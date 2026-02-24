O astro da seleção americana Ricardo Pepi recebeu uma meta de gols na Premier League para uma temporada de estreia “fantástica” — caso ele deixe o PSV para jogar pelo Fulham após a Copa do Mundo

Questionado sobre se Pepi, que agora é um jogador comprovadamente talentoso no clube e na seleção, seria uma boa opção para o Fulham, Zamora - falando através do site casino.co.uk, que avalia os melhores caça-níqueis online do Reino Unido - disse ao GOAL: “A Premier League é a Premier League e você nunca sabe o que vai acontecer. Já vimos isso acontecer muitas vezes. Tudo se resume aos clubes, aos valores das transferências, se é uma aposta ou não.

“A prova está no pudim quando você chega ao Reino Unido e à Premier League. Você consegue entregar resultados no grande palco? O Fulham teve vários atacantes que chegaram e não foram realmente o que eles queriam desesperadamente. Outra oportunidade para alguém chegar. A prova está quando você chega lá e tem sua oportunidade.

“Muitos times estão procurando esse atacante. É mais difícil do que você imagina conseguir alguém que marque 10 gols na Premier League — literalmente 10 gols, isso é pedir muito. Se alguém conseguir, parabéns, você teve uma temporada fantástica — se você estiver em qualquer outro time que não seja um dos quatro principais. Se você conseguir marcar 10 gols ou mais, parabéns, você teve uma temporada fantástica.”

O ex-astro da seleção americana Brad Friedel disse recentemente aoGOAL, quando questionado se uma transferência para o Fulham faria sentido para Pepi nesta fase de sua carreira: “Acho que é um clube do tamanho certo para ele. Ele é muito bom na área, se posiciona muito bem e é bom no jogo aéreo. Se você observar o tipo de gols que o Fulham marca, acho que ele se encaixaria bem em um time como esse.

“Se fosse um time que jogasse apenas com base na posse de bola, com jogadas de um-dois na entrada da área e sem muitas jogadas pelas laterais, eu diria que provavelmente não seria a escolha certa. Mas pela forma como o Fulham joga, pela forma como o time é, pelo ritmo que eles têm nas laterais e pelos cruzamentos que recebem na área, acho que ele se encaixaria muito bem nesse sistema.”