"O Chelsea transforma o técnico associado ao Ajax no candidato dos sonhos"

O Chelsea está avaliando a situação da comissão técnica após a curta passagem de Rosenior. Apesar de um bom desempenho na FA Cup, a temporada, no geral, foi extremamente decepcionante. De acordo com o The Independent, os proprietários do clube estão agora em busca de um técnico permanente que possa conduzir a equipe para a próxima fase do projeto.

Em Stamford Bridge, prevalece a convicção de que houve progresso na consolidação de uma filosofia tática clara em todo o clube. Essa abordagem se estende agora da equipe principal até a estrutura da base, e o Chelsea quer que o próximo técnico dê continuidade a esse rumo.