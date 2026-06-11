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O céu é um adversário implacável... Pesadelos aguardam as seleções da Copa do Mundo de 2026

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México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
México
África do Sul
EUA
Canadá

Antes do apito inicial da Copa do Mundo de 2026, que será dado hoje, quinta-feira, parece haver outro desafio aguardando as seleções fora dos gramados.

O torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, entrará para a história como o maior em termos de número de seleções e cidades-sede, mas também pode ser o mais desgastante fisicamente e logisticamente para os jogadores.

Enquanto os torcedores se concentram na força dos grupos e nas chances das estrelas na disputa pelo título, aumentam os alertas sobre o impacto das distâncias enormes que separarão os estádios, o que pode fazer com que algumas seleções percorram milhares de quilômetros em poucos dias.

Nesta edição sem precedentes da Copa do Mundo, as viagens podem se tornar um fator decisivo, tão importante quanto a habilidade e as estratégias técnicas, transformando os voos em um novo adversário que acompanha as seleções em seu caminho rumo à glória mundial.

Leia também: Pela primeira vez... Um evento histórico na abertura da Copa do Mundo



  • FBL-WC-2026-FRA-ARRIVALAFP

    Uma Copa do Mundo intercontinental dentro de um único continente

    A Copa do Mundo de 2026 será a maior em termos geográficos da história do torneio, após a decisão de distribuir os jogos por 16 cidades diferentes, que se estendem do extremo norte do Canadá ao sul dos Estados Unidos, passando pelo México.

    Essa ampla dispersão cria uma nova realidade à qual as seleções não estavam acostumadas nas edições anteriores, já que os preparativos não se limitarão apenas aos aspectos técnicos e físicos, mas incluirão também a gestão das viagens e deslocamentos entre as cidades.

    E, diante do atual sistema de sorteio que não se baseia inteiramente na agrupamento geográfico, algumas seleções podem se ver obrigadas a percorrer longas distâncias entre uma partida e outra, elevando o total de distâncias percorridas por todas as seleções a cerca de “um trilhão de quilômetros aéreos”, o que transforma a fase de grupos em uma complexa corrida logística antes mesmo de ser uma competição esportiva.


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  • Um preço muito alto

    As viagens constantes entre as três cidades e países não representam apenas um fardo organizacional, mas também impõem um grande desgaste físico aos jogadores.

    As longas horas de viagem de avião afetam diretamente os processos de recuperação e regeneração muscular, elementos essenciais em um campeonato cujos jogos são disputados em intervalos curtos.

    Além disso, a diferença de fusos horários afeta a qualidade do sono e a concentração mental, o que leva a uma perturbação do relógio biológico dos jogadores.

    Em torneios dessa magnitude, pequenos detalhes como horas de sono ou velocidade de recuperação podem se tornar um fator decisivo entre a classificação e a eliminação precoce, o que intensifica as preocupações sobre o impacto real das distâncias no desempenho em campo.

  • As distâncias ameaçam a justiça competitiva

    A configuração geográfica do torneio suscita cada vez mais questionamentos sobre o grau de equidade entre as seleções participantes; enquanto algumas equipes podem se beneficiar de disputar suas partidas dentro de uma área geográfica relativamente limitada, outras seleções podem ser obrigadas a realizar viagens muito mais longas durante o mesmo período. Essa disparidade pode conferir uma vantagem indireta a algumas seleções em termos de preparação, recuperação e gasto de energia.

    Com a ampliação do torneio e o aumento do número de partidas, muitos especialistas temem que fatores como viagens e cansaço se tornem elementos determinantes nos resultados finais, transformando a distância em um adversário oculto que pode definir o destino das seleções antes mesmo que os pés decidam o resultado sobre a grama.

    Enquanto se espera que a Copa do Mundo de 2026 seja uma edição excepcional em termos de organização, público e alcance global, o maior desafio continua ligado à capacidade das seleções de se adaptarem a uma nova realidade imposta pela geografia antes mesmo do futebol.

    Entre aeroportos, hotéis e estádios distantes, a preparação física e a capacidade de suportar as viagens podem se tornar parte essencial da equação do sucesso. E, em um torneio realizado em uma área sem precedentes, a força das seleções não será medida apenas pelo número de gols e vitórias, mas também pelo número de quilômetros que elas conseguiram superar para chegar ao pódio.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Desafios climáticos

    As longas viagens não serão a única fonte de dificuldade, já que as seleções enfrentarão condições climáticas muito diferentes de uma cidade para outra.

    Uma equipe pode disputar uma partida em clima úmido e quente em uma cidade americana, antes de se deslocar, poucos dias depois, para um clima mais frio no Canadá. Essa variação impõe grandes desafios às equipes técnicas e médicas, que precisarão elaborar programas específicos para uma rápida adaptação às mudanças de temperatura, umidade e altitudes.

    Além disso, a adaptação climática tornou-se um elemento tão importante quanto a preparação tática, especialmente com o aumento da carga física resultante da pressão dos jogos e das viagens contínuas.

  • O Fantasma das Tempestades

    Os desafios que a Copa do Mundo de 2026 enfrenta não se limitam às longas distâncias e ao desgaste físico, mas se estendem também aos riscos climáticos que podem afetar diretamente o andamento das competições.

    Nos últimos anos, os Estados Unidos têm testemunhado uma recorrência de condições climáticas adversas, desde tempestades com trovoadas e chuvas torrenciais até alertas de raios e ventos fortes — fatores que impõem protocolos rigorosos que podem levar à suspensão ou ao adiamento de partidas, a fim de garantir a segurança dos jogadores e da torcida.

    Esse cenário ficou claro durante a Copa do Mundo de Clubes, sediada pelos Estados Unidos, onde algumas partidas sofreram interrupções e adiamentos devido às variações climáticas e aos alertas meteorológicos.

    Com a ampliação da área geográfica da Copa do Mundo de 2026 e a realização das partidas em várias cidades com condições climáticas diferentes, aumentam os temores de que esses cenários se repitam durante o torneio mundial.

    Previsões e especialistas em meteorologia indicam que o verão na América do Norte costuma apresentar uma atividade significativa de tempestades com trovoadas em vários estados, o que coloca a comissão organizadora diante de um desafio difícil para manter a regularidade do calendário de jogos. além disso, interrupções repentinas podem afetar a concentração dos jogadores e o ritmo das partidas, além de atrapalhar os planos técnicos das seleções.

    Caso se repitam os casos de adiamento ou interrupção, o impacto não se limitará apenas aos aspectos organizacionais, mas se estenderá à própria qualidade da competição, pois as partidas sujeitas a longas interrupções muitas vezes perdem parte de seu ritmo técnico e do entusiasmo da torcida, além de afetar a experiência dos espectadores nos estádios e diante das telas.

    Por isso, muitos acreditam que o clima pode se tornar um dos principais fatores que influenciarão o torneio, acrescentando um novo desafio à lista de desafios que ameaçam enfraquecer a emoção do futebol na maior edição da Copa do Mundo da história.

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