O céu é um adversário implacável... Pesadelos aguardam as seleções da Copa do Mundo de 2026

Antes do apito inicial da Copa do Mundo de 2026, que será dado hoje, quinta-feira, parece haver outro desafio aguardando as seleções fora dos gramados.

O torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, entrará para a história como o maior em termos de número de seleções e cidades-sede, mas também pode ser o mais desgastante fisicamente e logisticamente para os jogadores.

Enquanto os torcedores se concentram na força dos grupos e nas chances das estrelas na disputa pelo título, aumentam os alertas sobre o impacto das distâncias enormes que separarão os estádios, o que pode fazer com que algumas seleções percorram milhares de quilômetros em poucos dias.

Nesta edição sem precedentes da Copa do Mundo, as viagens podem se tornar um fator decisivo, tão importante quanto a habilidade e as estratégias técnicas, transformando os voos em um novo adversário que acompanha as seleções em seu caminho rumo à glória mundial.

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