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"Nós sofremos em campo!" - Dimitris Kourbelis revela segredo para afundar a Alemanha de Jürgen Klopp
Kourbelis marca no fim para selar triunfo histórico do Augsburg
O meio-campista da Grécia Dimitris Kourbelis entrou para a história da seleção nacional ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, no domingo, pela Liga das Nações da Uefa. Saindo do banco aos 56 minutos, o meio-campista de 32 anos finalizou de pé esquerdo aos 74 minutos, em chute que desviou e passou por Alexander Nubel antes de entrar no canto.
O gol garantiu a primeira vitória da história da Grécia sobre a Alemanha em solo estrangeiro, mantendo a Ethniki na liderança do Grupo A.
Kourbelis comemorou com muita emoção ao lado de 6.000 torcedores gregos presentes na WWK Arena.
- Beautiful Sports International
Artilheiro enfatiza o sofrimento como chave para superar seleções de elite
Em uma entrevista emocionante à Alpha TV, Kourbelis admitiu que derrotar uma seleção do porte da Alemanha exigiu sacrifício físico máximo e resistência defensiva. Ele elogiou os companheiros de equipe por irem ao limite durante os períodos intensos de pressão alemã.
Kourbelis afirmou que o elenco provou que tem o direito de pertencer ao mais alto nível do futebol internacional.
"Um resultado muito grande contra uma força realmente muito grande do futebol mundial", disse Kourbelis à Alpha TV. "Lutamos muito e sofremos em campo. Essa é a única maneira de conseguir resultados contra equipes desse nível. Merecemos disputar grandes jogos e estar em um grande torneio. Eu acredito no potencial desta equipe."
Meio-campista aponta para o potencial do elenco antes de dura rodada dupla
Refletindo sobre o início perfeito da Grécia, com seis pontos em dois jogos fora de casa, Kourbelis insistiu que o grupo tem talento para desafiar qualquer adversário internacional. Ele destacou que manter a humildade segue sendo essencial, à medida que se aproximam jogos difíceis contra Holanda e Alemanha no jogo de volta.
O meio-campista elogiou o técnico Ivan Jovanovic por incutir uma mentalidade inabalável na equipe.
Kourbelis busca dar sequência à sua atuação decisiva em vitórias nas próximas partidas internacionais.
- Jan Huebner
Grécia volta as atenções para o teste contra a Holanda em Thessaloniki
Kourbelis e seus companheiros de equipe se preparam para deixar a Alemanha enquanto voltam o foco para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Holanda, em Thessaloniki. A equipe de Jovanovic tenta ampliar sua vantagem na liderança do Grupo A.
A Alemanha recebe a Sérvia em Munique na mesma noite, em busca de recuperação.
Kourbelis mira outra atuação de impacto no meio-campo.
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