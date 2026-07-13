AFP
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O Barcelona confirma a contratação do jovem astro Josué Caicedo
Um empréstimo estratégico com opção de compra
O gigante catalão tomou medidas para reforçar suas opções defensivas para o futuro, chegando a um acordo com a LDU Quito para a contratação de Caicedo. O lateral-esquerdo se juntará ao Barça Atlètic durante toda a temporada 2026/27, com o clube reservando-se o direito de tornar a transferência definitiva caso ele tenha um bom desempenho na Espanha.
Em comunicado oficial, o clube detalhou os termos do acordo: “O FC Barcelona e a LDU Quito chegaram a um acordo para o empréstimo de Caicedo ao Barça Atlètic para a temporada 2026/27.
O jogador equatoriano de 18 anos se junta à equipe reserva do Barça com uma opção de compra ao final da temporada e reforçará o elenco comandado por Juliano Belletti na Segunda Federação.”
O especialista em transferências Fabrizio Romano observou que a notícia foi uma exclusividade confirmada, tudo isso enquanto o jogador se prepara para sua aventura europeia.
- Getty Images Sport
Belletti ganha uma arma ofensiva na defesa
A contratação representa um grande impulso para Juliano Belletti, que tem a missão de orientar a próxima geração de talentos do Barcelona nas categorias de base. Caicedo é descrito como um lateral moderno com um perfil “eminentemente ofensivo”, caracterizado por seu poder físico e mudanças explosivas de ritmo. Essas qualidades permitem que ele crie vantagens numéricas no terço final do campo, tornando-o uma dupla ameaça na lateral esquerda.
Embora seja principalmente um zagueiro, sua versatilidade é um trunfo fundamental que, segundo relatos, chamou a atenção dos olheiros do Barcelona na Copa Libertadores Sub-20. O clube acredita que suas características físicas e potencial técnico permitirão que ele, no futuro, dispute uma vaga no time principal, seguindo os passos de outros jogadores sul-americanos que se destacaram na La Masia.
Estrela em ascensão do futebol equatoriano
Apesar da pouca idade, Caicedo chega a Barcelona com uma valiosa experiência no time principal. Recentemente, ele foi promovido ao time principal da LDU Quito, registrando oito partidas oficiais, incluindo sete no campeonato nacional. O mais impressionante é que o adolescente já teve contato com competições continentais após estrear na Copa Libertadores contra o Always Ready.
Espera-se que essa exposição ao futebol de alto nível na América do Sul ajude em sua transição para o futebol espanhol. A rede de olheiros do Barcelona tem se mostrado cada vez mais ativa no Equador, reconhecendo o país como um viveiro promissor de jogadores dotados de capacidade atlética e técnica, capazes de se adaptar às rigorosas exigências táticas do futebol europeu.
- Getty Images Sport
Planejamento futuro no Barça
A chegada de Caicedo faz parte de uma estratégia mais ampla para garantir que a equipe reserva permaneça competitiva, ao mesmo tempo em que oferece um caminho para a equipe principal. Ao integrar um jogador com esse perfil à Segunda Federação, o Barcelona está dando ao jogador de 18 anos uma oportunidade para se adaptar ao “estilo do Barça” sem a pressão imediata dos holofotes do Camp Nou.
Nesse mesmo contexto, o jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim fez sua primeira aparição oficial com o time principal do FC Barcelona, após ter sido incluído na lista de jogadores que passaram por exames médicos, em preparação para o início do período de treinamento de pré-temporada para a nova temporada 2026-2027.
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