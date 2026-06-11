O norte-irlandês assinou um contrato de um ano com opção de renovação por mais um ano, uma decisão que demonstra a total confiança da diretoria em sua capacidade de dar continuidade ao recente domínio do clube.

A decisão vem após o Celtic ter superado o Hearts na disputa pelo título da Premiership sob a orientação de O'Neill, consolidando seu status como um ícone contemporâneo do Hoops. Ao garantir seu futuro, o Celtic assegurou a estabilidade enquanto busca dar continuidade a uma temporada em que manteve seu lugar no topo do futebol escocês de forma dramática.