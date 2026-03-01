Goal.com
Novorizontino 2026Juan Rodrigues / Novorizontino
Gabriel Marin

O Novorizontino já foi campeão paulista? Quantas finais estaduais o time do interior disputou?

Tigre do Vale chega à decisão do Paulistão e revive feito histórico de outro time da cidade em 1990

O Novorizontino está na final do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale garantiu vaga na decisão ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a 0, em Novo Horizonte, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo.

Com a classificação, o Aurinegro supera a campanha de 2024, quando caiu na semifinal para o Palmeiras, que mais tarde conquistaria o título estadual.

Mas afinal: o Novorizontino já foi campeão paulista? E quantas finais o time disputou?

  • Novorizontino 2026Juan Rodrigues / Novorizontino

    O Novorizontino já foi campeão paulista?

    A resposta é não.

    O atual Grêmio Novorizontino nunca conquistou o título do Campeonato Paulista. A final desta temporada é a primeira decisão estadual do clube fundado em 1º de março de 2010.

    No entanto, a cidade de Novo Horizonte já viveu a emoção de uma decisão do Paulistão anteriormente, com outro clube.

  • A "final caipira" de 1990

    Em 1990, o então Grêmio Esportivo Novorizontino protagonizou a histórica "final caipira" do Paulistão contra o Bragantino.

    Fundado em 1973, o GE Novorizontino chegou à elite do futebol paulista em 1986 e viveu seu auge justamente quatro anos depois. Na decisão de 1990, o time do interior fez campanha memorável, mas acabou superado pelo Bragantino na prorrogação, ficando com o vice-campeonato estadual.

    Aquela foi a única final de Paulistão disputada pelo antigo clube.

  • NovorizontinoHigor Basso/Novorizontino

    Clubes diferentes, história conectada

    É importante destacar: o GE Novorizontino, vice-campeão em 1990, não é o mesmo clube que disputa a final nesta temporada.

    O antigo Grêmio Esportivo Novorizontino foi extinto no fim da década de 1990, após enfrentar graves problemas administrativos e se afastar das competições a partir de 1999.

    Somente em 2010, após mais de uma década sem um representante profissional na cidade, surgiu o atual Grêmio Novorizontino. Apesar de juridicamente distinto, o novo clube herdou as cores aurinegras, um escudo muito semelhante e o mesmo palco de jogos do antecessor, o estádio Jorge Ismael de Biasi, também conhecido como Jorjão.

    Desde sua fundação, o Novorizontino tem se destacado pela organização e competitividade, construindo uma trajetória sólida até alcançar sua primeira final de Campeonato Paulista.

  • Novorizontino 2026Juan Rodrigues / Novorizontino

    Quantas finais estaduais o time disputou?

    Considerando o clube atual (fundado em 2010), esta é a primeira final de Campeonato Paulista da história do Grêmio Novorizontino.

    Já somando a história do antigo GE Novorizontino, a cidade de Novo Horizonte chega à sua segunda decisão estadual,  a primeira desde 1990.

    Agora, o Tigre do Vale tenta transformar o feito inédito em título e escrever um novo capítulo na história do futebol do interior paulista.

