Os acontecimentos precipitam-se no meio desportivo argentino, na sequência das declarações preocupantes feitas pelo selecionador da equipa principal, Lionel Scaloni, após a derrota na final do Mundial frente à Espanha.

O jornal "Sport" refere, numa reportagem, que as vozes dos adeptos e dos jogadores se uniram em reivindicações públicas, apelando a Scaloni para renovar o contrato e continuar no cargo de selecionador da Argentina.

Scaloni tinha desencadeado a preocupação dos adeptos argentinos, após as declarações em que afirmou: "Vou sentar-me com o presidente da federação, tenho uma ideia daquilo que vou fazer, pois o meu contrato termina no final de dezembro próximo, e depois disso veremos o que acontecerá".

E prosseguiu: "Não sei, na verdade, se é possível alcançar um feito maior do que aquele que foi conquistado, e temos de avaliar a situação".

Aquelas palavras foram suficientes para desencadear uma revolução de emoções no seio da população argentina, com os adeptos a lançarem-se em tentativas insistentes de convencer Scaloni a mudar de posição e a recuar na decisão que aparentemente já tinha tomado, em larga medida.

Perante o clima de incerteza que envolve o seu futuro, os últimos dias assistiram à afluência de um grande número de adeptos da seleção argentina à casa de Scaloni, num gesto coletivo de lealdade para exprimir o seu apoio absoluto e pedir-lhe que reconsidere a sua posição e prolongue o contrato.

Por seu lado, Scaloni recebeu estes sentimentos sinceros com grande apreço, fazendo questão de sair ao encontro dos adeptos em mais do que uma ocasião para os saudar, manifestando a sua enorme gratidão pelo apoio e pelo amor constante.