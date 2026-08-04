Nova ameaça após uma temporada para esquecer: Arnold voltará ao Liverpool?

Serão esses motivos suficientes para encerrar a história de Arnold na capital espanhola após apenas um ano?

Foi isso que a especialista em transferências Angelina Kelly discutiu no site talkSPORT, em declarações reproduzidas pelo Bild, na qual ela considera que a solução ideal para esse dilema seria o retorno de Arnold ao seu antigo clube, o Liverpool.

Na opinião dela, o Liverpool deveria, no mínimo, pensar em concretizar essa negociação. Isso porque há grandes pontos de interrogação no Liverpool, especialmente na posição dele.

E afirmou: "Quando você olha para o Liverpool, se pergunta: eles precisam de um novo lateral-direito? Quer dizer, Frimpong não deixou uma impressão especialmente boa na temporada passada – acho que ele joga melhor em posições mais avançadas – e Bradley está lesionado... Então, o jogador de 27 anos pode ser o substituto ideal, não é mesmo?".

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