecem estar prestes a ser quebrados.

Messi e o recorde de maior número de gols marcados em Copas do Mundo

Desde 2014, o atacante alemão Miroslav Klose liderava sozinho a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 16 gols.

Mas o magnífico hat-trick de Messi na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia, elevou a contagem do astro oito vezes vencedor da Bola de Ouro para 16 gols, empatando-o com Klose no topo da lista histórica e colocando-o à beira de assumir a liderança sozinho.

Messi precisou de 27 partidas para chegar aos 16 gols, ou seja, três partidas a mais do que Klose, mas o campeão da Copa do Mundo de 2022 não vai se importar muito com isso.

Logo atrás dele está o francês Kylian Mbappé, com 14 gols, que já se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Francesa, com 58 gols.

Já Harry Kane está quatro gols atrás deles, mas parece que a diferença é grande demais para ser recuperada nesta edição.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keane está prestes a quebrar o recorde de Linker com a Inglaterra

    Harry Kane marcou 81 gols em 115 partidas pela seleção da Inglaterra.

    Depois de ver Messi, Haaland e Mbappé balançarem as redes, Harry Kane lembrou ao mundo do futebol do que é capaz, ao marcar dois gols na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia.

    Com esses dois gols, o capitão dos “Três Leões” elevou sua contagem para 10 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde de Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da competição.

    E, diante de Gana, Harry Kane pode não permanecer empatado com Linker por muito tempo.

    Além disso, a partida contra a Croácia fez dele o segundo jogador inglês, depois de David Beckham (1998, 2002 e 2006), a marcar gols em três edições diferentes da Copa do Mundo.

    A partida também marcou a 115ª partida internacional de Harry Kane pela Inglaterra, igualando o número de partidas de Beckham e tornando-o um dos jogadores com mais partidas pela seleção inglesa.

    • Publicidade
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ganhar a Chuteira de Ouro mais de uma vez

    Kylian Mbappé é o detentor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2022 e também conquistou a Copa do Mundo com a França em 2018.

    Falando em Mbappé, será que ele será o primeiro jogador da história a conquistar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo mais de uma vez? Ou será que o capitão da Inglaterra, Harry Kane, conseguirá esse feito?

    Mbappé marcou 8 gols, conquistando a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo do Catar de 2022, mas enfrenta uma concorrência acirrada para manter o título.

    Já Kane, que também está em busca de vários recordes, conquistou o prêmio na edição de 2018 após marcar 6 gols.

    Atualmente, lideram a disputa Messi, o alemão Deniz Undav e o canadense Jonathan David, com três gols cada, enquanto Kane, Haaland e Mbappé estão apenas um gol atrás deles.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O jogador que marcou mais gols no maior número de edições da Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo marcou 143 gols em 229 partidas pela seleção de Portugal.

    E, apesar do desempenho medíocre no empate de 1 a 1 da Portugal contra a República Democrática do Congo, os recordes continuam sempre à espera de Ronaldo.

    Em 2022, Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), mas Messi já o igualou.

    No entanto, se Ronaldo marcar um gol na edição de 2026, ele se tornará o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, um novo recorde para o astro cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Haaland e o gol histórico da Noruega na Copa do Mundo

    Haaland disputou sua primeira partida na Copa do Mundo, na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

    Haland precisou de apenas 20 toques na bola para marcar dois gols contra o Iraque, tornando-se o primeiro jogador a marcar dois gols pela seleção da Noruega na história da Copa do Mundo.

    Além disso, ele precisou de apenas uma partida para igualar o recorde de artilheiros da Noruega no torneio, ficando empatado com Kjetil Rikdal.

    Haaland poderá assumir sozinho a liderança do ranking quando enfrentar o Senegal na segunda rodada da fase de grupos.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps e o recorde de maior número de vitórias entre os treinadores

    O técnico da França, Didier Deschamps, está a apenas uma vitória de igualar o recorde de maior número de vitórias por um técnico na Copa do Mundo.

    O alemão Helmut Schön lidera a lista histórica com 16 vitórias, enquanto Deschamps alcançará o mesmo número se a França vencer o Iraque.

    E se tudo correr como ele espera, Deschamps quebrará o recorde e chegará a 17 vitórias na última partida da fase de grupos contra a Noruega.

    Essa seria a melhor maneira possível de encerrar sua carreira como técnico da seleção francesa.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    O maior número de cartões vermelhos na Copa do Mundo

    A Copa do Mundo de 2022 teve apenas um cartão vermelho direto, enquanto o recorde de maior número de cartões vermelhos em uma única edição da Copa do Mundo é de 28, registrado na edição de 2006.

    Já na edição de 2026, os árbitros já mostraram 8 cartões vermelhos, três delas na vitória do México sobre a África do Sul na partida de abertura, antes de se juntarem a elas o jogador da Bósnia e Herzegovina, Tarik Maharmović; a dupla do Catar, Asim Omar Madibo e Hamam Al-Amin; o jogador da Bélgica, Nathan Ngoyi; e o astro do Paraguai, Miguel Almirón.

    Esse número supera o total registrado nas duas edições anteriores juntas em suas etapas iniciais, já que as Copas do Mundo do Catar e da Rússia tiveram apenas 4 cartões vermelhos cada uma.

    Ainda há um longo caminho até atingir o recorde, mas ainda restam muitos jogos nesta competição.