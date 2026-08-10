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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL

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O caos de Iraola chega ao Liverpool: ataque assustador e uma brecha catastrófica!

A. Iraola
Liverpool
M. Bielsa
D. Szoboszlai
F. Wirtz
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Andoni copia as ideias de Bielsa: será que ele trará o «heavy metal» de volta a Anfield?

Andoni Iraola não precisou de muito tempo para deixar sua primeira marca no Liverpool, embora a equipe ainda esteja na fase de preparação para a nova temporada. Após apenas quatro jogos preparatórios, os contornos do novo projeto começaram a aparecer com clareza, entre maior posse de bola, pressão alta, transições rápidas e intensa movimentação ofensiva, ao lado de algumas preocupações defensivas reveladas pelas primeiras partidas.

A vitória continua sendo o objetivo mais importante no futebol, mas, para a torcida do Liverpool, a maneira como o triunfo é alcançado não é menos importante do que o próprio resultado. Ao longo dos anos, os torcedores de Anfield se acostumaram a um futebol vibrante, baseado na velocidade, na pressão constante e no ataque contínuo, uma filosofia que esteve intimamente ligada à era de Jürgen Klopp.

Por essa razão, as ideias de Iraola parecem interessantes desde o primeiro momento, especialmente porque o técnico espanhol chegou para suceder Arne Slot, que deixou o clube após apenas uma temporada tendo levado o Liverpool ao título da Premier League.

E a pergunta que se impõe agora é: será que Iraola consegue trazer de volta o «heavy metal» a Anfield, sem que o ímpeto ofensivo do Liverpool se transforme em ponto fraco?

Esse termo, que ficou famoso pelo uso que Jürgen Klopp fazia dele para descrever sua filosofia de futebol, reflete um estilo baseado na pressão alta, na velocidade extrema, na intensidade de movimentação e no ataque constante, numa imagem que lembra a agitação e a força da música «heavy metal».

  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Resultados oscilantes, mas a marca é clara

    O Liverpool disputou quatro partidas de preparação sob o comando de Iraola até agora, conseguindo vencer Sunderland e Wrexham, mas desperdiçou vantagem de dois gols diante de Leeds e Monaco, saindo derrotado nas duas partidas.

    Apesar de esses resultados não oferecerem uma imagem ideal do início do treinador espanhol, o próprio desempenho revela um conjunto de ideias que Iraola tenta consolidar dentro da equipe, de acordo com a "BBC Sport".

    A média de posse de bola do Liverpool ao longo dessas partidas foi de 60,6%, um índice cerca de 12,9% maior do que a média de posse do Bournemouth sob o comando de Iraola na Premier League na temporada passada.

    É aqui que se revela um dos maiores desafios que aguardam o treinador espanhol: o Liverpool, por ser a equipe mais forte na maioria de suas partidas, enfrentará adversários que muitas vezes recuam para suas zonas defensivas e se fecham atrás, o que o obriga a lidar com uma posse de bola intensa por longos períodos.

    Iraola tenta encontrar a solução mantendo sua identidade conhecida, baseada na velocidade, na intensidade e na movimentação constante, ao mesmo tempo em que desenvolve uma forma mais tranquila de posse e construção.

    • Publicidade
  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Construção desde a defesa: a calmaria antes da explosão

    Desde a sua chegada ao Liverpool, muitas das ideias de Iraola na fase de posse de bola pareceram semelhantes ao que ele apresentou durante a sua experiência anterior no Bournemouth.

    Em alguns casos, o Liverpool inicia a construção do jogo com passes curtos do goleiro, e a bola então passa para a linha defensiva composta por quatro jogadores, antes de chegar a um ou dois meio-campistas posicionados na profundidade.

    Durante o período de preparação, Dominik Szoboszlai e Trey Nyoni surgiram como a dupla preferida no meio-campo recuado, recuando para receber a bola e tentando levá-la rapidamente aos jogadores posicionados nos espaços pelas laterais.

    Apesar de as equipes de Iraola terem sido historicamente conhecidas pelos contra-ataques rápidos e diretos e pelo jogo vertical, o Liverpool tenta, sob o seu comando, manter a posse de bola por mais tempo antes de acelerar o ritmo do ataque.

    A ideia aqui não é a posse pela posse, mas sim usar os passes curtos para atrair o adversário à pressão e depois atacar os espaços que ele deixa para trás.

    E assim que os jogadores adversários avançam para tentar pressionar o Liverpool, a equipe procura rapidamente os passes para frente, criando uma espécie de contra-ataque próprio.

    Já quando o adversário começa a pressionar de forma alta e intensa desde o primeiro momento, o Liverpool não hesita em pular a fase de construção curta e recorrer ao jogo direto, por meio das bolas longas enviadas cedo por Alisson ou Giorgi Mamardashvili.

    Por meio desse estilo, o Liverpool tenta garantir a presença de um número suficiente de jogadores em torno da bola, de modo que a equipe consiga recuperar a «segunda bola» mesmo em caso de perda da disputa aérea ou do primeiro embate, e depois aproveitar os espaços que surgem atrás da pressão do adversário.

  • FBL-EUR-C3-LOKOMOTIV-ATHLETICAFP

    O legado de Bielsa aparece nas ideias de Iraola

    As ideias ofensivas de Iraola não parecem desconectadas de suas raízes como treinador, já que o técnico espanhol carrega uma influência clara de um dos mais importantes treinadores que desempenharam um papel na formação de sua filosofia: Marcelo Bielsa.

    O técnico argentino comandou Iraola quando ele era jogador do Athletic Bilbao entre 2011 e 2013, e o treinador espanhol falou em mais de uma ocasião sobre a dimensão da influência que Bielsa deixou em suas ideias.

    Iraola disse em declarações à rede «Sky Sports» em 2023: «Uso muitos dos treinamentos que aprendi com Marcelo, especialmente aqueles relacionados ao trato com a bola».

    E acrescentou: «Do ponto de vista ofensivo, suas equipes se destacam por uma enorme vivacidade e dinamismo, e estão sempre prontas para se movimentar em direção aos espaços vazios, além de ele aceitar uma espécie de caos organizado na parte ofensiva».

    E essa frase, especificamente, resume boa parte da imagem que o Liverpool começou a apresentar sob o comando de Iraola.

    À semelhança das equipes de Bielsa, Iraola se apoia em uma movimentação constante de seus jogadores, de modo que eles não fiquem presos a zonas fixas durante o ataque.

    Quando o Liverpool tem a posse de bola, raramente vemos seus jogadores ocupando zonas rígidas por longos períodos, pois suas posições mudam constantemente com o objetivo de criar novos ângulos de passe e confundir a organização defensiva do adversário.

    Entre as ideias que também foram associadas a Bielsa está o uso de duplas e trios pelas laterais para desmontar a defesa do rival, uma ideia que o próprio Iraola vivenciou quando ocupava a posição de lateral-direito sob o comando do técnico argentino.

    O lateral e o ponta cooperavam constantemente pela lateral, mas a relação entre eles não se baseava em uma regra fixa que determinasse que um permanecesse em uma posição avançada e o outro atrás dele.

    Pelo contrário, Bielsa incentivava os jogadores a trocar de posição de forma contínua, de modo que o ponta poderia entrar pelo meio para abrir espaço ao lateral, enquanto o meio-campista se movimentava perto de ambos para oferecer uma terceira opção de passe.

    E, em outras ocasiões, o próprio lateral entrava pelo meio, o que permitia ao ponta permanecer em uma posição avançada na lateral.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A ala esquerda revela as ideias do treinador

    O Liverpool já começou a mostrar padrões semelhantes sob o comando de Iraola, especialmente pelo lado esquerdo.

    Os laterais avançam até o último terço do campo, próximos a Rio Ngumoha ou Cody Gakpo, enquanto Florian Wirtz, que Iraola utiliza principalmente na função de armador «número 10», por vezes se desloca para o mesmo setor.

    Essa movimentação dá a Wirtz três opções distintas, já que ele pode jogar em profundidade, recuar para zonas mais atrasadas ou deslocar-se para a ponta.

    Essas movimentações e trocas constantes dentro dos triângulos ofensivos tornam a tarefa de marcar os jogadores do Liverpool mais difícil para o adversário.

    Em vez de enfrentar jogadores que se movem segundo funções fixas, o defensor se vê diante de um grupo de atletas que trocam de posição continuamente, o que cria novos espaços a cada movimento.

    Ao transformar os duelos pelas pontas em situações de dois ou três contra um, o Liverpool busca chegar a soluções ofensivas que possam ser repetidas constantemente, culminando no envio de cruzamentos a partir de zonas perigosas e próximas ao gol.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A empolgação ofensiva carrega um risco catastrófico

    Mas o outro lado dessa abordagem é que o Liverpool pode ficar vulnerável ao perder a bola. Quanto maior o número de jogadores envolvidos no ataque, mais exposto o time fica aos contra-ataques, algo que ficou evidente nos primeiros jogos de preparação.

    Alguns momentos mostraram os laterais avançando ao lado de dois meio-campistas e do trio de ataque, o que significa que o número de jogadores posicionados atrás da bola pode cair para apenas os dois zagueiros e um único volante.

    Isso dá ao adversário a chance de explorar os espaços assim que recupera a bola. É interessante notar que o Liverpool, sob o comando de Slot, também sofria com algumas brechas evidentes diante de contra-ataques rápidos na temporada passada.

    Por isso Iraola falou sobre a necessidade de dar ao time um maior controle nas partidas, mantendo ao mesmo tempo o estado de «caos organizado» que confere força ao seu ataque.

    Uma das soluções possíveis seria manter um número maior de jogadores atrás da bola durante o ataque com o passar do tempo. Mas, considerando os princípios nos quais Iraola se baseou ao longo de sua carreira, e sua trajetória como treinador, esse cenário não parece muito provável.

    O técnico basco costuma incentivar seis ou sete jogadores a avançarem, contentando-se com três ou quatro jogadores para dar segurança à linha de trás durante o ataque.

    Pressão reversa: a arma para salvar o equilíbrio

    Iraola se apoia em uma ideia fundamental para reduzir o risco desse ímpeto ofensivo: interromper o contra-ataque antes que ele comece, por meio de uma pressão reversa intensa.

    A aplicação dessa pressão se torna mais fácil quando o time já avançou um grande número de jogadores para as zonas próximas à bola, especialmente com o uso das pontas e a presença de vários jogadores ao redor de quem carrega a bola. Mas transformar essa ideia em realidade prática ao longo de 90 minutos não é uma tarefa fácil.

    O próprio Iraola admitiu isso após a derrota para o Monaco, ao apontar que seu time «não consegue manter o nível exigido, e ainda temos trabalho a ser feito».

    O técnico espanhol falava especificamente sobre a queda de rendimento do time nos segundos tempos, um problema que pode estar ligado a diversos fatores, entre eles a falta de profundidade no elenco, a queda das capacidades físicas e o fato de ainda não ter alcançado o domínio completo do estilo de pressão que ele deseja.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Szoboszlai: peça fundamental no esquema de Arne Slot

    Durante o período de preparação, também surgiram traços da pressão alta, que representa parte fundamental da filosofia de Iraola. Mas o que chamou a atenção não foi apenas a subida da linha de pressão, e sim as funções que o treinador atribuiu aos seus jogadores, e o que essas funções revelam sobre a maneira como ele quer defender.

    Dominik Szoboszlai, que na temporada passada exerceu múltiplas funções no ataque, no meio-campo e até como lateral-direito, foi utilizado por Iraola essencialmente como um segundo meio-campista de profundidade. E essa função carrega grande importância defensiva.

    O Liverpool recorre com frequência à pressão por meio de uma formação semelhante ao «losango» no 4-4-2, na qual concede inicialmente ao adversário espaço para trocar passes curtos, antes de disparar ondas de pressão mais ferozes.

    E, em muitas ocasiões, o Liverpool tenta direcionar o trajeto da bola para o meio, para então investir sobre ela quando chega às regiões que ele deseja.

  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A defesa de Iraola: aumentar o número de jogadores atrás da bola

    Entre os princípios que Iraola trouxe de sua experiência com o Bournemouth para o Liverpool está a preocupação de contar com um defensor a mais para assegurar a linha defensiva diante do ataque adversário.

    Se o rival mantém três atacantes em posições avançadas, o Liverpool tende a conservar quatro defensores atrás.

    Isso significa ter um jogador a menos nas zonas de ataque, o que obriga a equipe a compensar a inferioridade numérica por meio da movimentação intensa e da cobertura defensiva inteligente.

    Assim, quando um dos jogadores deixa seu marcador direto para pressionar outro atleta, seus companheiros de trás precisam ler a situação rapidamente e assumir a responsabilidade de cobrir o jogador que ficou sem marcação.

    E é aqui que a importância de Szoboszlai se destaca de forma especial. Quando o meio-campista húngaro avança para pressionar, o volante e a linha de defesa devem responder ao seu movimento imediatamente, caso contrário podem surgir espaços perigosos no coração do sistema.

    E parece que o próprio Szoboszlai sente uma mudança clara na forma de trabalho sob o comando do treinador espanhol. O capitão da seleção húngara disse sobre seu novo técnico: «É um treinador excelente; o nível de intensidade e de agressividade que precisamos agora está presente, e recuperamos o que nos faltava antes».

    As grandes capacidades físicas de que Szoboszlai dispõe ajudam a cobrir os espaços necessários, o que faz com que a pressão do Liverpool muitas vezes pareça um confronto equilibrado em termos numéricos.

    Além disso, sua capacidade de ler o momento adequado para avançar e pressionar ajudou a equipe a começar a executar as ideias defensivas de Iraola com rapidez e eficácia.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 testes não bastam, mas os indícios são claros

    As quatro partidas disputadas pelo Liverpool antes do início da temporada continuam sendo uma amostra pequena demais para um julgamento definitivo do projeto de Iraola. Mas, ao mesmo tempo, foram suficientes para revelar a marca clara do técnico espanhol.

    Muitas das instruções que apareceram nos jogos de preparação coincidem com os princípios que caracterizaram seu estilo durante sua experiência anterior no Bournemouth, seja na forma de construir o jogo, nas transições, na movimentação constante, na pressão alta ou na tentativa de recuperar a bola imediatamente após perdê-la.

    Essas ideias já provaram sua capacidade de moldar um time ativo e perigoso, mas o verdadeiro desafio estará em como aplicá-las ao longo de uma temporada inteira e diante de adversários que saberão de antemão o que os espera.

    A equação que Iraola tenta resolver não é fácil: como manter o «caos organizado», a velocidade e a intensidade que dão força às suas equipes e, ao mesmo tempo, oferecer ao Liverpool o grau necessário de controle e estabilidade defensiva?

    Até agora, parece que Iraola optou claramente por não abrir mão de sua identidade. O Liverpool quer ter mais posse de bola, mas não quer se tornar um time lento. E quer construir desde trás, mas está pronto para pular essa etapa e recorrer aos lançamentos longos quando a situação exigir.

    Ele quer controlar a partida, mas busca ao mesmo tempo atrair o adversário para a pressão e depois explorar os espaços que ele deixa. E quer atacar com um grande número de jogadores, mas conta com a pressão reversa para impedir que o rival aproveite os espaços atrás deles.

    Essas ideias tornam o Liverpool sob o comando de Iraola um time empolgante de assistir, mas ao mesmo tempo o colocam diante de um risco real. O sucesso não dependerá apenas da capacidade do técnico espanhol de impor seu estilo, mas de sua capacidade de encontrar o equilíbrio entre a ousadia e a disciplina, entre o controle e o caos, e entre a pressão alta e a preservação da energia física.

    Com o início da temporada, a pergunta mais importante será se Iraola é capaz de transformar essas ideias, de meros traços que apareceram no período de preparação, em um sistema completo que consiga resistir à pressão dos jogos oficiais.

    Se ele conseguir isso, o Liverpool poderá se ver diante de uma versão que devolva a «Anfield» muitos dos traços do futebol vibrante que a torcida amou na era Klopp, mas com um toque novo que carrega a marca própria de Iraola. Já se ele falhar em ajustar o equilíbrio, o «caos organizado» que dá ao time sua força ofensiva pode se transformar em um caos real cujo preço será pago defensivamente.

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