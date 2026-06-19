Segundo uma reportagem do Yorkshire Evening Post, o Leeds United estaria interessado em contratar o meio-campista ofensivo de 30 anos.
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Nova opção após a saída do BVB: Julian Brandt se mudaria para a Premier League?
Segundo essas informações, o LUFC estaria buscando reforços específicos para o ataque na próxima janela de transferências e teria identificado Brandt como uma possível contratação.
O Leeds conseguiu o retorno à Premier League há apenas um ano. Após ter garantido a permanência na divisão na última temporada, o clube pretende voltar a disputar as posições de ponta da tabela nos próximos anos, razão pela qual Brandt, como jogador experiente, poderia ser um reforço valioso.
Outro ponto positivo é que o jogador de 30 anos está disponível sem custo de transferência após sua saída do BVB. Brandt e o Dortmund chegaram a um acordo, após sete anos juntos, de não renovar o contrato, que expira em 30 de junho.
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Julian Brandt está na mira de alguns clubes
Pelo Dortmund, ele marcou 57 gols e deu 70 assistências em 307 partidas oficiais. No entanto, com a conquista da Copa de 2021, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelo-pretos. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu alcançar a consagração definitiva com o BVB em ambas as ocasiões.
Nas últimas semanas, o meio-campista foi associado a vários clubes. O jornal italiano Corriere dello Sport noticiou recentemente que Brandt estaria na mira da AS Roma, onde Donyell Malen, um ex-companheiro de equipe, teria feito forte campanha a seu favor. Além disso, o Atlético de Madrid também teria demonstrado grande interesse.
A permanência na Bundesliga também não está, de forma alguma, descartada. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt à Sky pouco antes do fim da temporada: “Mas há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Tenho uma ou duas ideias. Mas vamos com calma.” No passado, já haviam surgido rumores sobre o interesse do SV Werder Bremen.