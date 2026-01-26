Os números de Lucas Paquetá na primeira passagem pelo Flamengo: jogos, gols e assistências do meio-campista revelado pelo Rubro-Negro

Lucas Tolentino Coelho de Lima, mais conhecido como Lucas Paquetá, teve sua formação futebolística no Flamengo. Subiu às categorias de base ainda jovem e rapidamente atraiu atenções pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de condução de bola, qualidades que o fizeram estrear pelo time profissional em 2016, aos 18 anos.
Sua primeira passagem pelo Rubro-Negro durou cerca de três temporadas completas, até o fim de 2018, quando foi negociado com o Milan por quase R$ 150 milhões.
