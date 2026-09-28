Sven Simon
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"Nós não perdemos a cabeça!" - Christos Tzolis revela como a Grécia conquistou a Alemanha em Augsburg
Tzolis dá assistência em vitória histórica enquanto a Grécia derruba outro gigante europeu
O ponta da Grécia Christos Tzolis produziu um momento decisivo de qualidade ao dar a assistência para o gol da vitória de Dimitris Kourbelis, aos 74 minutos, no triunfo por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Augsburg. O atacante de 24 anos girou com inteligência pelo lado esquerdo antes de rolar a bola para Kourbelis bater na saída de Alexander Nubel.
A vitória vem na sequência do recente triunfo da Grécia sobre a Alemanha na WWK Arena, consolidando a posição da Ethniki no topo do Grupo A.
Tzolis expressou sua satisfação por completar triunfos consecutivos fora de casa contra adversários internacionais de primeira linha.
- Kirchner-Media
Ponta revela que equilíbrio mental manteve a Grécia calma durante a pressão
Em uma entrevista à Uefa, Tzolis explicou que, apesar de a Alemanha ter dominado a posse de bola por longos períodos, os jogadores gregos nunca entraram em pânico. Ele destacou que todos os jogadores de linha cumpriram suas funções defensivas, acreditando que as chances de contra-ataque apareceriam.
Tzolis observou que o fato de Fotis Ioannidis ter desperdiçado uma chance clara no início do segundo tempo não abalou a confiança da equipe.
"É uma sensação incrível", disse Tzolis à Uefa. "São dois jogos fora de casa e duas vitórias contra adversários muito difíceis e de alta qualidade. A Alemanha estava no controle, mas não perdemos a cabeça. Todo mundo fazia corridas, mantivemos nossas posições e sabíamos que teríamos algumas chances."
Espírito de equipe se mostra decisivo em campanha de zebra contra gigante
Tzolis elogiou a união excepcional promovida sob o comando do técnico Ivan Jovanovic, afirmando que o espírito de equipe compensa as diferenças na profundidade individual do elenco. Ele enfatizou que todos os jogadores lutaram uns pelos outros, do goleiro Konstantinos Tzolakis até a linha de frente.
O ponta do Arsenal afirmou que a Grécia está provando ser uma força no futebol europeu.
Tzolis espera levar esse embalo de volta para casa.
- Kirchner-Media
Grécia foca em duelo contra a Holanda em Thessaloniki
Tzolis e seus companheiros de equipe voltam para casa e passam a focar no duelo de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Holanda, no Estádio Toumba, em Thessaloniki. A equipe de Ivan Jovanovic busca fazer três vitórias em três jogos.
A Alemanha recebe a Sérvia em Munique na mesma noite, tentando se recuperar.
Tzolis quer manter sua vaga entre os titulares pela ponta esquerda.
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