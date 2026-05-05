Segundo relatos, o Chelsea estaria avaliando a possibilidade de contratar o ex-técnico do FC Barcelona, Xavi, como seu próximo treinador principal. O clube londrino está novamente em busca de um novo treinador, após a demissão de Liam Rosenior após apenas quatro meses no cargo.
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"O Chelsea transforma o técnico associado ao Ajax no candidato dos sonhos"
O Chelsea está avaliando a situação da comissão técnica após a curta passagem de Rosenior. Apesar de um bom desempenho na FA Cup, a temporada, no geral, foi extremamente decepcionante. De acordo com o The Independent, os proprietários do clube estão agora em busca de um técnico permanente que possa conduzir a equipe para a próxima fase do projeto.
Em Stamford Bridge, prevalece a convicção de que houve progresso na consolidação de uma filosofia tática clara em todo o clube. Essa abordagem se estende agora da equipe principal até a estrutura da base, e o Chelsea quer que o próximo técnico dê continuidade a esse rumo.
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Vários candidatos de destaque estão sendo considerados. De acordo com a notícia, o ex-técnico do Barcelona, Xavi, tornou-se um forte candidato. O espanhol é visto como um técnico cujos princípios se alinham ao estilo de jogo proativo e voltado para a posse de bola que o Chelsea tem buscado implementar em todo o clube.
Outros nomes também estão sendo acompanhados pela diretoria dos Blues. O ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, o técnico do Porto, Francesco Farioli, e o técnico do Como, Cesc Fàbregas, estão todos sendo associados ao cargo.
O histórico de Xavi o torna uma opção atraente. O técnico de 46 anos levou o Barcelona ao título da La Liga durante sua passagem de três anos pelo Camp Nou, antes de deixar o clube em 2024.
A concorrência e a disponibilidade podem influenciar a decisão do Chelsea. Fabregas vem impressionando no Como e não deve deixar seu projeto na Itália neste verão, enquanto o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, também é admirado por seu estilo de alta pressão.
Após a chegada de Jordi Cruijff como diretor técnico, Xavi passou a ser associado ao Ajax. Isso porque o técnico espanhol mora ao lado de Cruijff em Barcelona. Os dois costumam tomar café juntos, embora Cruijff tenha negado ter conversado com Xavi sobre uma possível contratação pelo Ajax.