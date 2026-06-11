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Arthur Atta UdineseGetty Images

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O Atalanta disputa Atta com a Inter e o Napoli: negociações com a Udinese, valores e detalhes

Atalanta
Inter de Milão
Udinese
A. Atta
Napoli
Mercado da bola
Campeonato Italiano

A joia da Udinese está no centro do mercado; além do clube milanês, a Dea também entra na disputa.

Todos estão loucos por Arthur Atta.


O meio-campista nascido em 2003 está se tornando um dos nomes mais cotados do mercado de transferências de verão, e a lista de interessados na joia da Udinese cresce a cada hora.


Nos últimos dias, surgiu o interesse do Inter, mas agora um novo time entrou na disputa.

  • ATALANTA INTERESSADA EM ATTA: SARRI DÁ O AVAL

    De acordo com o que foi divulgado pelo Il Messaggero Veneto, a Atalanta também está de olho em Atta.


    Segundo a reportagem, a intenção do clube de Bérgamo é oferecer um belo presente de boas-vindas ao novo técnico Maurizio Sarri, que já solicitou à diretoria dois meio-campistas de qualidade para seu esquema 4-3-3.


    Entre os nomes propostos está justamente o do jogador de 23 anos, autor de 5 gols e 4 assistências na última temporada, que teria recebido a aprovação de Sarri.

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  • NEGOCIAÇÕES COM O UDINESE: PREÇO ACORDADO

    Conforme destaca o jornal Il Messaggero Veneto, o diretor esportivo da Atalanta, Cristiano Giuntoli, ligou para a Udinese para sondar o terreno, informando-se sobre o preço de Atta: os friulanos, como se sabe, fixaram em 30 milhões de euros mais bônus (que facilmente chegariam a 40) como base inicial para eventuais negociações.


    A eventual transação para a Dea seria economicamente viável graças à lucrativa venda de Ederson, que se transferiu para o Manchester United em um negócio de cerca de 45 milhões de euros.

  • A ESTRATÉGIA DO INTER

    A Udinese definiu o preço e os interessados estão avisados. Entre eles, como já foi dito, está a Inter, que nas últimas horas se reuniu com a diretoria friulana para discutir Oumar Solet, um dos alvos para a defesa, e para se informar justamente sobre Atta.


    O jogador nascido em 2003 não é o único perfil acompanhado pelos nerazzurri, mas entra em uma lista para o meio-campo que hoje tem CurtisJones na liderança. O jogador que está de saída do Liverpool é o preferido de Chivu porque traria características diferentes em relação aos outros jogadores do elenco, ou seja, maior físico e mais completude e experiência em comparação com Atta. No entanto, as negociações com os Reds ainda não avançaram, devido às exigências dos ingleses (entre 30 e 40 milhões de euros), consideradas hoje muito elevadas pela Inter. E assim, com Manu Koné, da Roma, cada vez mais distante, surgiu a possibilidade de Atta para o futuro.

  • O INTERESSE DO NÁPOLES

    O ex-jogador do Metz também está há algum tempo na mira do Napoli, time que tem acompanhado o jogador com maior insistência nas últimas semanas e que pode contar com as excelentes relações entre o presidente Aurelio De Laurentiis e a família Pozzo.