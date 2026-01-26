Os números de Lucas Paquetá na primeira passagem pelo Flamengo: jogos, gols e assistências do meio-campista revelado pelo Rubro-Negro

A primeira temporada de Lucas Paquetá pelo Flamengo foi em 2017. Ainda em processo de adaptação ao futebol profissional, o jogador disputou boa parte das partidas do time e começou a mostrar suas características ofensivas. Sua versatilidade no meio de campo chamou a atenção e começou a consolidar o seu papel no elenco principal.

A segunda temporada, em 2018, foi a mais impactante. Ele se tornou titular absoluto e passou a desempenhar papel central no sistema ofensivo rubro-negro. Apesar de atuar por vezes aberto ou mais recuado, o meia terminou o ano como um dos líderes de participação direta em gols e assistências da equipe, com atuações regulares em todas as competições.

Além de sua contribuição em números, sua capacidade de participação nos momentos decisivos e sua chegada ao ataque trouxeram um equilíbrio tático importante ao Flamengo naquela temporada.