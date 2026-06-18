Noir surpreende os torcedores da Alemanha com uma decisão chocante

Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, afirmou acreditar na capacidade da seleção de seu país de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que “se não acreditasse nisso, não estaria aqui”.

Neuer explicou que este será, “em princípio”, seu último grande torneio com a camisa da seleção alemã, após ter retornado ao time, depois de ter se aposentado da seleção no final da Euro 2024.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Neuer durante a coletiva de imprensa realizada na sede do acampamento da seleção alemã, onde ele disse: “É claro que acredito que esta seleção é capaz de conquistar a Copa do Mundo”.

Ele continuou: “Seria algo excepcional ser campeão do mundo pela segunda vez... E se eu não achasse que essa seleção é capaz de conseguir isso, não estaria aqui hoje”.

Ele destacou: “Só nos últimos dias é que comecei a perceber que esses talvez sejam meus últimos jogos pela seleção alemã”.

E acrescentou: “Mas eu nem sequer pensei nisso durante o último Campeonato Europeu; por isso, após a eliminação para a Espanha nas quartas de final, na prorrogação, não fiz nenhum anúncio imediato a esse respeito. Estou olhando para frente, aproveitando cada partida e não pensando na despedida”.