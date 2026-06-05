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Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Arsenal está prestes a contratar o ala de 16 anos do Leicester

Mercado da bola
Arsenal
J. Monga
Premier League
Leicester
Championship

O Arsenal está prestes a fechar um acordo para contratar Jeremy Monga, o promissor jovem do Leicester City, à frente de outros clubes da Premier League interessados no jogador. Os atuais campeões da primeira divisão fizeram do ala de 16 anos uma prioridade para esta janela de transferências, buscando reforçar agressivamente seu elenco com os melhores jovens talentos nacionais disponíveis no país.

  • O Arsenal está de olho no jovem talento do Leicester

    De acordo com reportagens do The Times, o Arsenal lidera a corrida para garantir a contratação do jovem prodígio do Leicester, Monga. O clube do norte de Londres tem o jogador de 16 anos na mira como parte de uma estratégia para recrutar jovens talentos ingleses de ponta. A saída do ponta do King Power Stadium foi significativamente acelerada após o decepcionante rebaixamento do Leicester para a League One, após terminar em 23º lugar na tabela da Championship, com apenas 46 pontos.

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  • Jeremy Monga & Ruud van NistelrooyGetty

    Ex-treinador elogia jovem promessa

    Monga estreou-se na primeira divisão com apenas 15 anos e 271 dias contra o Newcastle United, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League. Os únicos dois jogadores a terem estreado ainda mais jovens são as estrelas do Arsenal, Max Dowman e Ethan Nwaneri. Seu técnico na época, Ruud van Nistelrooy, elogiou efusivamente o imenso potencial do adolescente após aquela primeira participação em abril de 2025.

    Van Nistelrooy afirmou: “Dava para ver lampejos de suas grandes qualidades. Ele é um ótimo ponta e tem velocidade. É um talento fantástico, um ótimo garoto. Ele mereceu esses minutos e, com sorte, terá mais pela frente.”

  • Arteta está de olho em um jogador versátil

    Mikel Arteta é conhecido por ser um admirador de longa data do versátil jogador da seleção sub-19 da Inglaterra, que pode atuar em qualquer uma das laterais ou como meia-armador. O atacante ambidestro adquiriu uma experiência inestimável na equipe principal na última temporada, disputando 27 partidas, sendo oito como titular, durante a difícil campanha do Leicester na Championship. Reportagens do The Standard indicam que os valores estimados para a estrela em ascensão estão atualmente entre 10 e 15 milhões de libras.

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    A possibilidade de um processo judicial paira sobre o contrato

    Monga deve assinar oficialmente um contrato profissional com os Foxes quando completar 17 anos, no dia 10 de julho, garantindo que o Leicester receba uma indenização. O Arsenal espera definir o valor oficial da transferência antes dessa data para evitar a incerteza de uma audiência em um tribunal independente. A iminente reformulação do ataque no Emirates ocorre em um momento significativo, já que o jovem jogador do Arsenal, Nwaneri, enfrenta um futuro incerto após uma recente passagem por empréstimo pelo Marselha.