O astro do AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, revela lesões horríveis após passar por cirurgia na mandíbula quebrada

O meio-campista de 30 anos durou menos de 11 minutos em uma partida da primeira divisão italiana no San Siro. Isso porque ele colidiu com o goleiro do Parma, Edoardo Corvi, no início da partida, quando ambos disputavam uma bola lançada na área.

Corvi conseguiu defender a bola, desviando-a do perigo, mas acabou colidindo com Loftus-Cheek. Uma colisão violenta entre as cabeças deixou o número 8 do Milan caído no gramado.

Foi necessária assistência médica imediata, com receios de concussão. Loftus-Cheek estava claramente desconfortável e com muita dor. Os fisioterapeutas trataram dele em campo, colocando-lhe uma cinta cervical. Em seguida, foi retirado de maca.