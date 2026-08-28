Falando no The Obi One Podcast, o ex-campeão da Premier League Obi Mikel fez uma avaliação impiedosa da posição de Maguire em Old Trafford. "Quando o seu principal zagueiro é Harry Maguire, você tem um problema", afirmou. "Harry Maguire nunca foi jogador do Manchester United, nunca se encaixou no sistema nem no clube.

"O fato de ele ter conseguido permanecer lá por sete, oito temporadas é incrível. Como isso aconteceu? Eu não entendo isso, e ele ainda está lá, e é o defensor número um. Isso é um problema."

Mikel foi particularmente crítico à percepção situacional de Maguire durante a derrota para o Hull. Ele destacou um momento bizarro no gol de abertura, observando: "No primeiro gol, ele estava agarrando o próprio companheiro de time e impedindo que ele fosse defender o cara que estava marcando. O que ele estava fazendo? Não faço ideia.

"Eles têm Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; eles têm jogadores lá. Mas eu não sei por que ele ainda é titular. Ele é bom para ser um jogador de elenco por causa da experiência? Sim. Mas não para começar jogos, não para ser o seu zagueiro número um.

"Ele é lento com a bola; toca nela theree ou quatro vezes antes de soltá-la. Ele não sabe o que fazer com a bola, fica confuso quando está com a bola. Um zagueiro precisa fazer a bola circular mais rápido, mas Maguire não sabe como fazer isso com rapidez suficiente e fazer o time jogar no ritmo certo."



