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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Noir surpreende os torcedores da Alemanha com uma decisão chocante

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
M. Neuer
Bayern de Munique
Alemanha

Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, afirmou acreditar na capacidade da seleção de seu país de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que “se não acreditasse nisso, não estaria aqui”. 

Neuer explicou que este será, “em princípio”, seu último grande torneio com a camisa da seleção alemã, após ter retornado ao time, depois de ter se aposentado da seleção no final da Euro 2024.

O jornal Sport” publicou as declarações de Neuer durante a coletiva de imprensa realizada na sede do acampamento da seleção alemã, onde ele disse: “É claro que acredito que esta seleção é capaz de conquistar a Copa do Mundo”.

Ele continuou: “Seria algo excepcional ser campeão do mundo pela segunda vez... E se eu não achasse que essa seleção é capaz de conseguir isso, não estaria aqui hoje”.

Ele destacou: “Só nos últimos dias é que comecei a perceber que esses talvez sejam meus últimos jogos pela seleção alemã”.

E acrescentou: “Mas eu nem sequer pensei nisso durante o último Campeonato Europeu; por isso, após a eliminação para a Espanha nas quartas de final, na prorrogação, não fiz nenhum anúncio imediato a esse respeito. Estou olhando para frente, aproveitando cada partida e não pensando na despedida”.

  • Manuel Neuergetty

    Não pretendo voltar para a Euro 2028

    Neuer está disputando a Copa do Mundo pela quinta e última vez em sua carreira e afirmou: “Em princípio, está claro para mim: este será meu último torneio”.

    E enfatizou: “Não pretendo voltar daqui a dois anos para defender o gol no Campeonato Europeu, mas não quero pensar nisso agora”.

    Sobre o segredo de continuar jogando até os 40 anos e participar da Copa do Mundo, ele comentou: “Um sono de qualidade, uma alimentação saudável e um estilo de vida equilibrado são fatores importantes. É preciso estar no auge da forma a cada 3 ou 4 dias e fazer tudo o que for necessário para alcançar isso”.

    Neuer voltou à seleção alemã, depois de ter anunciado o fim de sua carreira internacional após a Euro 2024.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sabemos o que nos espera contra a Costa do Marfim

    A seleção da Alemanha se prepara para enfrentar a Costa do Marfim no próximo sábado, na segunda rodada da fase de grupos, sabendo-se que a Mannschaft estreou com uma goleada de 7 a 1 sobre Curaçao.

    Sobre o confronto com a Costa do Marfim, que pode garantir à Alemanha a classificação antecipada, Neuer comentou: “Com certeza, esse é o nosso objetivo. Tudo está em nossas mãos. Começamos o torneio de forma excelente e não queremos voltar a falar sobre torneios anteriores. Todo o foco da equipe está voltado para o próximo passo, que é o confronto com a Costa do Marfim”.

    Ele acrescentou: “Vamos enfrentar uma seleção forte, mas estamos bem preparados. Sabemos o que nos espera, e eles também sabem o que os espera. Seria ótimo para nós garantirmos a classificação já após a segunda partida e chegarmos às oitavas de final; depois disso, talvez possamos pensar no que vem a seguir”.

    Ele também revelou que os jogadores da seleção alemã arcarão com os custos da viagem de 600 torcedores ao estádio MetLife, para assistir ao jogo da Alemanha contra o Equador.

    Sobre isso, ele disse: “A ideia não foi minha, mas ouvi falar dela. É uma iniciativa maravilhosa. Queremos que os torcedores estejam conosco. É claro que dá para discutir sobre o número adequado, mas era preciso definir um número específico. É um gesto bonito da nossa parte, porque o apoio da torcida é importante para nós”.

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