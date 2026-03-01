O Novorizontino já foi campeão paulista? Quantas finais estaduais o time do interior disputou?

O Novorizontino está na final do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale garantiu vaga na decisão ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a 0, em Novo Horizonte, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo.
Com a classificação, o Aurinegro supera a campanha de 2024, quando caiu na semifinal para o Palmeiras, que mais tarde conquistaria o título estadual.
Mas afinal: o Novorizontino já foi campeão paulista? E quantas finais o time disputou?
