O céu é um adversário implacável... Pesadelos aguardam as seleções da Copa do Mundo de 2026

Os desafios que a Copa do Mundo de 2026 enfrenta não se limitam às longas distâncias e ao desgaste físico, mas se estendem também aos riscos climáticos que podem afetar diretamente o andamento das competições.
Nos últimos anos, os Estados Unidos têm testemunhado uma recorrência de condições climáticas adversas, desde tempestades com trovoadas e chuvas torrenciais até alertas de raios e ventos fortes — fatores que impõem protocolos rigorosos que podem levar à suspensão ou ao adiamento de partidas, a fim de garantir a segurança dos jogadores e da torcida.
Esse cenário ficou claro durante a Copa do Mundo de Clubes, sediada pelos Estados Unidos, onde algumas partidas sofreram interrupções e adiamentos devido às variações climáticas e aos alertas meteorológicos.
Com a ampliação da área geográfica da Copa do Mundo de 2026 e a realização das partidas em várias cidades com condições climáticas diferentes, aumentam os temores de que esses cenários se repitam durante o torneio mundial.
Previsões e especialistas em meteorologia indicam que o verão na América do Norte costuma apresentar uma atividade significativa de tempestades com trovoadas em vários estados, o que coloca a comissão organizadora diante de um desafio difícil para manter a regularidade do calendário de jogos. além disso, interrupções repentinas podem afetar a concentração dos jogadores e o ritmo das partidas, além de atrapalhar os planos técnicos das seleções.
Caso se repitam os casos de adiamento ou interrupção, o impacto não se limitará apenas aos aspectos organizacionais, mas se estenderá à própria qualidade da competição, pois as partidas sujeitas a longas interrupções muitas vezes perdem parte de seu ritmo técnico e do entusiasmo da torcida, além de afetar a experiência dos espectadores nos estádios e diante das telas.
Por isso, muitos acreditam que o clima pode se tornar um dos principais fatores que influenciarão o torneio, acrescentando um novo desafio à lista de desafios que ameaçam enfraquecer a emoção do futebol na maior edição da Copa do Mundo da história.