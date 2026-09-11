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O amor pela Anfield: Araújo deixa o Barcelona para trás

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Araújo imagina seu futuro fora do Barcelona

Ronald Araújo não precisou de muito tempo para se sentir em casa na cidade de Liverpool. O defensor uruguaio, emprestado nesta temporada pelo Barcelona, está feliz com a sua nova aventura na Inglaterra.

O jornal Sport, citando o "Daily Mail", noticiou que Araújo já imagina prolongar a sua permanência no estádio de Anfield para além do próximo verão, apesar de o seu contrato com o Barcelona ser válido até o verão de 2031.

Araújo participou como titular em apenas duas partidas desde a sua chegada ao Liverpool, mas o seu desempenho já deixou uma ótima impressão na torcida. 

A sua partida diante do Atlético de Madrid foi particularmente marcante, já que ele foi eleito o melhor jogador do confronto e deu uma assistência de calcanhar para Dominik Szoboszlai.

O impacto do defensor uruguaio foi imediato e, em Anfield, ele começou a se transformar em um dos novos jogadores favoritos da torcida. Segundo fontes próximas ao jogador que conversaram com o "Daily Mail", o sentimento é recíproco.

Araújo desfruta tanto do clube quanto da cidade, e aproveitou as suas primeiras semanas para passear por Liverpool e conhecer melhor o seu novo entorno. Uma das coisas que mais lhe chamou a atenção foi a grande paixão que os moradores de Merseyside vivem pelo futebol.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Negócio com valor próximo de 55 milhões de euros

    Apesar de ainda ser cedo para saber se o Liverpool decidirá manter Araújo em definitivo, o jornal Daily Mail confirma a existência de um acordo prévio entre os dois clubes que fixa o valor da possível transferência em 47 milhões de libras esterlinas, ou seja, cerca de 54 milhões de euros, de acordo com a taxa de câmbio.

    Não há obrigatoriedade de compra e, por isso, a decisão final caberá ao Liverpool ao término da temporada.

    Araújo, de 27 anos, não escondeu sua alegria após a vitória sobre o Atlético de Madrid.

    O zagueiro uruguaio afirmou: "O Liverpool é um grande clube, assim como o Barcelona. Estou feliz e trabalho duro, como se pode ver dentro de campo. Tenho vontade de mais."

    E acrescentou: "Estou realmente feliz por estar aqui, porque o Liverpool é um grande clube. Tenho grande expectativa de continuar dando tudo de mim para seguir ajudando a equipe."

    Ele também elogiou de forma especial o clima do estádio de Anfield, dizendo: "Adoro jogar neste estádio. Acho que é um lugar especial e extremamente incrível."

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Araújo continua se adaptando rapidamente ao Liverpool

    O processo de adaptação de Araújo também segue fora dos gramados e, segundo esclareceu a fonte britânica mencionada, seu nível de inglês ainda é limitado, razão pela qual o Liverpool disponibilizou a ele aulas diárias para acelerar seu aprendizado.

    Mas o zagueiro uruguaio quis ir um passo além, dedicando uma hora adicional todas as noites em sua casa para estudar inglês, e já se tornou capaz de conduzir conversas básicas.

    No vestiário, ele se apoiou inicialmente nos jogadores que falam espanhol, embora atletas como Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai também o tenham ajudado durante suas primeiras semanas.

    Seu técnico, Andoni Iraola, tampouco escondeu a satisfação com o desempenho do jogador e disse, após a partida contra o Atlético: "Ele foi muito bom. E também foi assim no jogo passado".

    E acrescentou: "Defensivamente, faz seu trabalho muito bem, mas às vezes, por ele ser um zagueiro, subestimamos suas capacidades ofensivas".

    Iraola também elogiou o passe decisivo de Araújo para Szoboszlai e soltou uma frase de significado especial sobre o futuro do jogador: "Estou muito feliz com ele. Ele chegou com a vontade de provar que pertence a este nível. Espero que possamos mantê-lo aqui".

    A transferência do zagueiro uruguaio para a Inglaterra também não foi por acaso e, conforme noticiou igualmente o "Daily Mail", quando o Liverpool entrou em contato com o entorno do jogador, Araújo foi imediatamente claro em seu desejo de aceitar a proposta.

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