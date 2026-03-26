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O Arsenal estuda uma oferta ousada para contratar Khvicha Kvaratskhelia do PSG
Arteta busca reforços para o ataque
O clube do norte de Londres identificou Kvaratskhelia como um alvo prioritário, capaz de representar uma melhoria significativa em relação às suas opções atuais nas laterais, de acordo com uma reportagem do The Independent. O jogador de 25 anos vem apresentando um desempenho sensacional, tendo marcado três gols contra o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
Embora o jogador da seleção da Geórgia tenha surgido como uma contratação dos sonhos, o Arsenal também está lidando com as complexidades das mudanças nas regulamentações financeiras da Premier League. Para facilitar uma transferência dessa magnitude, o clube está disposto a considerar a saída de jogadores experientes para garantir o cumprimento das novas regras de “Índice de Custo do Elenco” e gerar o espaço necessário para as novas estrelas.
- AFP
A postura inflexível do PSG em relação a Kvaratskhelia
Apesar do interesse dos Gunners, tirar o ponta do Parc des Princes não será nada fácil. A diretoria do PSG considera o ex-jogador do Napoli uma joia do seu projeto pós-Galácticos sob o comando de Luis Enrique. Fontes na capital francesa insistem que ele é visto como um ativo praticamente inalienável, especialmente após sua evolução para se tornar uma peça fundamental da equipe desde sua chegada do Napoli no início de 2025.
No entanto, pode haver um vislumbre de esperança para os candidatos ao título da Premier League. A reportagem do The Independent sugere que os representantes do jogador estão abertos à ideia de uma transferência e dispostos a considerar opções alternativas para o seu futuro.
Kvaratskhelia está feliz em Paris
O próprio jogador expressou recentemente grande satisfação com sua vida na França. Em uma entrevista recente, ele falou sobre seu compromisso com os campeões europeus. “Para mim, Paris é realmente extraordinária. Aqui tem tudo e, acima de tudo, esta é a cidade do amor. Quando o PSG entrou em contato comigo, achei que minha esposa fosse a pessoa mais feliz do mundo”, disse o ponta.
“Antes do PSG entrar em contato comigo, ela sempre dizia: ‘Imagina se um dia jogarmos pelo PSG, seria incrível ficar lá’. Acho que é muito difícil chegar lá quando há grandes jogadores como [Lionel] Messi, Neymar e [Kylian] Mbappé. Adoro tudo em Paris.”
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Alvos alternativos em um verão agitado
Kvaratskhelia não é o único nome de destaque na mira do Arsenal. Sabe-se também que Arteta é um grande admirador de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. No entanto, uma contratação do argentino parece improvável no momento, dada a avaliação do clube espanhol de pelo menos € 100 milhões (£ 86,5 milhões).
Isso deixa os Gunners em uma posição em que precisam equilibrar suas ambiciosas metas de contratação com a sustentabilidade financeira. Resta saber se eles conseguirão convencer o PSG a vender o craque georgiano, mas a intenção de trazer um jogador criativo de classe mundial para o Emirates é clara, enquanto o clube se prepara para uma janela de transferências crucial neste verão.