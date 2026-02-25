Getty Images Sport
O astro do Newcastle, Sandro Tonali, é cotado para se transferir para a Juventus, segundo lenda do futebol italiano
Tonali se estabelece na Premier League
Tonali passou pelas categorias de base do Brescia antes de ser contratado pelo gigante da Série A, o AC Milan, em 2020, inicialmente por empréstimo, antes de a transferência se tornar definitiva. Ele conquistou o título da Série A em 2021-22 no San Siro, mas saiu um ano depois, tornando-se o jogador de futebol italiano mais caro de todos os tempos quando o Newcastle desembolsou € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 83 milhões) para levá-lo ao St James' Park.
Seu início de vida em Tyneside foi interrompido quando ele recebeu uma suspensão de dez meses, incluindo oito meses em reabilitação por jogo, por violar as regras italianas de apostas.
No entanto, Tonali se tornou uma estrela consagrada na Premier League depois de impressionar na equipe de Howe, ajudando os Magpies a terminarem em quinto lugar na temporada 2024-25 e se classificarem para a Liga dos Campeões. Até agora, a campanha nacional tem sido mais complicada, mas o Newcastle disputará as oitavas de final da competição de clubes de elite da Europa após vencer o Qarabag por 9 a 3 no placar agregado na repescagem da fase eliminatória, com Tonali marcando na partida de volta na noite de terça-feira.
Juventus deve buscar transferência do astro do Newcastle
Em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, Marchisio foi questionado se iria tentar uma transferência gratuita para Bernardo Silva, que está sem contrato no Manchester City neste verão. No entanto, o ex-meio-campista mudou de assunto e disse que seu antigo clube precisava contratar jogadores italianos fortes para ajudá-los em sua tentativa de voltar ao topo da Série A.
Ele disse: “O futebol muda, mas o DNA dos clubes não. A Juventus sempre teve um grupo central de campeões italianos e precisa reconstruí-lo. [Gianluigi] Donnarumma me parece inatingível, ele acabou de se transferir para o Manchester City. Tonali parece mais viável. Ele seria um excelente ponto de partida, mas será preciso ter paciência.”
Marchisio também revelou sua admiração pelo atacante Victor Osimhen, do Galatasaray, que foi destaque durante a conquista do título da Série A de 2022-23 pelo Napoli, antes de seu relacionamento com o clube se deteriorar.
Ele acrescentou: “Ele certamente teria feito a diferença. O Osimhen que admiramos no Galatasaray é tudo menos um atacante que foi para a Turquia para passar o inverno. Na primeira partida, ele mostrou uma determinação incrível, algo que muitas vezes faltou à Juventus diante do gol.”
Tonali assinou extensão de contrato com o Newcastle durante suspensão
O próprio Tonali admitiu que nunca poderia descartar a possibilidade de voltar um dia à sua terra natal, afirmando em outubro: “Nunca se sabe o que pode acontecer, digo a todos que é possível. Não estou fechando as portas para a Itália; é o meu país. Talvez não agora, porque encontrei meu equilíbrio no Newcastle, mas a liga está ficando cada vez melhor, o nível das equipes está subindo.”
O Newcastle está em uma posição forte quando se trata do futuro de Tonali. O jogador da seleção italiana assinou uma extensão de contrato com o clube durante sua suspensão, com o acordo agora válido até 2029, com opção de renovação por mais um ano. Isso significa que qualquer time da Série A que queira adquirir seus serviços teria que pagar uma quantia considerável para convencer o Magpies a vender um de seus ativos mais valiosos.
Juventus em dificuldades após cinco jogos sem vitórias
A Juventus começou a temporada com Igor Tudor, agora técnico interino do Tottenham Hotspur, no comando. No entanto, o croata foi demitido após uma sequência de oito jogos sem vitórias, com Luciano Spalletti nomeado como seu sucessor.
O técnico de 66 anos inicialmente ajudou a La Vecchia Signora a dar a volta por cima, mas problemas surgiram no último mês. A Juventus perdeu quatro dos últimos cinco jogos e corre o risco de ser eliminada da Liga dos Campeões, após ser derrotada por 5 a 2 pelo Galatasaray na primeira partida das oitavas de final. O segundo jogo da eliminatória será disputado na noite de quarta-feira.
