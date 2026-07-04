Notas de França x Paraguai: Kylian Mbappé marca de pênalti e franceses avançam às quartas

Com 80% de posse de bola no primeiro tempo mas sem oferecer real perigo ao gol, a França teve dificuldades de penetrar a disciplinada defesa paraguaia. Foram sete chutes mas nenhum no gol, com cinco deles de fora da área — o que mostra o quão congestionada estava a meta do Paraguai.

No segundo tempo, o roteiro permaneceu o mesmo, até Desiré Doué entrar em campo, driblar a defesa paraguaia na ponta esquerda e cair dentro da área. Depois do lance ir ao VAR, o pênalti foi dado e, na cobrança, Mbappé não desperdiçou.

As ações de maior perigo, então, vieram apenas no fim da partida, que esquentou e teve chances dos dois lados. Nos acréscimos, Maignan fez boa defesa depois de um chute de Maurício de fora da área, enquanto Mbappé chegou perto de marcar novamente após receber passe de Doué na intermediária, mas a finalização parou em Orlando Gill, do Paraguai.

Abaixo, veja a nota das jogadores da França na partida.