Nova opção após a saída do BVB: Julian Brandt se mudaria para a Premier League?

Segundo essas informações, o LUFC estaria buscando reforços específicos para o ataque na próxima janela de transferências e teria identificado Brandt como uma possível contratação.

O Leeds conseguiu o retorno à Premier League há apenas um ano. Após ter garantido a permanência na divisão na última temporada, o clube pretende voltar a disputar as posições de ponta da tabela nos próximos anos, razão pela qual Brandt, como jogador experiente, poderia ser um reforço valioso.

Outro ponto positivo é que o jogador de 30 anos está disponível sem custo de transferência após sua saída do BVB. Brandt e o Dortmund chegaram a um acordo, após sete anos juntos, de não renovar o contrato, que expira em 30 de junho.