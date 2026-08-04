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Nova ameaça após uma temporada para esquecer: Arnold voltará ao Liverpool?

Especiais e Opinião
T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
Espanyol x Real Madrid
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Espanha

As coisas não saíram como planejado para Trent Alexander-Arnold (27 anos) em sua primeira temporada com o Real Madrid. Na verdade, o jogador inglês aspirava a dar um grande salto com o Merengue, mas na última temporada do Campeonato Espanhol o lateral inglês disputou apenas 14 partidas como titular, deu quatro assistências e não marcou nenhum gol.

E depois de o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, tê-lo deixado de fora da participação na Copa do Mundo, o sofrimento de Arnold se agravou com a contratação, pelo Real Madrid, de um feroz concorrente na mesma posição, o holandês Denzel Dumfries.

  • Chegou a hora de encerrar a história de Arnold em Madrid?

    Serão esses motivos suficientes para encerrar a história de Arnold na capital espanhola após apenas um ano?

    Foi isso que a especialista em transferências Angelina Kelly discutiu no site talkSPORT, em declarações reproduzidas pelo Bild, na qual ela considera que a solução ideal para esse dilema seria o retorno de Arnold ao seu antigo clube, o Liverpool.

    Na opinião dela, o Liverpool deveria, no mínimo, pensar em concretizar essa negociação. Isso porque há grandes pontos de interrogação no Liverpool, especialmente na posição dele.

    E afirmou: "Quando você olha para o Liverpool, se pergunta: eles precisam de um novo lateral-direito? Quer dizer, Frimpong não deixou uma impressão especialmente boa na temporada passada – acho que ele joga melhor em posições mais avançadas – e Bradley está lesionado... Então, o jogador de 27 anos pode ser o substituto ideal, não é mesmo?".

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  • O grande problema

    O problema: muitos torcedores do Liverpool não perdoaram Alexander-Arnold por sua saída. Naquela ocasião, eles o despediram em Anfield com vaias. Como ele poderia deixar o clube de sua juventude dessa maneira? Mas Kelly afirma: "Sei como é quando um jogador trai o seu clube, especialmente o seu clube de origem, sobretudo se ele é um dos filhos de Liverpool. Eu compreendo isso. Mas quando o Real Madrid bate à porta, é difícil dizer não".

    E acrescentou: "Então por que não assumimos todos um pouco de responsabilidade... e damos alguns esclarecimentos, para que possamos todos nos reunir novamente e ficar felizes?".
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  • A segunda chance

    Kelly acredita em segundas chances e, por isso, disse: "Acredito que existe um caminho de volta, e com certeza há um torcedor do Liverpool me ouvindo agora que deseja o seu retorno — não posso ser a única a querer isso. Eles devem trazê-lo de volta, porque, embora as coisas tenham dado errado no papel, sempre há um caminho de volta." Será que isso também se aplica a Alexander-Arnold e ao Liverpool?

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