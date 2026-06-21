O confronto dos gigantes... 7 recordes sob ameaça na Copa do Mundo de 2026

Ainda não se passaram nem 10 dias desde o início da Copa do Mundo de 2026, mas o torneio já conseguiu reescrever a história do futebol.

E como ninguém quer ficar atrás do outro, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland começaram o torneio com tudo, marcando gols nas partidas de estreia de suas seleções.

A BBC Sport apresentou os principais recordes que já foram quebrados na Copa do Mundo ou que parecem estar prestes a ser quebrados.

Messi e o recorde de maior número de gols marcados em Copas do Mundo

Desde 2014, o atacante alemão Miroslav Klose liderava sozinho a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 16 gols.

Mas o magnífico hat-trick de Messi na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia, elevou a contagem do astro oito vezes vencedor da Bola de Ouro para 16 gols, empatando-o com Klose no topo da lista histórica e colocando-o à beira de assumir a liderança sozinho.

Messi precisou de 27 partidas para chegar aos 16 gols, ou seja, três partidas a mais do que Klose, mas o campeão da Copa do Mundo de 2022 não vai se importar muito com isso.

Logo atrás dele está o francês Kylian Mbappé, com 14 gols, que já se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Francesa, com 58 gols.

Já Harry Kane está quatro gols atrás deles, mas parece que a diferença é grande demais para ser recuperada nesta edição.