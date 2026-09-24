Eric García, estrela do Barcelona, preferiu driblar a questão para evitar dar sua opinião sobre a polêmica de arbitragem envolvendo José Mourinho, técnico do Real Madrid.

García foi questionado, durante entrevista ao jornal Sport, enquanto estava na concentração da seleção espanhola, sobre a polêmica de arbitragem na La Liga e o que se relaciona ao Real, respondendo: "Prefiro não dar minha opinião sobre isso".

E prosseguiu: "Acredito que todos os árbitros do mundo tentam dar o melhor de si e tentam não cometer erros. E, no fim, durante a partida, você, como jogador, também tenta dar o melhor de si, e às vezes comete erros. Somos humanos e, portanto, o erro faz parte do futebol".

E enfatizou: "Nosso treinador, Hansi Flick, sempre insiste muito para que nos concentremos em nós mesmos e não entremos no assunto dos árbitros, que, como eu disse, tentam dar o melhor de si, e às vezes acontecem erros, como acontece o tempo todo na vida".

Sobre as ambições europeias da equipe, comentou: "Ainda estamos no início da temporada, e tudo pode mudar muito rápido, mas estamos numa boa dinâmica e temos um grupo excelente, e estamos provando isso, e temos que continuar trabalhando. Porque a Liga dos Campeões será difícil, mas com certeza temos um grande desejo de conquistá-la".

E enfatizou: "Acredito que, graças ao elenco, aos jogadores, à qualidade e à ambição, acho que o Barcelona estará com certeza nas primeiras posições da Champions League. Nos tornamos mais maduros, e a chegada de Rodri nos ajudou no equilíbrio".