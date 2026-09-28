O ponta da Grécia Christos Tzolis produziu um momento decisivo de qualidade ao dar a assistência para o gol da vitória de Dimitris Kourbelis, aos 74 minutos, no triunfo por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Augsburg. O atacante de 24 anos girou com inteligência pelo lado esquerdo antes de rolar a bola para Kourbelis bater na saída de Alexander Nubel.

A vitória vem na sequência do recente triunfo da Grécia sobre a Alemanha na WWK Arena, consolidando a posição da Ethniki no topo do Grupo A.

Tzolis expressou sua satisfação por completar triunfos consecutivos fora de casa contra adversários internacionais de primeira linha.



