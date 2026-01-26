Goal.com
Os números de Lucas Paquetá na primeira passagem pelo Flamengo: jogos, gols e assistências do meio-campista revelado pelo Rubro-Negro

Revelado nas categorias de base e ídolo na Gávea, Lucas Paquetá teve um bom começo de carreira antes de ir para a Europa. Com os fortes rumores de um retorno, veja os números que o meia teve em sua primeira passagem pelo Flamengo

Lucas Tolentino Coelho de Lima, mais conhecido como Lucas Paquetá, teve sua formação futebolística no Flamengo. Subiu às categorias de base ainda jovem e rapidamente atraiu atenções pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de condução de bola, qualidades que o fizeram estrear pelo time profissional em 2016, aos 18 anos.

Sua primeira passagem pelo Rubro-Negro durou cerca de três temporadas completas, até o fim de 2018, quando foi negociado com o Milan por quase R$ 150 milhões.

    Números da primeira passagem

    Durante sua passagem pelo Flamengo, Lucas Paquetá apresentou um bom desempenho numérico, somando 95 jogos, 18 gols e 8 assistências. Os dados mostram um meia de influência direta no setor ofensivo do time: participações em gols, finalizações e criação de jogadas eram partes integrantes do seu repertório.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e mais 

    Paquetá também contribuiu para um excelente desempenho coletivo do Flamengo: com ele em campo, o time contabilizou 45 vitórias, 33 empates e apenas 17 derrotas, resultando em um aproveitamento de 58,9%.

    A primeira temporada de Lucas Paquetá pelo Flamengo foi em 2017. Ainda em processo de adaptação ao futebol profissional, o jogador disputou boa parte das partidas do time e começou a mostrar suas características ofensivas. Sua versatilidade no meio de campo chamou a atenção e começou a consolidar o seu papel no elenco principal.

    A segunda temporada, em 2018, foi a mais impactante. Ele se tornou titular absoluto e passou a desempenhar papel central no sistema ofensivo rubro-negro. Apesar de atuar por vezes aberto ou mais recuado, o meia terminou o ano como um dos líderes de participação direta em gols e assistências da equipe, com atuações regulares em todas as competições.

    Além de sua contribuição em números, sua capacidade de participação nos momentos decisivos e sua chegada ao ataque trouxeram um equilíbrio tático importante ao Flamengo naquela temporada.

    Despedida e ida à Europa

    Ao final de 2018, após crescimento constante e performances que o colocaram entre os principais jovens talentos do futebol brasileiro, Paquetá se transferiu para o Milan. O negócio rendeu aproximadamente R$ 150 milhões ao Flamengo, o que à época representou uma das maiores vendas da história do clube.

    A despedida aconteceu em 1º de dezembro de 2018, em um Maracanã cheio, com o Flamengo sendo derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1 e terminando com o vice-campeonato do Brasileirão.

    Vai voltar?

    Anos depois de deixar o Ninho do Urubu, após passagens por Milan, Lyon e West Ham, o nome de Lucas Paquetá voltou a ganhar força nos bastidores do Flamengo. A diretoria rubro-negra acompanha de perto a situação do meio-campista na Inglaterra, e a possibilidade de um retorno passou a ser debatida internamente.

    A negociação, no entanto, é tratada com cautela. Paquetá tem contrato vigente com o West Ham e o clube gostaria de manter o jogador pelo menos até o final da temporada europeia, em junho. Ainda assim, o Flamengo realizou uma proposta de R$ 255,9 milhões e está confiante em um desfecho positivo, graças ao desejo do atleta de retornar ao Brasil.

    Agora, diante dos rumores e negociações sobre um possível retorno ao Flamengo, o torcedor rubro-negro relembra com nostalgia e expectativa os números de um camisa 10 que passou de promessa a protagonista dentro e fora do Brasil.

