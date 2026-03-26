O Arsenal estuda uma oferta ousada para contratar Khvicha Kvaratskhelia do PSG

O clube do norte de Londres identificou Kvaratskhelia como um alvo prioritário, capaz de representar uma melhoria significativa em relação às suas opções atuais nas laterais, de acordo com uma reportagem do The Independent. O jogador de 25 anos vem apresentando um desempenho sensacional, tendo marcado três gols contra o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Embora o jogador da seleção da Geórgia tenha surgido como uma contratação dos sonhos, o Arsenal também está lidando com as complexidades das mudanças nas regulamentações financeiras da Premier League. Para facilitar uma transferência dessa magnitude, o clube está disposto a considerar a saída de jogadores experientes para garantir o cumprimento das novas regras de “Índice de Custo do Elenco” e gerar o espaço necessário para as novas estrelas.