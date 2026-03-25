O interesse do Borussia Dortmund por Jadon Sancho é considerado um fato consumado. Em particular, o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, estaria determinado a contratar a antiga estrela. Agora, segundo o jornal *Bild*, o BVB aparentemente impõe várias condições ao ponta-ala, caso ele decida retornar ao Westfalenstadion – e essas condições são bastante exigentes.
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O BVB impõe duas condições claras a Jadon Sancho para a transferência no verão
Ao contrário do que já é comum no mundo do futebol, a diretoria do BVB não pretende pagar nenhuma comissão a Sancho, que estaria livre de custos de transferência no meio do ano. Diante do desempenho do inglês nos últimos anos, espera-se em Dortmund que o jogador de 26 anos aceite isso com humildade.
A nova modéstia do inglês deve se estender também ao seu salário, segundo a vontade dos dirigentes do BVB. O jogador, que disputou 23 partidas pela seleção inglesa e, segundo relatos, ganha atualmente cerca de 15 milhões de euros por ano, teria, portanto, que reduzir significativamente suas expectativas salariais. Ele não poderia esperar receber mais do que cinco milhões de euros, mais bônus, em Dortmund.
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Sancho fica aquém das expectativas
Sancho chegou ao segundo colocado da Bundesliga em 2017, vindo das categorias de base do Manchester City, e tornou-se titular a partir de 2018, antes de se transferir para o Manchester United em 2021 por 85 milhões de euros. No entanto, Sancho nunca se adaptou de fato aos Red Devils. No inverno de 2024, ele retornou ao BVB por meio de um empréstimo de seis meses.
Em seguida, o ManUnited o emprestou por um ano ao Chelsea FC. Para o último ano de seu contrato, o terceiro colocado da Premier League o enviou ao Aston Villa, onde ele somou um gol e três assistências em 31 partidas em todas as competições. A título de comparação: em 158 jogos pelo Dortmund, Sancho marcou 53 gols e deu 67 assistências.
Jadon Sancho: seus números pelo Borussia Dortmund
Jogos
158
Gols
53
Assistências
67
Cartões amarelos
7
Cartões vermelhos
0