O Chelsea sofre um revés nas suas esperanças na Liga dos Campeões, uma vez que o PSG, seu adversário nas oitavas de final, teve um pedido especial de calendário concedido

O PSG estava escalado para enfrentar o Nantes no fim de semana de 13 a 15 de março, mas solicitou à divisão francesa que o jogo fosse transferido para meados de abril. Isso significa que os parisienses ficarão cinco dias sem jogar entre a visita inicial do Chelsea ao Parc des Princes, em 11 de março, e a partida de volta em Stamford Bridge, em 17 de março.

Este é um duro golpe para os Blues, que terão que receber o Magpies no sábado entre os dois jogos. Isso também será uma dor de cabeça para Liam Rosenior, que precisará rodar suas escalações iniciais em três jogos em oito dias – o que pode custar-lhes um resultado na competição europeia ou pontos na Premier League.

Esta não é a primeira vez que o PSG tem esse desejo atendido. Os desejos do clube foram facilitados em várias ocasiões na temporada passada e ajudaram a equipe de Luis Enrique a se manter descansada em meio a uma campanha avassaladora rumo ao título europeu. Outras equipes francesas também receberam favores semelhantes no passado, quando chegaram longe nas competições continentais.