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O Celtic nomeia Martin O'Neill, vencedor de duas taças, como técnico efetivo
Uma solução definitiva em Parkhead
O norte-irlandês assinou um contrato de um ano com opção de renovação por mais um ano, uma decisão que demonstra a total confiança da diretoria em sua capacidade de dar continuidade ao recente domínio do clube.
A decisão vem após o Celtic ter superado o Hearts na disputa pelo título da Premiership sob a orientação de O'Neill, consolidando seu status como um ícone contemporâneo do Hoops. Ao garantir seu futuro, o Celtic assegurou a estabilidade enquanto busca dar continuidade a uma temporada em que manteve seu lugar no topo do futebol escocês de forma dramática.
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Com base em um legado histórico
Durante sua passagem pelo Celtic, Martin já conquistou nove títulos importantes para o clube, incluindo o quinto título consecutivo do campeonato escocês, que fez parte da memorável dobradinha de campeonato e Copa da Escócia conquistada no mês passado. Seu currículo no clube é inigualável, com destaque para a primeira tríplice coroa nacional do Celtic em 32 anos, alcançada em sua temporada de estreia em 2001, e uma campanha histórica até a final da Copa da UEFA em Sevilha, em 2003.
A última temporada provou ser uma de suas melhores demonstrações táticas até agora. O’Neill levou o clube ao seu 56º título da Premiership ao vencer as últimas sete partidas do campeonato. Ele então coroou um dos finais mais incríveis da história do futebol escocês ao garantir sua quarta e a 43ª vitória do Celtic na Copa da Escócia.
O’Neill comenta o novo contrato
Após o anúncio, O’Neill expressou seu orgulho por continuar sua trajetória com o gigante de Glasgow. “É mais uma vez um grande privilégio para mim continuar como técnico do Celtic. A última temporada ficará para sempre na memória de todos nós, e fazer parte desse sucesso despertou em grande medida a vontade de trabalhar novamente para viver mais dias como aqueles e proporcionar esses momentos aos nossos torcedores”, afirmou.
"É claro que nada disso teria sido possível sem os jogadores e a comissão técnica, e quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos por terem demonstrado esse nível de foco, determinação e talento no final da temporada, garantindo a conquista do bicampeonato e da Copa. Gostaria de agradecer especialmente à Diretoria por me convidar de volta e me dar essa oportunidade novamente."
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Com foco no sucesso futuro
Apesar das comemorações em torno de sua nomeação definitiva, o técnico não hesitou em salientar que o trabalho árduo começa agora. “Sabemos, é claro, que o Celtic nunca pode descansar sobre os louros do passado; por isso, nosso objetivo agora é avançarmos juntos na próxima temporada, com o intuito de trazer mais conquistas para o clube e para nossos torcedores”, explicou O'Neill, destacando as expectativas incessantes no Celtic Park.
Dirigindo-se à apaixonada torcida que o apoiou ao longo de seu mandato, ele concluiu: “Agradeço aos nossos torcedores pelo apoio contínuo, isso significa tudo para nós. Estou ansioso para voltar ao Celtic Park na próxima temporada, quando nos reuniremos e nos empenharemos novamente para trazer aos nossos torcedores o sucesso que esse apoio merece.” Com a situação da comissão técnica resolvida, o Celtic agora volta sua atenção para as contratações e para a defesa de seus títulos nacionais.