Joan García, goleiro do Barcelona, disse que nunca disputou nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, mas que os reservas são campeões exatamente como os titulares.

García acrescentou, em entrevista ao jornal Sport: "Acho que às vezes você sofre mais no banco de reservas do que quem está dentro de campo, e sente que participa na mesma medida e é campeão como todo mundo".

E prosseguiu: "A torcida do Barcelona poderia pedir que você fizesse uma tatuagem do Flick caso conquistasse a Champions League, assim como o Cucurella fez com De la Fuente? Sim, sei disso. Mas não, devo dizer que não planejo isso no momento".

García frisou: "Não tenho tatuagens e não penso em fazê-las. Se conquistarmos o título da Liga dos Campeões da Europa, será preciso pensar em outra coisa".

E destacou: "Vocês se surpreenderam no período de concentração da seleção com a notícia da transferência de Cucurella para o Real Madrid? Não, porque, no fim das contas, cada um decide o que é melhor para si e para o seu futuro. Sinceramente, acho que é um bom passo para ele. Quando aconteceu, ele levou algumas brincadeiras, mas, no fim, ficamos felizes por ele".