Nova ameaça após uma temporada para esquecer: Arnold voltará ao Liverpool?

As coisas não saíram como planejado para Trent Alexander-Arnold (27 anos) em sua primeira temporada com o Real Madrid. Na verdade, o jogador inglês aspirava a dar um grande salto com o Merengue, mas na última temporada do Campeonato Espanhol o lateral inglês disputou apenas 14 partidas como titular, deu quatro assistências e não marcou nenhum gol.
E depois de o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, tê-lo deixado de fora da participação na Copa do Mundo, o sofrimento de Arnold se agravou com a contratação, pelo Real Madrid, de um feroz concorrente na mesma posição, o holandês Denzel Dumfries.