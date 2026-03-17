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O Barcelona planeja uma investida para contratar Alessandro Bastoni, enquanto a Inter define o valor da transferência
O Barça busca reforços para a defesa
De acordo com a ESPN, o Barcelona está vasculhando ativamente o mercado em busca de reforços defensivos, com Bastoni surgindo como um candidato de destaque. O jogador de 26 anos se consolidou como um dos melhores zagueiros com visão de jogo da Europa desde que se transferiu do Atalanta para o Inter em 2017. O diretor esportivo do Barça, Deco, estaria interessado no italiano devido à sua rara combinação de experiência de alto nível e potencial a longo prazo. No entanto, as mesmas fontes indicam que Bastoni não é o único nome na lista; os blaugranas também estão de olho em Pau Torres, do Aston Villa, e Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, como parte de uma estratégia mais ampla para encontrar um especialista canhoto para sua defesa.
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O alto custo representa um obstáculo significativo
Apesar do entusiasmo interno em relação a Bastoni, uma transferência está longe de ser fácil. O jogador da seleção italiana tem contrato com o San Siro até 2028, o que dá ao Inter uma posição negocial forte. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o líder da Série A exigiria uma quantia superior a 50 milhões de euros (58 milhões de dólares) para considerar uma venda.
O surpreendente desempenho ofensivo de um sentinela de elite
A extraordinária habilidade técnica de Bastoni, combinada com sua solidez defensiva, faz dele uma opção atraente para o Barça. Em suas 293 partidas pelo Inter, o zagueiro marcou oito gols e deu 30 assistências. O sistema de alta intensidade de Hansi Flick exige essa capacidade de criar jogadas a partir da defesa. Os recursos defensivos do Barcelona incluem atualmente Pau Cubarsi e Ronald Araujo, mas com o contrato de Andreas Christensen chegando ao fim e o dinamarquês afastado devido a lesão, a necessidade de um especialista confiável na lateral esquerda tornou-se urgente.
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Decisões difíceis pela frente na janela de transferências de verão
Neste verão, o Barcelona terá que decidir como distribuir seu orçamento limitado entre várias áreas prioritárias. O desempenho da equipe na La Liga e na Liga dos Campeões, bem como a receita proveniente da venda de jogadores, serão fatores determinantes. Embora Bastoni esteja empenhado em ajudar o Inter a conquistar o título da Série A, ele pode acabar cedendo ao fascínio de assumir um papel de destaque no projeto renovado do Barcelona quando a janela de transferências se abrir.
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