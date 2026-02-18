No banco, fora do time titular e com a vaga na Copa do Mundo em sério risco: Eberechi Eze enfrenta uma semana decisiva na luta para evitar o status de “fracasso de transferência” no Arsenal

Nos quatro jogos da Premier League que se seguiram à goleada sofrida contra o Spurs, algo mudou entre Eze, Arteta e o Arsenal. Ele foi substituído quando o Gunners empatava em 1 a 1 contra o Chelsea, que jogava com 10 jogadores, e saiu do banco na vitória por 2 a 0 em casa contra o Brentford, antes que os sinais de alarme começassem a soar.

Eze foi criticado por seu desempenho defensivo na derrota por 2 a 1 do Arsenal para o Aston Villa, perdendo a marcação de Matty Cash no primeiro gol do time da casa. Por isso, o jogador da seleção inglesa foi substituído no intervalo. Ele conseguiu manter sua vaga na equipe titular contra o Wolves, último colocado, na semana seguinte, mas em uma partida que o Arsenal acabou vencendo por 2 a 1 graças a dois gols contra, Eze foi substituído antes da marca de uma hora e ficou no banco sem jogar nas quatro partidas seguintes da Premier League.

No final dessa sequência sem gols, Arteta explicou por que Eze havia desaparecido de cena, depois de ter sido uma presença constante na escalação anteriormente.

“Eu olho para as estatísticas e pergunto: quando foi a última vez que alguém marcou três gols em um clássico do norte de Londres? Há muitos, muitos, muitos anos. Isso mostra a dificuldade, mas não é uma coincidência”, começou ele. “Depois do compromisso com a seleção, ele teve dois dias de folga e disse: ‘Não, eu quero treinar no dia seguinte, quero praticar’. Ele me fazia perguntas sobre seu posicionamento, seu ritmo, sobre isso. Quando um jogador tem esse talento, tem inteligência e tem essa vontade de ser melhor e causar impacto na equipe, essas coisas acontecem.

“Eu converso com todos os jogadores. Os jogadores sempre precisam entender e o técnico precisa entender como cada um está se sentindo. Avaliar os jogos, avaliar o estado emocional. Ebs jogou mais partidas, mais minutos do que nunca neste momento. Ele jogou, eu acho, 22 das 28 partidas ou algo assim. Ele nunca jogou tanto futebol, então estamos no caminho certo.”

Arteta é um excelente orador e conseguiu acalmar alguns nervos na torcida do Arsenal em relação à redução do papel de Eze, mesmo em uma crise de lesões, mas ainda havia céticos em relação a essa reviravolta, especialmente considerando o pouco que o jogador de 27 anos jogou desde então.