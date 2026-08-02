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O astro do Barcelona recusa repetir a tatuagem de Cucurella e escapa das perguntas sobre Álvarez e Torres

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F. Torres
M. Cucurella
J. Alvarez
J. Garcia
Espanha

Joan García, goleiro do Barcelona, disse que nunca disputou nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, mas que os reservas são campeões exatamente como os titulares. 

García acrescentou, em entrevista ao jornal Sport: "Acho que às vezes você sofre mais no banco de reservas do que quem está dentro de campo, e sente que participa na mesma medida e é campeão como todo mundo".

E prosseguiu: "A torcida do Barcelona poderia pedir que você fizesse uma tatuagem do Flick caso conquistasse a Champions League, assim como o Cucurella fez com De la Fuente? Sim, sei disso. Mas não, devo dizer que não planejo isso no momento".

García frisou: "Não tenho tatuagens e não penso em fazê-las. Se conquistarmos o título da Liga dos Campeões da Europa, será preciso pensar em outra coisa".

E destacou: "Vocês se surpreenderam no período de concentração da seleção com a notícia da transferência de Cucurella para o Real Madrid? Não, porque, no fim das contas, cada um decide o que é melhor para si e para o seu futuro. Sinceramente, acho que é um bom passo para ele. Quando aconteceu, ele levou algumas brincadeiras, mas, no fim, ficamos felizes por ele".

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez é um jogador incrível e possui uma qualidade enorme

    Sobre Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, comentou: "Acho que ele é um jogador muito espetacular. Qualquer pessoa que goste de futebol e o acompanhe vai perceber de imediato que ele é um jogador impressionante e de grande qualidade".

    E destacou: "Mas não é minha função avaliar essas coisas. Pessoalmente, confio muito na direção esportiva do clube, assim como no treinador, e sei que eles conversam bastante entre si. Estou convencido de que vão montar o melhor elenco possível para competir por tudo".

    Acrescentou: "Quanto a se eu pagaria 150 milhões de euros por Álvarez? Felizmente, essa não é uma decisão que cabe a mim, e não tenho que fazer nem responder a essa pergunta".

    Sobre Ferran Torres, explicou: "A única pessoa que sabe exatamente o que se passa em sua cabeça é o próprio jogador, e acho que o que se deve fazer é respeitar isso. Estamos muito felizes por tê-lo conosco e esperamos que continue com a gente na próxima temporada".

    • Publicidade
  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    A obsessão pela conquista da Liga dos Campeões

    Sobre o teto das ambições para a próxima temporada, comentou: "Acho que está claro, devemos continuar na mesma linha em que estamos, voltar a vencer o Campeonato Espanhol e também disputar a Copa e a Supercopa, que são títulos importantes para nós, e é claro a Liga dos Campeões da Europa".

    E enfatizou: "Acho que devemos colocar o título da Liga dos Campeões como objetivo principal, e temos de trabalhar para conquistá-lo. Vamos exigir de nós mesmos o máximo para tentar vencê-lo, sem que isso se transforme em uma obsessão".

    E concluiu: "A obsessão é sempre algo negativo. O que devemos fazer é disputar o torneio com vontade e confiança, cientes de que é a competição que exige de você mais do que qualquer outra coisa. Nada além disso".

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