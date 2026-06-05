O Arsenal está prestes a contratar o ala de 16 anos do Leicester

Monga estreou-se na primeira divisão com apenas 15 anos e 271 dias contra o Newcastle United, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League. Os únicos dois jogadores a terem estreado ainda mais jovens são as estrelas do Arsenal, Max Dowman e Ethan Nwaneri. Seu técnico na época, Ruud van Nistelrooy, elogiou efusivamente o imenso potencial do adolescente após aquela primeira participação em abril de 2025.

Van Nistelrooy afirmou: “Dava para ver lampejos de suas grandes qualidades. Ele é um ótimo ponta e tem velocidade. É um talento fantástico, um ótimo garoto. Ele mereceu esses minutos e, com sorte, terá mais pela frente.”