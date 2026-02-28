AFP
O Chelsea sofre um revés nas suas esperanças na Liga dos Campeões, uma vez que o PSG, seu adversário nas oitavas de final, teve um pedido especial de calendário concedido
PSG consegue remarcar confronto com o Nantes
O PSG estava escalado para enfrentar o Nantes no fim de semana de 13 a 15 de março, mas solicitou à divisão francesa que o jogo fosse transferido para meados de abril. Isso significa que os parisienses ficarão cinco dias sem jogar entre a visita inicial do Chelsea ao Parc des Princes, em 11 de março, e a partida de volta em Stamford Bridge, em 17 de março.
Este é um duro golpe para os Blues, que terão que receber o Magpies no sábado entre os dois jogos. Isso também será uma dor de cabeça para Liam Rosenior, que precisará rodar suas escalações iniciais em três jogos em oito dias – o que pode custar-lhes um resultado na competição europeia ou pontos na Premier League.
Esta não é a primeira vez que o PSG tem esse desejo atendido. Os desejos do clube foram facilitados em várias ocasiões na temporada passada e ajudaram a equipe de Luis Enrique a se manter descansada em meio a uma campanha avassaladora rumo ao título europeu. Outras equipes francesas também receberam favores semelhantes no passado, quando chegaram longe nas competições continentais.
Comunicado da Ligue 1
Em comunicado, um porta-voz da Ligue 1 afirmou: “A pedido do Paris St-Germain, a fim de melhor se preparar para a eliminatória contra o Chelsea, a diretoria da LFP [Ligue de Football Professionnel], em acordo com o Nantes, decidiu que a partida entre Paris St-Germain e Nantes será disputada na semana de 20 de abril.
A data e a hora exatas da partida serão determinadas posteriormente.”
O caminho até a final
O sorteioda Liga dos Campeões colocou vários clubes importantes uns contra os outros, com o empate do PSG com o Chelsea sendo apenas um dos poucos confrontos de pesos pesados. Se o Chelsea avançar, terá que enfrentar o Liverpool ou o Galatasaray nas quartas de final.
O vencedor enfrentará o Bayern de Munique, o Atalanta, o Real Madrid ou o Manchester City. O sorteio prometeu que pelo menos alguns dos times mais bem-sucedidos da Europa serão eliminados da competição muito antes de sua culminação em Budapeste.
Do outro lado do sorteio, uma repetição da final de 2006 pode acontecer nas semifinais, com Arsenal e Barcelona em rota de colisão. Os Gunners ficarão satisfeitos por terem recebido, pelo menos no papel, um caminho relativamente mais fácil em comparação com seus rivais nacionais, sabendo que a vitória contra o Bayer Leverkusen e, em seguida, contra o Bodo/Glimt ou o Sporting CP os levará às semifinais.
Quanto ao Blaugrana, a vitória sobre o Newcastle pode garantir uma quartas de final totalmente espanhola contra o Atlético de Madrid, que enfrentará o Tottenham Hotspur nas oitavas de final. Embora improvável, até seis times ingleses podem ocupar as oito vagas disponíveis nas quartas de final, o que seria mais uma demonstração do domínio financeiro da Premier League na Europa.
O Chelsea acredita que a vitória é possível
O Chelsea acredita nas suas chances contra o PSG, apesar da vantagem que os parisienses terão por terem descansado entre os jogos. Os Blues derrotaram os homens de Enrique na final do Mundial de Clubes em julho, e o diretor de futebol do Chelsea, David Barnard, insistiu que o clube não se incomodou com o sorteio.
“Já jogamos contra o PSG várias vezes. Eles são os atuais campeões, mas as pessoas provavelmente vão se lembrar do que aconteceu no verão, na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil, mas não temos medo”, disse ele. “Você pode olhar para a chave, mas não pode dar nada como certo.”
Primeiro, o Chelsea terá que lidar com três jogos difíceis no campeonato e na FA Cup. No domingo, eles viajam para enfrentar o Arsenal, buscando atrapalhar a busca dos Gunners pelo título, antes de seguirem para Birmingham para enfrentar o Aston Villa em uma batalha crucial pela classificação para a Liga dos Campeões.
Em seguida, o Wrexham aguarda na quinta rodada da FA Cup, e os Red Dragons, em grande fase, estarão desesperados para adicionar mais um capítulo à sua história hollywoodiana.
