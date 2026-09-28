Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083901087.jpgKirchner-Media
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Nós sofremos em campo!" - Dimitris Kourbelis revela segredo para afundar a Alemanha de Jürgen Klopp

Grécia
D. Kourbelis
Liga das Nações A

O meio-campista da Grécia Dimitris Kourbelis expressou enorme orgulho após marcar o gol da vitória na histórica vitória por 1 a 0 de seu país sobre a Alemanha na Liga das Nações. Em entrevista à Alpha TV, o autor do gol da vitória enfatizou que sofrer juntos em campo era a única maneira de superar uma potência do futebol mundial.

  • Kourbelis marca no fim para selar triunfo histórico do Augsburg

    O meio-campista da Grécia Dimitris Kourbelis entrou para a história da seleção nacional ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, no domingo, pela Liga das Nações da Uefa. Saindo do banco aos 56 minutos, o meio-campista de 32 anos finalizou de pé esquerdo aos 74 minutos, em chute que desviou e passou por Alexander Nubel antes de entrar no canto.

    O gol garantiu a primeira vitória da história da Grécia sobre a Alemanha em solo estrangeiro, mantendo a Ethniki na liderança do Grupo A.

    Kourbelis comemorou com muita emoção ao lado de 6.000 torcedores gregos presentes na WWK Arena.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083899743.jpgBeautiful Sports International

    Artilheiro enfatiza o sofrimento como chave para superar seleções de elite

    Em uma entrevista emocionante à Alpha TV, Kourbelis admitiu que derrotar uma seleção do porte da Alemanha exigiu sacrifício físico máximo e resistência defensiva. Ele elogiou os companheiros de equipe por irem ao limite durante os períodos intensos de pressão alemã.

    Kourbelis afirmou que o elenco provou que tem o direito de pertencer ao mais alto nível do futebol internacional.

    "Um resultado muito grande contra uma força realmente muito grande do futebol mundial", disse Kourbelis à Alpha TV. "Lutamos muito e sofremos em campo. Essa é a única maneira de conseguir resultados contra equipes desse nível. Merecemos disputar grandes jogos e estar em um grande torneio. Eu acredito no potencial desta equipe."

  • Meio-campista aponta para o potencial do elenco antes de dura rodada dupla

    Refletindo sobre o início perfeito da Grécia, com seis pontos em dois jogos fora de casa, Kourbelis insistiu que o grupo tem talento para desafiar qualquer adversário internacional. Ele destacou que manter a humildade segue sendo essencial, à medida que se aproximam jogos difíceis contra Holanda e Alemanha no jogo de volta.

    O meio-campista elogiou o técnico Ivan Jovanovic por incutir uma mentalidade inabalável na equipe.

    Kourbelis busca dar sequência à sua atuação decisiva em vitórias nas próximas partidas internacionais.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083902582.jpgJan Huebner

    Grécia volta as atenções para o teste contra a Holanda em Thessaloniki

    Kourbelis e seus companheiros de equipe se preparam para deixar a Alemanha enquanto voltam o foco para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Holanda, em Thessaloniki. A equipe de Jovanovic tenta ampliar sua vantagem na liderança do Grupo A.

    A Alemanha recebe a Sérvia em Munique na mesma noite, em busca de recuperação.

    Kourbelis mira outra atuação de impacto no meio-campo.

Liga das Nações A
Grécia crest
Grécia
GRÉ
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL