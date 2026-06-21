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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

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O Al-Hilal fez uma proposta... Estrela do Barcelona recusa a Liga Turca

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Mendez é o elo de ligação... e o Blaugrana define o preço

A diretoria esportiva do Barcelona, liderada por Deco, continua analisando o mercado de transferências para conseguir as melhores negociações que se adequem à situação financeira do clube catalão. Por outro lado, uma das estrelas do Blaugrana se encontra indeciso quanto ao seu futuro, após esgotar todos os motivos para permanecer no clube, já que atualmente deseja viver uma nova experiência. 

O jornal espanhol *Sport* informou que o meio-campista Marc Casado (22 anos) pôs fim às dúvidas sobre seu futuro e tomou a decisão de deixar o Barcelona neste verão, apesar de seu profundo apego ao clube catalão, após ter certeza de que suas chances de jogar diminuiriam na próxima temporada, diante da acirrada concorrência com Bernat, De Jong, Pedri e Gavi, após uma conversa direta com o técnico Hans Flick ao final da temporada.

  • Silêncio total... A única condição

    Cassado encarregou seu agente, Jorge Mendes, de analisar as propostas recebidas, sabendo que o Barcelona exige 20 milhões de euros para liberá-lo, com o desejo de fechar a negociação antes de 30 de junho deste ano.

    O jornal afirmou: “O Barcelona não está pressionando o jogador, que atualmente analisa com calma as opções disponíveis e já recusou uma proposta da liga turca, preferindo permanecer na Europa”.

    E acrescentou: “No entanto, ele não descartou a possibilidade de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, especialmente porque sua pouca idade pode permitir que ele retorne à Europa no futuro, sabendo-se que Mendes também está em contato com o clube saudita no âmbito das negociações da transferência de João Cancelo”.

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  • O interesse do United e a dupla da La Liga

    Ela também destacou o interesse do Manchester United pelo jogador, “mas a situação ainda não chegou a um estágio sério”, enquanto a opção do Mônaco está descartada no momento.

    Já na La Liga, foram vários os contatos com Mendes, já que Casado chamou a atenção de Mateo Alemany, do Atlético de Madrid, além do Real Betis e da Real Sociedad, especialmente porque as duas equipes disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada.

    E concluiu: “Mas os 20 milhões de euros exigidos pelo Barcelona representam um obstáculo para os clubes espanhóis”.

    Vale lembrar que Casado disputou duas temporadas completas pelo Barcelona sob o comando de Flick, durante as quais participou de 75 partidas e marcou um único gol, contra a Real Sociedad na La Liga, no Estádio Olímpico “Luis Companys”, na última temporada.

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