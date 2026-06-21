O Al-Hilal fez uma proposta... Estrela do Barcelona recusa a Liga Turca

A diretoria esportiva do Barcelona, liderada por Deco, continua analisando o mercado de transferências para conseguir as melhores negociações que se adequem à situação financeira do clube catalão. Por outro lado, uma das estrelas do Blaugrana se encontra indeciso quanto ao seu futuro, após esgotar todos os motivos para permanecer no clube, já que atualmente deseja viver uma nova experiência.

O jornal espanhol *Sport* informou que o meio-campista Marc Casado (22 anos) pôs fim às dúvidas sobre seu futuro e tomou a decisão de deixar o Barcelona neste verão, apesar de seu profundo apego ao clube catalão, após ter certeza de que suas chances de jogar diminuiriam na próxima temporada, diante da acirrada concorrência com Bernat, De Jong, Pedri e Gavi, após uma conversa direta com o técnico Hans Flick ao final da temporada.