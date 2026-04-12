O BVB tem problemas maiores do que alguns vaias compreensíveis contra Nico Schlotterbeck

“O campeão alemão ainda não está definido”, havia dito Niko Kovac na quinta-feira, afinal, matematicamente falando, ainda há várias possibilidades — tanto para subir quanto para cair na tabela. Kovac é o epítome do realista, de certa forma o oposto de um sonhador. Ele certamente não quis dizer com isso que, em determinadas circunstâncias — talvez, quem sabe, de alguma forma — ainda fosse possível alcançar o Bayern.

E também não que a classificação para a Liga dos Campeões, que o BVB, aliás, ainda não tem garantida matematicamente devido à derrota para o Leverkusen, pudesse estar em risco. Kovac queria, antes de tudo, evitar exatamente aquela queda de rendimento em seus jogadores, que eles demonstraram de forma massiva contra o Leverkusen – e, anteriormente, também contra o VfB Stuttgart e o Hamburger SV.

Uma das maiores conquistas de Niko Kovac nesta temporada no BVB é que nunca se desenvolveu, nem mesmo de forma incipiente, aquele debate sobre mentalidade tão temido em Dortmund, pois muitas vezes paralisante e que não leva a nada. A condução de jogo com a posse de bola foi muitas vezes sem criatividade, sim, mas Kovac também ensinou à equipe a nunca desistir, a sempre se recompor e a superar as adversidades. Isso parece ter se perdido um pouco, mesmo que os resultados tenham sido positivos até o fim. Agora, com mais um tropeço no próximo sábado contra o TSG Hoffenheim, o Bayern poderia acabar conquistando o título de forma bastante antecipada.

É claro que, no fundo, o Dortmund poderia não se importar com quando o Bayern comemorará seu próximo título. Mas se este BVB realmente quer ser uma equipe de Niko Kovac, então deve lutar com tanta paixão pela vitória em Hoffenheim quanto repreendeu os torcedores no sábado por causa de alguns vaias contra Nico Schlotterbeck.