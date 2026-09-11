Ronald Araújo não precisou de muito tempo para se sentir em casa na cidade de Liverpool. O defensor uruguaio, emprestado nesta temporada pelo Barcelona, está feliz com a sua nova aventura na Inglaterra.

O jornal Sport, citando o "Daily Mail", noticiou que Araújo já imagina prolongar a sua permanência no estádio de Anfield para além do próximo verão, apesar de o seu contrato com o Barcelona ser válido até o verão de 2031.

Araújo participou como titular em apenas duas partidas desde a sua chegada ao Liverpool, mas o seu desempenho já deixou uma ótima impressão na torcida.

A sua partida diante do Atlético de Madrid foi particularmente marcante, já que ele foi eleito o melhor jogador do confronto e deu uma assistência de calcanhar para Dominik Szoboszlai.

O impacto do defensor uruguaio foi imediato e, em Anfield, ele começou a se transformar em um dos novos jogadores favoritos da torcida. Segundo fontes próximas ao jogador que conversaram com o "Daily Mail", o sentimento é recíproco.

Araújo desfruta tanto do clube quanto da cidade, e aproveitou as suas primeiras semanas para passear por Liverpool e conhecer melhor o seu novo entorno. Uma das coisas que mais lhe chamou a atenção foi a grande paixão que os moradores de Merseyside vivem pelo futebol.

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