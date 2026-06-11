O Atalanta disputa Atta com a Inter e o Napoli: negociações com a Udinese, valores e detalhes

A Udinese definiu o preço e os interessados estão avisados. Entre eles, como já foi dito, está a Inter, que nas últimas horas se reuniu com a diretoria friulana para discutir Oumar Solet, um dos alvos para a defesa, e para se informar justamente sobre Atta.





O jogador nascido em 2003 não é o único perfil acompanhado pelos nerazzurri, mas entra em uma lista para o meio-campo que hoje tem CurtisJones na liderança. O jogador que está de saída do Liverpool é o preferido de Chivu porque traria características diferentes em relação aos outros jogadores do elenco, ou seja, maior físico e mais completude e experiência em comparação com Atta. No entanto, as negociações com os Reds ainda não avançaram, devido às exigências dos ingleses (entre 30 e 40 milhões de euros), consideradas hoje muito elevadas pela Inter. E assim, com Manu Koné, da Roma, cada vez mais distante, surgiu a possibilidade de Atta para o futuro.