O astro do Newcastle, Sandro Tonali, é cotado para se transferir para a Juventus, segundo lenda do futebol italiano

Tonali passou pelas categorias de base do Brescia antes de ser contratado pelo gigante da Série A, o AC Milan, em 2020, inicialmente por empréstimo, antes de a transferência se tornar definitiva. Ele conquistou o título da Série A em 2021-22 no San Siro, mas saiu um ano depois, tornando-se o jogador de futebol italiano mais caro de todos os tempos quando o Newcastle desembolsou € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 83 milhões) para levá-lo ao St James' Park.

Seu início de vida em Tyneside foi interrompido quando ele recebeu uma suspensão de dez meses, incluindo oito meses em reabilitação por jogo, por violar as regras italianas de apostas.

No entanto, Tonali se tornou uma estrela consagrada na Premier League depois de impressionar na equipe de Howe, ajudando os Magpies a terminarem em quinto lugar na temporada 2024-25 e se classificarem para a Liga dos Campeões. Até agora, a campanha nacional tem sido mais complicada, mas o Newcastle disputará as oitavas de final da competição de clubes de elite da Europa após vencer o Qarabag por 9 a 3 no placar agregado na repescagem da fase eliminatória, com Tonali marcando na partida de volta na noite de terça-feira.