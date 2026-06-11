Números esperados na estreia... Será que Ochoa vai superar Ronaldo e Messi e alcançar esse feito histórico?

A Copa do Mundo de 2026 começa hoje à noite, quinta-feira, com um confronto muito aguardado entre o México e a África do Sul no famoso Estádio Azteca, na capital mexicana, Cidade do México, marcando o início da maior edição da história do torneio, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, com a participação de 48 seleções pela primeira vez.

Espera-se que mais de 80 mil espectadores assistam à partida de abertura em um dos estádios mais ligados à história da Copa do Mundo, já que o Estádio Azteca registrou dois dos maiores públicos da história da competição durante a edição de 1986, quando o número de espectadores ultrapassou 114 mil nas partidas do México contra o Paraguai e da Argentina contra a Alemanha Ocidental na final.

A importância da partida de abertura não se limitará apenas ao início da competição, mas poderá também testemunhar o estabelecimento de vários novos recordes entre jogadores e treinadores.