O BVB impõe duas condições claras a Jadon Sancho para a transferência no verão

Ao contrário do que já é comum no mundo do futebol, a diretoria do BVB não pretende pagar nenhuma comissão a Sancho, que estaria livre de custos de transferência no meio do ano. Diante do desempenho do inglês nos últimos anos, espera-se em Dortmund que o jogador de 26 anos aceite isso com humildade.

A nova modéstia do inglês deve se estender também ao seu salário, segundo a vontade dos dirigentes do BVB. O jogador, que disputou 23 partidas pela seleção inglesa e, segundo relatos, ganha atualmente cerca de 15 milhões de euros por ano, teria, portanto, que reduzir significativamente suas expectativas salariais. Ele não poderia esperar receber mais do que cinco milhões de euros, mais bônus, em Dortmund.