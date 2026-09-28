O meio-campista da Grécia Dimitris Kourbelis entrou para a história da seleção nacional ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, no domingo, pela Liga das Nações da Uefa. Saindo do banco aos 56 minutos, o meio-campista de 32 anos finalizou de pé esquerdo aos 74 minutos, em chute que desviou e passou por Alexander Nubel antes de entrar no canto.

O gol garantiu a primeira vitória da história da Grécia sobre a Alemanha em solo estrangeiro, mantendo a Ethniki na liderança do Grupo A.

Kourbelis comemorou com muita emoção ao lado de 6.000 torcedores gregos presentes na WWK Arena.