Eberechi Eze Arsenal
Sean Walsh

Traduzido por

No banco, fora do time titular e com a vaga na Copa do Mundo em sério risco: Eberechi Eze enfrenta uma semana decisiva na luta para evitar o status de “fracasso de transferência” no Arsenal

Eberechi Eze deveria ser o fator X do Arsenal nesta temporada, um jogador capaz de quebrar o molde e proporcionar momentos mágicos para uma equipe disciplinada que precisava de um toque a mais no ataque. Os Gunners estão bem posicionados no topo da tabela da Premier League, mas ainda lhes falta fluidez no terço final do campo, e Eze raramente provou ser a resposta para as dúvidas sobre a potência da equipe em jogadas abertas.

Em seus 33 jogos pelo Arsenal, Eze marcou cinco gols e deu seis assistências. Não é um retorno terrível, mas se analisarmos um pouco mais a fundo, é fácil ficarmos desapontados. Para começar, três desses cinco gols foram marcados em um único jogo — um hat-trick memorável contra o Tottenham, o que é uma façanha e tanto, independentemente do contexto incrível que o cercou. O jogador de 27 anos também teve que suportar longos períodos fora do time desde sua chegada do Crystal Palace, apesar de ser um dos únicos membros da equipe de Mikel Arteta que não ficou de fora por lesão nesta temporada.

Então, começam a surgir perguntas sobre um jogador que pode acabar custando ao Arsenal 67,5 milhões de libras (92,1 milhões de dólares). No entanto, há todas as chances de Eze reverter essa narrativa. Afinal, esta tende a ser a época do ano em que ele realmente se destaca.

  Eberechi Eze Arsenal 2025

    O sequestro

    Depois de levar o Palace à glória na FA Cup no final da última temporada, conquistando o primeiro troféu importante do clube, era amplamente aceito que Eze iria se transferir no verão. Um dos filhos favoritos dos Eagles teria a chance de abrir suas asas em um palco maior.

    Durante a maior parte da janela de transferências, seu destino parecia ser o Tottenham, que vinha de olho em Eze há vários anos, desde seus dias na Championship com o Queens Park Rangers. Parecia que o Arsenal, que dispensou Eze quando ele ainda era um garoto, havia esfriado seu interesse e que o Spurs iria contratar o meia no final de agosto, assim que o Palace encontrasse um substituto, enquanto o técnico Oliver Glasner também tinha esperanças de mantê-lo para as duas partidas da repescagem da Conference League.

    O Tottenham já havia praticamente fechado um acordo com o Palace e o jogador quando Arteta ligou para Eze para perguntar se ele preferia se juntar ao Arsenal, facilitando uma das contratações mais memoráveis da Premier League. Em 23 de agosto, Eze foi apresentado como o mais novo jogador dos Gunners, diante de uma torcida animada no Emirates Stadium, durante a vitória por 5 a 0 sobre o Leeds United. Com isso, ele imediatamente se tornou um herói cult.

  Arsenal v Crystal Palace

    Período de lua de mel

    Os primeiros meses de Eze como jogador do Arsenal mostraram sinais muito promissores. Ele chegou a um time que já estava sem Bukayo Saka devido a uma lesão, enquanto o principal craque Martin Odegaard também perderia uma parte considerável dos jogos do outono devido a problemas no joelho e no ombro.

    A equipe de Arteta voltou da pausa internacional de setembro com tudo. Eles golearam o Nottingham Forest por 3 a 0, com Eze conquistando sua tão esperada primeira assistência pelo clube da sua infância, antes de garantir dois resultados monumentais no contexto da campanha na Premier League.

    Primeiro, o Manchester City veio e estacionou o ônibus no Emirates Stadium após abrir o placar com Erling Haaland, mas já nos acréscimos do segundo tempo, Eze deu um passe preciso para Gabriel Martinelli, que driblou Gianluigi Donnarumma e salvou um ponto.

    Na semana seguinte, o Arsenal estava perdendo por um gol em Newcastle, mas marcou duas vezes nos últimos 10 minutos para garantir uma vitória espetacular. Embora não tenha contribuído para nenhum dos gols na vitória no St James' Park, essa foi sem dúvida uma das melhores atuações de Eze pelo Gunners, que jogou com enorme intensidade e acabou sendo recompensado por um dinamismo que vinha faltando nos últimos meses.

    Entre essas partidas, Eze marcou seu primeiro gol pelo Arsenal na primeira parada da campanha rumo à final da Carabao Cup, contra o Port Vale, na terceira rodada. Ironicamente, seu primeiro gol na Premier League foi um golaço contra seu ex-clube, o Palace.

    Eze também pôde experimentar a Liga dos Campeões pela primeira vez, dando assistências em impressionantes vitórias em casa contra o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique. O Arsenal passou com facilidade pela fase de grupos e terminou em primeiro lugar, com um recorde perfeito de oito vitórias em oito jogos.

  Arsenal v Tottenham

    Quem é Eze?

    O momento culminante da passagem de Eze pelo Arsenal até agora, no entanto, mais uma vez aconteceu às custas do Tottenham. Antes do primeiro clássico do norte de Londres da temporada, em novembro, o técnico do Spurs, Thomas Frank, foi questionado sobre a contratação do verão. “Quem é Eze?”, foi a resposta do dinamarquês.

    Foi um momento que lembrou os velhos tempos da Arsenal Fan TV (antes de sua mudança de marca para AFTV). Os torcedores do Tottenham se lembram com alegria de quando uma prévia do clássico de 2014-15 mostrou alguém dizendo: “Quem é Harry Kane?”, antes que o então emergente atacante marcasse dois gols e o Spurs viesse de trás para vencer por 2 a 1 no final da partida em White Hart Lane.

    Bem, a principal diferença aqui era que se tratava de um torcedor em um canal criado para causar polêmica, e não o técnico de um dos times. À maneira de Michael Jordan, Eze pareceu levar isso para o lado pessoal. O time de Frank tentou se defender no Emirates Stadium com uma formação 5-4-1, mas isso não foi páreo para a magia de Eze, que se tornou o primeiro jogador do Arsenal desde 1978 a marcar três gols no clássico do norte de Londres, com a vitória dos anfitriões por 4 a 1.

    “É uma sensação boa”, disse Eze, em alta, após a partida. “Um dia agradável, feliz por ajudar a equipe e por vencer hoje é especial. É uma sensação especial, cara. Estou grato novamente, é por isso que rezo. Rezei por isso hoje, um hat-trick, e consegui hoje, então sou grato a Deus.”

  Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final

    De herói a zero

    Nos quatro jogos da Premier League que se seguiram à goleada sofrida contra o Spurs, algo mudou entre Eze, Arteta e o Arsenal. Ele foi substituído quando o Gunners empatava em 1 a 1 contra o Chelsea, que jogava com 10 jogadores, e saiu do banco na vitória por 2 a 0 em casa contra o Brentford, antes que os sinais de alarme começassem a soar.

    Eze foi criticado por seu desempenho defensivo na derrota por 2 a 1 do Arsenal para o Aston Villa, perdendo a marcação de Matty Cash no primeiro gol do time da casa. Por isso, o jogador da seleção inglesa foi substituído no intervalo. Ele conseguiu manter sua vaga na equipe titular contra o Wolves, último colocado, na semana seguinte, mas em uma partida que o Arsenal acabou vencendo por 2 a 1 graças a dois gols contra, Eze foi substituído antes da marca de uma hora e ficou no banco sem jogar nas quatro partidas seguintes da Premier League.

    No final dessa sequência sem gols, Arteta explicou por que Eze havia desaparecido de cena, depois de ter sido uma presença constante na escalação anteriormente.

    “Eu olho para as estatísticas e pergunto: quando foi a última vez que alguém marcou três gols em um clássico do norte de Londres? Há muitos, muitos, muitos anos. Isso mostra a dificuldade, mas não é uma coincidência”, começou ele. “Depois do compromisso com a seleção, ele teve dois dias de folga e disse: ‘Não, eu quero treinar no dia seguinte, quero praticar’. Ele me fazia perguntas sobre seu posicionamento, seu ritmo, sobre isso. Quando um jogador tem esse talento, tem inteligência e tem essa vontade de ser melhor e causar impacto na equipe, essas coisas acontecem.

    “Eu converso com todos os jogadores. Os jogadores sempre precisam entender e o técnico precisa entender como cada um está se sentindo. Avaliar os jogos, avaliar o estado emocional. Ebs jogou mais partidas, mais minutos do que nunca neste momento. Ele jogou, eu acho, 22 das 28 partidas ou algo assim. Ele nunca jogou tanto futebol, então estamos no caminho certo.”

    Arteta é um excelente orador e conseguiu acalmar alguns nervos na torcida do Arsenal em relação à redução do papel de Eze, mesmo em uma crise de lesões, mas ainda havia céticos em relação a essa reviravolta, especialmente considerando o pouco que o jogador de 27 anos jogou desde então.

  Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League

    Nova competição

    Eze fez três aparições esporádicas saindo do banco em jogos da Premier League contra Liverpool, Forest e Manchester United — nenhum dos quais o Arsenal venceu — antes de receber uma participação insignificante de nove minutos no final da goleada por 4 a 0 sobre o Leeds. Outra participação fragmentada ocorreu na vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland, desta vez com 23 minutos, antes de Eze finalmente ter a oportunidade de começar como titular na viagem da semana passada a Brentford.

    No entanto, após apenas um tempo de jogo que mais se assemelhava ao futebol americano do outro lado do Atlântico, Eze, pela segunda vez em sua carreira no Arsenal, foi substituído sem cerimônia no intervalo. Ele não conseguiu tocar na bola o suficiente nem criar nada digno de nota em uma partida que precisava de um jogador do seu calibre para assumir o controle.

    Após o empate em 1 a 1, Arteta explicou novamente o motivo da substituição de Eze por Odegaard. “Foi uma escolha tática”, confirmou o espanhol. “Precisávamos de um perfil diferente devido à forma como eles estavam pressionando, e começamos o segundo tempo muito melhor.”

    Eze pareceu reencontrar seu ritmo em uma função um pouco mais recuada na vitória rotineira do Arsenal por 4 a 0 sobre o Wigan Athletic na FA Cup no domingo, mas mesmo além da ressalva de que se tratava de um adversário da League One, a atenção se concentrou em Saka como titular na posição 10 e nos comentários de Arteta sugerindo que ele poderia jogar nessa posição no futuro.

    “Isso é algo que é uma possibilidade e eu queria tentar, e podemos usar isso no futuro”, disse ele sobre a nova função de Saka. “Ainda há muitos jogos, competições e cenários diferentes para jogar nesta temporada, e essa é uma possibilidade que temos.

    Ele está mais centralizado, mais perto do gol. É um pouco mais difícil para o adversário marcá-lo constantemente. Ele também pode trocar de posição com um jogador de ponta e é muito bom em escolher esses espaços. Quando ele está lá, pode realmente causar danos com a bola.”

  England World Cup Qualifiers

    A vaga da Inglaterra está em risco?

    Eze nunca foi titular regular da Inglaterra, embora, desde suas participações na Euro 2024, tenha se tornado um dos principais jogadores da seleção e acumulado 16 partidas pela equipe. Ao sair do estágio de novembro, ele parecia ter vaga garantida na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, mas agora não há mais essa garantia.

    Morgan Rogers tem sido o camisa 10 preferido de Tuchel desde que ele assumiu o comando, e o astro do Aston Villa continua seu desempenho heroico no clube. Jude Bellingham, do Real Madrid, foi relegado a reserva, de certa forma, mas o único fator que poderia comprometer sua participação na Copa do Mundo é uma lesão. Isso deixa um trio relativamente fora de forma, composto por Eze, Cole Palmer e Phil Foden, lutando por uma vaga, como se pode imaginar.

    Eze e Palmer estão empatados quando se trata de causar impacto saindo do banco para os Três Leões, embora já tenham se passado vários anos desde que Foden fez algo digno de nota com a camisa da Inglaterra. Isso pode ser um diferencial importante, mas ajudaria Eze se ele conseguisse se recuperar antes do verão.

  Newcastle United v Arsenal - Premier League

    Dois jogos importantes

    Uma peculiaridade do jogo de Eze é que ele geralmente tem um desempenho fantástico no final da temporada. O último terço do ano tende a ser quando ele produz seu melhor trabalho.

    Veja-se, por exemplo, a temporada 2024-25. Eze terminou a campanha com 14 gols e 11 assistências em todas as competições, com o Palace a conquistar a FA Cup. Nove desses gols e três dessas assistências surgiram após a pausa internacional de março. Em 2023-24, seis dos seus 11 gols na Premier League foram marcados a partir de março, assim como três das suas quatro assistências. Seis dos seus 10 gols em 2022-23 foram marcados nesse mesmo período. Você entendeu a ideia.

    Ainda nem chegamos a março nesta temporada, muito menos à última janela internacional, mas Eze não pode se dar ao luxo de esperar tanto tempo para voltar a acelerar. O Arsenal está lutando em quatro frentes e sua vaga na Copa do Mundo está em jogo. A viagem de quarta-feira ao Wolves e a visita de domingo ao Spurs lhe darão duas chances ideais para ganhar impulso. Se ele não conseguir entregar contra os dois clubes em maior crise da Premier League no momento, então quando conseguirá?

