O astro do AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, revela lesões horríveis após passar por cirurgia na mandíbula quebrada
O que aconteceu com Loftus-Cheek?
O meio-campista de 30 anos durou menos de 11 minutos em uma partida da primeira divisão italiana no San Siro. Isso porque ele colidiu com o goleiro do Parma, Edoardo Corvi, no início da partida, quando ambos disputavam uma bola lançada na área.
Corvi conseguiu defender a bola, desviando-a do perigo, mas acabou colidindo com Loftus-Cheek. Uma colisão violenta entre as cabeças deixou o número 8 do Milan caído no gramado.
Foi necessária assistência médica imediata, com receios de concussão. Loftus-Cheek estava claramente desconfortável e com muita dor. Os fisioterapeutas trataram dele em campo, colocando-lhe uma cinta cervical. Em seguida, foi retirado de maca.
Loftus-Cheek divulgou agora uma atualização sobre seu estado, com imagens compartilhadas nas redes sociais que fazem parecer que ele disputou 12 rounds em uma luta de boxe peso-pesado, em vez de 10 minutos de uma partida de futebol.
Ele passou por uma cirurgia para realinhar a mandíbula fraturada, com o inchaço ainda sem diminuir. Ao lado das fotos de sua boca mutilada, Loftus-Cheek disse: “Foi um golpe duro, mas o pior já passou. Meu sincero agradecimento a toda a equipe médica que me apoiou nas últimas horas com profissionalismo e cuidado.
Um agradecimento especial a todos os torcedores pelas inúmeras mensagens de amor e apoio: eu as li e elas me deram uma força incrível. Obrigado aos meus companheiros de equipe: somos uma equipe, somos uma família. Agora, vamos em frente em direção aos nossos objetivos, fortes e unidos, juntos.”
Por quanto tempo Loftus-Cheek ficará fora dos gramados?
Loftus-Cheek sofreu uma fratura alveolar, que é a parte saliente da mandíbula que contém as cavidades para os dentes. Ele perdeu alguns deles, o que exigirá que ele faça uma visita ao dentista em algum momento.
Estima-se que Loftus-Cheek ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses, o que o tiraria da disputa pela seleção inglesa nos últimos amistosos antes de Thomas Tuchel definir os 26 jogadores que irão à Copa do Mundo.
O Rossoneri disse em um comunicado oficial: “O AC Milan anuncia que Ruben Loftus-Cheek sofreu um trauma facial significativo ontem, que resultou em uma fratura do processo alveolar da mandíbula.
O jogador foi internado no departamento de Cirurgia Maxilofacial e Clínica Odontológica da ASST Santi Paolo e Carlo, onde hoje foi submetido a uma cirurgia realizada pelo Dr. Luca Autelitano.
A operação para reduzir e estabilizar a fratura foi totalmente bem-sucedida. Ruben está bem e já recebeu alta. O tempo estimado de recuperação é de cerca de oito semanas.”
O sonho da Copa do Mundo pode ter sido destruído
Loftus-Cheek conquistou 11 convocações para a seleção principal da Inglaterra, tendo estreado em 2017, e atuou sob o comando do ex-técnico do Chelsea, Tuchel. No entanto, ele enfrenta uma forte concorrência por vagas na seleção inglesa, com jogadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White.
Seus sonhos de disputar a Copa do Mundo deste verão podem ter sido frustrados, com oportunidades de chamar a atenção limitadas até o final da temporada 2025-26. Ele ficará restrito a um papel de espectador nas próximas semanas.
Não há nada que ele possa fazer para ajudar o Milan a garantir a classificação para a Liga dos Campeões. O time esperava disputar o título da Série A nesta temporada, mas ficou para trás em relação ao ritmo imposto pelo arquirrival Inter.
O Rossoneri sofreu apenas duas derrotas no campeonato nesta temporada — a mais recente delas por 1 a 0 para o Parma —, mas está 10 pontos atrás do Inter, faltando 12 jogos para o fim. Resta saber quando Loftus-Cheek voltará a jogar ao lado de nomes como o astro da seleção americana Christian Pulisic e o vencedor da Bola de Ouro Luka Modric.
