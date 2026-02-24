Getty/GOAL
Traduzido por
O astro da seleção americana Ricardo Pepi recebeu uma meta de gols na Premier League para uma temporada de estreia “fantástica” — caso ele deixe o PSV para jogar pelo Fulham após a Copa do Mundo
O Fulham teve sua oferta por Pepi aceita na janela de transferências de inverno.
Pepi tem atuado na Europa desde que deixou seu estado natal, o Texas, e o FC Dallas para jogar pelo Augsburg, da Alemanha, em 2022. Embora tenha enfrentado dificuldades para causar impacto lá, um período produtivo emprestado ao Groningen ajudou a garantir sua transferência em 2023 para o PSV, gigante da Eredivisie.
Não tem sido fácil conseguir uma vaga como titular em Eindhoven, mas Pepi marcou 37 gols em 90 partidas. Ele já está na casa dos dois dígitos novamente nesta temporada e voltou a marcar gols após serecuperar deuma lesão na vitória por 3 a 1 sobre o Heerenveen.
Pepi poderia estar jogando na Premier League agora, com o Fulham tendo chegado a um acordo de € 37 milhões (£ 32 milhões/$ 44 milhões) noúltimo dia da janela de transferências. O PSV acabou bloqueando o acordo, pois não conseguiu encontrar um substituto adequado.
O interesse do oeste de Londres continua, com o Fulham em busca de um sucessor de longo prazo para o internacional mexicano Raul Jimenez, que se prepara para sair como agente livre quando seu contrato expirar.
Pepi teria sucesso na Premier League?
Questionado sobre se Pepi, que agora é um jogador comprovadamente talentoso no clube e na seleção, seria uma boa opção para o Fulham, Zamora - falando através do site casino.co.uk, que avalia os melhores caça-níqueis online do Reino Unido - disse ao GOAL: “A Premier League é a Premier League e você nunca sabe o que vai acontecer. Já vimos isso acontecer muitas vezes. Tudo se resume aos clubes, aos valores das transferências, se é uma aposta ou não.
“A prova está no pudim quando você chega ao Reino Unido e à Premier League. Você consegue entregar resultados no grande palco? O Fulham teve vários atacantes que chegaram e não foram realmente o que eles queriam desesperadamente. Outra oportunidade para alguém chegar. A prova está quando você chega lá e tem sua oportunidade.
“Muitos times estão procurando esse atacante. É mais difícil do que você imagina conseguir alguém que marque 10 gols na Premier League — literalmente 10 gols, isso é pedir muito. Se alguém conseguir, parabéns, você teve uma temporada fantástica — se você estiver em qualquer outro time que não seja um dos quatro principais. Se você conseguir marcar 10 gols ou mais, parabéns, você teve uma temporada fantástica.”
O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse recentemente aoGOAL, quando questionado se uma transferência para o Fulham faria sentido para Pepi nesta fase de sua carreira: “Acho que é um clube do tamanho certo para ele. Ele é muito bom na área, se posiciona muito bem e é bom no jogo aéreo. Se você observar o tipo de gols que o Fulham marca, acho que ele se encaixaria bem em um time como esse.
“Se fosse um time que jogasse apenas com base na posse de bola, com jogadas de um-dois na entrada da área e sem muitas jogadas pelas laterais, eu diria que provavelmente não seria a escolha certa. Mas pela forma como o Fulham joga, pela forma como o time é, pelo ritmo que eles têm nas laterais e pelos cruzamentos que recebem na área, acho que ele se encaixaria muito bem nesse sistema.”
Robinson volta a ser alvo de rumores de transferência no Fulham
Enquanto Pepi pode estar indo para o Cottage, seu companheiro de seleção Antonee Robinson pode estar de saída. O lateral-esquerdo tem gerado rumores de saída novamente em meio à forte concorrência por vagas no Fulham com Ryan Sessegnon.
Zamora acrescentou sobre o zagueiro de 28 anos, que já foi associado ao Liverpool e ao Manchester United: “Gosto muito dele, da sua energia, ele é um atleta incrível. Acho que em algum momento desta temporada ele teve o maior número de cruzamentos na área. Ele não perde tempo, deixa-me chegar aqui, faz o cruzamento para a área - e isso é exatamente o que os atacantes querem. Ele não é alguém que fica verificando, então, como atacante, você sabe que ele vai cruzar a bola e pode correr em vez de ficar verificando e sem saber quando a bola vai chegar.
“Robbo é um grande talento. Se ele decidir ir para outro lugar, tiver uma ótima Copa do Mundo, terá opções por causa de seu preparo físico e seus cruzamentos para a área.”
Pepi e Robinson devem integrar a seleção dos EUA na Copa do Mundo de 2026
Robinson e Pepi esperam fazer parte dos planos de Mauricio Pochettino, já que os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo neste verão. Eles estarão em destaque lá, com a possibilidade de surgirem mais pretendentes para ambos no que promete ser mais um mercado de transferências movimentado.
