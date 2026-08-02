Toni Kroos, lenda do Real Madrid, é uma das figuras que gozam de grande respeito no mundo do futebol e, por isso, qualquer declaração que ele faça desperta amplo interesse, especialmente porque a visão que tinha dentro de campo continua a acompanhá-lo em suas opiniões após a aposentadoria.

Por essa razão, muitos aguardavam saber a opinião de Kroos sobre o espanhol Rodri, o jogador visto como o principal candidato a preencher o vazio deixado pelo astro alemão no meio-campo do Real Madrid.

A rede "Defensa Central" noticiou que, nas últimas horas, circularam pelas redes sociais declarações atribuídas a Kroos, nas quais se alegava que ele estaria pensando em voltar aos gramados para jogar ao lado de Rodri, que está perto de se transferir para o Real, vindo do Manchester City.

Nas declarações que circularam, dizia-se: "Se Rodri se juntar ao Real Madrid, talvez eu tenha que sair da aposentadoria só para jogar ao lado dele. Talvez ele me ensine algumas coisas sobre como me tornar um volante completo."

As declarações atribuídas a ele acrescentavam: "Entre todos os nomes ligados ao projeto de Mourinho, Rodri é o jogador que eu mais gostaria de ver. Imaginem Rodri e Bernardo Silva dominando o meio-campo do Real Madrid. Nesse momento, você teria transferido uma parte do Manchester City comandado por Pep Guardiola para o estádio Santiago Bernabéu."

Também lhe foi atribuída a seguinte frase sobre o valor da negociação: "As pessoas vão falar sobre o valor da transferência, mas há jogadores que não têm preço. O vencedor da Bola de Ouro, da Copa do Mundo e um dos melhores meio-campistas desta geração não pode ter seu valor tão negociado."