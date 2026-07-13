O Barcelona confirma a contratação do jovem astro Josué Caicedo

O gigante catalão tomou medidas para reforçar suas opções defensivas para o futuro, chegando a um acordo com a LDU Quito para a contratação de Caicedo. O lateral-esquerdo se juntará ao Barça Atlètic durante toda a temporada 2026/27, com o clube reservando-se o direito de tornar a transferência definitiva caso ele tenha um bom desempenho na Espanha.

Em comunicado oficial, o clube detalhou os termos do acordo: “O FC Barcelona e a LDU Quito chegaram a um acordo para o empréstimo de Caicedo ao Barça Atlètic para a temporada 2026/27.

O jogador equatoriano de 18 anos se junta à equipe reserva do Barça com uma opção de compra ao final da temporada e reforçará o elenco comandado por Juliano Belletti na Segunda Federação.”

O especialista em transferências Fabrizio Romano observou que a notícia foi uma exclusividade confirmada, tudo isso enquanto o jogador se prepara para sua aventura europeia.