O Barcelona planeja uma investida para contratar Alessandro Bastoni, enquanto a Inter define o valor da transferência

De acordo com a ESPN, o Barcelona está vasculhando ativamente o mercado em busca de reforços defensivos, com Bastoni surgindo como um candidato de destaque. O jogador de 26 anos se consolidou como um dos melhores zagueiros com visão de jogo da Europa desde que se transferiu do Atalanta para o Inter em 2017. O diretor esportivo do Barça, Deco, estaria interessado no italiano devido à sua rara combinação de experiência de alto nível e potencial a longo prazo. No entanto, as mesmas fontes indicam que Bastoni não é o único nome na lista; os blaugranas também estão de olho em Pau Torres, do Aston Villa, e Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, como parte de uma estratégia mais ampla para encontrar um especialista canhoto para sua defesa.