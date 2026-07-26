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O Arquiteto da Glória: revolução argentina para impedir a saída de Scaloni

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
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Copa do Mundo
L. Scaloni
Espanha
Argentina

Os acontecimentos precipitam-se no meio desportivo argentino, na sequência das declarações preocupantes feitas pelo selecionador da equipa principal, Lionel Scaloni, após a derrota na final do Mundial frente à Espanha.

O jornal "Sport" refere, numa reportagem, que as vozes dos adeptos e dos jogadores se uniram em reivindicações públicas, apelando a Scaloni para renovar o contrato e continuar no cargo de selecionador da Argentina.

Scaloni tinha desencadeado a preocupação dos adeptos argentinos, após as declarações em que afirmou: "Vou sentar-me com o presidente da federação, tenho uma ideia daquilo que vou fazer, pois o meu contrato termina no final de dezembro próximo, e depois disso veremos o que acontecerá".

E prosseguiu: "Não sei, na verdade, se é possível alcançar um feito maior do que aquele que foi conquistado, e temos de avaliar a situação".

Aquelas palavras foram suficientes para desencadear uma revolução de emoções no seio da população argentina, com os adeptos a lançarem-se em tentativas insistentes de convencer Scaloni a mudar de posição e a recuar na decisão que aparentemente já tinha tomado, em larga medida.

Perante o clima de incerteza que envolve o seu futuro, os últimos dias assistiram à afluência de um grande número de adeptos da seleção argentina à casa de Scaloni, num gesto coletivo de lealdade para exprimir o seu apoio absoluto e pedir-lhe que reconsidere a sua posição e prolongue o contrato.

Por seu lado, Scaloni recebeu estes sentimentos sinceros com grande apreço, fazendo questão de sair ao encontro dos adeptos em mais do que uma ocasião para os saudar, manifestando a sua enorme gratidão pelo apoio e pelo amor constante.

  • scaloni(C)Getty Images

    Momento curioso entre uma criança e Scaloni

    Num momento curioso que reflete a estreita ligação entre o povo argentino e o seu selecionador, uma criança dirigiu-se, acompanhada pelo pai, ao local onde Scaloni estava hospedado, levando um papel onde estava escrito "contrato do Mundial 2030" e pedindo-lhe que o assinasse, algo a que o treinador acedeu de bom grado.

    A história não ficou por aqui: o autor da ideia publicou um vídeo dirigido diretamente a Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, convidando-o a seguir o seu exemplo e a ter êxito na mesma missão, incentivando-o a levar o treinador a prolongar o seu período à frente da seleção.

    Este movimento não se limitou às bancadas e aos adeptos, mas estendeu-se também às estrelas, já que Ángel Di María, uma das maiores lendas do futebol argentino, aproveitou a ocasião para enviar um apelo público a Scaloni, sublinhando a necessidade de continuar a comandar o barco.

    Di María declarou: "É a Scaloneta, é o motor e o verdadeiro símbolo desta seleção, e desejo de todo o coração que continue no cargo."

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