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O Arsenal está prestes a contratar o ala de 16 anos do Leicester
O Arsenal está de olho no jovem talento do Leicester
De acordo com reportagens do The Times, o Arsenal lidera a corrida para garantir a contratação do jovem prodígio do Leicester, Monga. O clube do norte de Londres tem o jogador de 16 anos na mira como parte de uma estratégia para recrutar jovens talentos ingleses de ponta. A saída do ponta do King Power Stadium foi significativamente acelerada após o decepcionante rebaixamento do Leicester para a League One, após terminar em 23º lugar na tabela da Championship, com apenas 46 pontos.
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Ex-treinador elogia jovem promessa
Monga estreou-se na primeira divisão com apenas 15 anos e 271 dias contra o Newcastle United, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League. Os únicos dois jogadores a terem estreado ainda mais jovens são as estrelas do Arsenal, Max Dowman e Ethan Nwaneri. Seu técnico na época, Ruud van Nistelrooy, elogiou efusivamente o imenso potencial do adolescente após aquela primeira participação em abril de 2025.
Van Nistelrooy afirmou: “Dava para ver lampejos de suas grandes qualidades. Ele é um ótimo ponta e tem velocidade. É um talento fantástico, um ótimo garoto. Ele mereceu esses minutos e, com sorte, terá mais pela frente.”
Arteta está de olho em um jogador versátil
Mikel Arteta é conhecido por ser um admirador de longa data do versátil jogador da seleção sub-19 da Inglaterra, que pode atuar em qualquer uma das laterais ou como meia-armador. O atacante ambidestro adquiriu uma experiência inestimável na equipe principal na última temporada, disputando 27 partidas, sendo oito como titular, durante a difícil campanha do Leicester na Championship. Reportagens do The Standard indicam que os valores estimados para a estrela em ascensão estão atualmente entre 10 e 15 milhões de libras.
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A possibilidade de um processo judicial paira sobre o contrato
Monga deve assinar oficialmente um contrato profissional com os Foxes quando completar 17 anos, no dia 10 de julho, garantindo que o Leicester receba uma indenização. O Arsenal espera definir o valor oficial da transferência antes dessa data para evitar a incerteza de uma audiência em um tribunal independente. A iminente reformulação do ataque no Emirates ocorre em um momento significativo, já que o jovem jogador do Arsenal, Nwaneri, enfrenta um futuro incerto após uma recente passagem por empréstimo pelo Marselha.