AFP
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"'Nunca um jogador do Man Utd!' - Michael Carrick é pressionado a barrar veterano após desastre na estreia"
Tristeza na estreia para o Manchester United
O Manchester United tropeçou no primeiro obstáculo da nova campanha da Premier League, sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City. Com os titulares da defesa Lisandro Martinez e Matthijs de Ligt ainda recuperando a melhor forma física, o técnico Michael Carrick foi obrigado a mexer na equipe.
Essa reformulação defensiva fez com que Maguire, de 33 anos, ganhasse uma vaga entre os titulares ao lado de Ayden Heaven. A dupla improvisada teve dificuldades para conter o Hull, e o United acabou sofrendo dois gols em jogadas de bola parada, desperdiçando os três pontos na rodada de abertura.
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Mikel exige mudanças defensivas
Falando no The Obi One Podcast, o ex-campeão da Premier League Obi Mikel fez uma avaliação impiedosa da posição de Maguire em Old Trafford. "Quando o seu principal zagueiro é Harry Maguire, você tem um problema", afirmou. "Harry Maguire nunca foi jogador do Manchester United, nunca se encaixou no sistema nem no clube.
"O fato de ele ter conseguido permanecer lá por sete, oito temporadas é incrível. Como isso aconteceu? Eu não entendo isso, e ele ainda está lá, e é o defensor número um. Isso é um problema."
Mikel foi particularmente crítico à percepção situacional de Maguire durante a derrota para o Hull. Ele destacou um momento bizarro no gol de abertura, observando: "No primeiro gol, ele estava agarrando o próprio companheiro de time e impedindo que ele fosse defender o cara que estava marcando. O que ele estava fazendo? Não faço ideia.
"Eles têm Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; eles têm jogadores lá. Mas eu não sei por que ele ainda é titular. Ele é bom para ser um jogador de elenco por causa da experiência? Sim. Mas não para começar jogos, não para ser o seu zagueiro número um.
"Ele é lento com a bola; toca nela theree ou quatro vezes antes de soltá-la. Ele não sabe o que fazer com a bola, fica confuso quando está com a bola. Um zagueiro precisa fazer a bola circular mais rápido, mas Maguire não sabe como fazer isso com rapidez suficiente e fazer o time jogar no ritmo certo."
Carrick defende seu time em má fase
As dificuldades de Maguire contra seu ex-clube contrastam fortemente com sua retomada de forma na segunda metade da última temporada. Suas atuações melhores sob o comando de Carrick quase lhe renderam uma vaga na seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, mas seu mais recente revés reacendeu os debates sobre seu valor a longo prazo para o clube.
Apesar da intensa pressão em torno de sua defesa, Carrick agiu rapidamente para proteger seus jogadores das consequências. O técnico do United demonstrou frustração com a maneira como os gols saíram, mas apoiou seu elenco para aprender com a decepção inicial.
"Sofrer dois gols de qualquer maneira é frustrante", explicou Carrick após o apito final. "Temos defendido bolas paradas muito bem ao longo de um período, mas elas decidiram o jogo hoje. Um jogo não muda a direção de tudo, mas precisamos estar atentos ao que precisamos melhorar."
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Dando a volta por cima em Old Trafford
Carrick agora precisa encontrar uma forma de corrigir rapidamente as vulnerabilidades defensivas de sua equipe antes de voltar a campo no domingo. O United receberá o Ipswich Town em Old Trafford, onde qualquer coisa abaixo de uma vitória convincente só aumentará a pressão sobre o treinador e seus jogadores mais experientes.
O possível retorno de Martinez ou De Ligt à plena forma física para jogar pode dar um impulso muito necessário à linha defensiva. No entanto, se nenhum dos dois for considerado pronto para começar, Carrick terá uma decisão difícil sobre manter Maguire ou buscar formações defensivas alternativas para evitar outro tropeço custoso.
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