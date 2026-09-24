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O astro do Barcelona escapa da polêmica com Mourinho e comenta a diferença de 6 pontos

La Liga
Real Madrid
Barcelona
E. Garcia
J. Mourinho
L. Yamal
K. Adeyemi
Espanha

Eric García, estrela do Barcelona, preferiu driblar a questão para evitar dar sua opinião sobre a polêmica de arbitragem envolvendo José Mourinho, técnico do Real Madrid.

García foi questionado, durante entrevista ao jornal Sport, enquanto estava na concentração da seleção espanhola, sobre a polêmica de arbitragem na La Liga e o que se relaciona ao Real, respondendo: "Prefiro não dar minha opinião sobre isso".

E prosseguiu: "Acredito que todos os árbitros do mundo tentam dar o melhor de si e tentam não cometer erros. E, no fim, durante a partida, você, como jogador, também tenta dar o melhor de si, e às vezes comete erros. Somos humanos e, portanto, o erro faz parte do futebol".

E enfatizou: "Nosso treinador, Hansi Flick, sempre insiste muito para que nos concentremos em nós mesmos e não entremos no assunto dos árbitros, que, como eu disse, tentam dar o melhor de si, e às vezes acontecem erros, como acontece o tempo todo na vida".

Sobre as ambições europeias da equipe, comentou: "Ainda estamos no início da temporada, e tudo pode mudar muito rápido, mas estamos numa boa dinâmica e temos um grupo excelente, e estamos provando isso, e temos que continuar trabalhando. Porque a Liga dos Campeões será difícil, mas com certeza temos um grande desejo de conquistá-la".

E enfatizou: "Acredito que, graças ao elenco, aos jogadores, à qualidade e à ambição, acho que o Barcelona estará com certeza nas primeiras posições da Champions League. Nos tornamos mais maduros, e a chegada de Rodri nos ajudou no equilíbrio".

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal deve vencer a Bola de Ouro

    Sobre as chances de Lamine Yamal na Bola de Ouro, ele afirmou: "Vou votar nele, e em todos os jogadores espanhóis também. Acho que qualquer um deles merece, mas creio que Lamine Yamal deve vencê-la".

    Eric disse: "Há muitos jogadores espanhóis que podem vencê-la, mas, para mim pessoalmente, acho que o Lamine deve ganhá-la. No entanto, também estou feliz por ter outros companheiros na lista de indicados, especialmente Cubarsí, porque ele é zagueiro, e às vezes os zagueiros são esquecidos, e acho que ele também a merece".

    E acrescentou: "Com a lesão de Christensen, você também está pronto caso tenha de voltar a jogar como zagueiro central? Sim, estou pronto para tudo o que me for pedido. Acho que um dos meus pontos fortes é a minha capacidade de me adaptar a diferentes posições".

    E continuou: "Claro, a zaga central é a minha posição natural, na qual sempre joguei, então, se eu tiver de jogar ali em alguma partida, com certeza o farei".

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    Karim Adeyemi, um "foguete"

    E acrescentou: "Dizem que o Barcelona sofre mais pelos lados, especialmente pela esquerda, você concorda com isso? Não, acredito que temos jogadores de bom nível, e não sofremos ali".

    E ressaltou: "É difícil superar Adeyemi numa corrida de velocidade? Sim, na verdade ele é um foguete".

    E destacou: "Como você vê La Liga depois de vocês abrirem uma vantagem de 6 pontos sobre o Real? Todos nós sabemos que o futebol e o campeonato, nesta situação, podem mudar muito. Estamos vivendo uma boa dinâmica, mas no ano passado, quando perdemos o Clássico no Bernabéu, a diferença passou a ser de 7 pontos, e parecia que tudo tinha acabado".

    E concluiu: "Agora que estamos com seis pontos de vantagem, ainda estamos no início da temporada, e temos que continuar da mesma forma, e depois veremos o que acontece".

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