As quatro partidas disputadas pelo Liverpool antes do início da temporada continuam sendo uma amostra pequena demais para um julgamento definitivo do projeto de Iraola. Mas, ao mesmo tempo, foram suficientes para revelar a marca clara do técnico espanhol.

Muitas das instruções que apareceram nos jogos de preparação coincidem com os princípios que caracterizaram seu estilo durante sua experiência anterior no Bournemouth, seja na forma de construir o jogo, nas transições, na movimentação constante, na pressão alta ou na tentativa de recuperar a bola imediatamente após perdê-la.

Essas ideias já provaram sua capacidade de moldar um time ativo e perigoso, mas o verdadeiro desafio estará em como aplicá-las ao longo de uma temporada inteira e diante de adversários que saberão de antemão o que os espera.

A equação que Iraola tenta resolver não é fácil: como manter o «caos organizado», a velocidade e a intensidade que dão força às suas equipes e, ao mesmo tempo, oferecer ao Liverpool o grau necessário de controle e estabilidade defensiva?

Até agora, parece que Iraola optou claramente por não abrir mão de sua identidade. O Liverpool quer ter mais posse de bola, mas não quer se tornar um time lento. E quer construir desde trás, mas está pronto para pular essa etapa e recorrer aos lançamentos longos quando a situação exigir.

Ele quer controlar a partida, mas busca ao mesmo tempo atrair o adversário para a pressão e depois explorar os espaços que ele deixa. E quer atacar com um grande número de jogadores, mas conta com a pressão reversa para impedir que o rival aproveite os espaços atrás deles.

Essas ideias tornam o Liverpool sob o comando de Iraola um time empolgante de assistir, mas ao mesmo tempo o colocam diante de um risco real. O sucesso não dependerá apenas da capacidade do técnico espanhol de impor seu estilo, mas de sua capacidade de encontrar o equilíbrio entre a ousadia e a disciplina, entre o controle e o caos, e entre a pressão alta e a preservação da energia física.

Com o início da temporada, a pergunta mais importante será se Iraola é capaz de transformar essas ideias, de meros traços que apareceram no período de preparação, em um sistema completo que consiga resistir à pressão dos jogos oficiais.

Se ele conseguir isso, o Liverpool poderá se ver diante de uma versão que devolva a «Anfield» muitos dos traços do futebol vibrante que a torcida amou na era Klopp, mas com um toque novo que carrega a marca própria de Iraola. Já se ele falhar em ajustar o equilíbrio, o «caos organizado» que dá ao time sua força ofensiva pode se transformar em um caos real cujo preço será pago defensivamente.