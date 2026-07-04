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Joaquim Lira Viana

Notas de França x Paraguai: Kylian Mbappé marca de pênalti e franceses avançam às quartas

Especiais e Opinião
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França
Paraguai x França
Paraguai
Copa do Mundo

Em partida marcada por confusão e um placar magro, franceses avançam às quartas de final e enfrentarão o Marrocos

Com 80% de posse de bola no primeiro tempo mas sem oferecer real perigo ao gol, a França teve dificuldades de penetrar a disciplinada defesa paraguaia. Foram sete chutes mas nenhum no gol, com cinco deles de fora da área — o que mostra o quão congestionada estava a meta do Paraguai.

No segundo tempo, o roteiro permaneceu o mesmo, até Desiré Doué entrar em campo, driblar a defesa paraguaia na ponta esquerda e cair dentro da área. Depois do lance ir ao VAR, o pênalti foi dado e, na cobrança, Mbappé não desperdiçou.

As ações de maior perigo, então, vieram apenas no fim da partida, que esquentou e teve chances dos dois lados. Nos acréscimos, Maignan fez boa defesa depois de um chute de Maurício de fora da área, enquanto Mbappé chegou perto de marcar novamente após receber passe de Doué na intermediária, mas a finalização parou em Orlando Gill, do Paraguai.

Abaixo, veja a nota das jogadores da França na partida.

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    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (7/10):

    Praticamente não foi exigido durante toda a partida. Deu um passe sensacional a Mbappé no início do segundo tempo que o deixou cara a cara com o goleiro paraguaio, mas a defesa cortou a bola.

    Jules Koundé (6/10):

    Teve boas subidas ao ataque, dando um dos poucos chutes de fora da área que ofereceram perigo no morno primeiro tempo. Na defesa, pouco acionado.

    Dayot Upamecano (8/10):

    Seguro nas divididas e desarmes, como sempre. Pela dominância e assertividade nos passes, pode ser considerado o melhor em campo.

    William Saliba (7/10):

    Também afastou qualquer perigo que o Paraguai pudesse ter exercido sobre a defesa francesa, que jogou com calma na maioria da partida.

    Lucas Digne (7/10):

    Pouco impactou no ataque e na defesa até os minutos finais, quando deu dois cortes importantes dentro da área francesa que poderiam ter resultado em oportunidades para os adversários.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Manu Koné (6/10):

    Foi um dos jogadores que mais teve a bola no pé na partida, distribuindo a bola e testando o goleiro paraguaio em duas oportunidades com chutes de fora da área. Estava tendo um bom jogo até receber amarelo por um carrinho duro, no segundo tempo.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Atuação mais discreta, sem muito impacto no meio-campo.

    Michael Olise (6/10):

    Foi outro que teve dificuldade de criar, além de pouco êxito nos dribles, marca do seu estilo de jogo. Foi sua partida de menos destaque na Copa, até o momento.


  • mbappe Getty Images

    Ataque

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Teve dificuldades de criar pelo lado direito, com um primeiro tempo de mais erros que acertos e um segundo tempo discreto.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Foi castigado pela defesa paraguaia, que tentou o tirar do jogo durante os 90 minutos. Mas quando foi preciso, bateu o pênalti com frieza e marcou seu 19º gols em Copas, 11º em mata-matas. No final, ainda fez uma finalização que por pouco não entrou.

    Bradley Barcola (6/10):

    Realizou bons dribles na ponta esquerda, mas poucos se converteram em chances reais de gol. Recebeu um cartão amarelo por entrada dura ainda no primeiro tempo.


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    Substitutos e Treinador

    Desire Doué (8/10):

    Pouco depois de entrar no lugar de Barcola, fez uma jogada individual que bagunçou a defesa paraguaia e resultou em pênalti para a França, neste que foi o lance que definiu a partida.

    Rayan Cherki (6/10):
    Entrou no final, no lugar de Dembélé, e teve pouco impacto.

    Didier Deschamps (7/10):

    Pela primeira vez nessa Copa, o time da França pareceu pouco inspirado e teve dificuldades reais de criar chances de perigo ao gol, principalmente de dentro da área. Ainda assim, Deschamps viu a lacuna ideal para colocar tirar Barcola e colocar Doué no jogo, substituição que impactou diretamente no resultado e deu a eles a classificação.