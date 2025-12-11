+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruna Lima

"Nível Zico" - O elogio dado Arrascaeta de dentro do próprio Flamengo

Em temporada de títulos e protagonismo, meia ecebe comparação histórica de Varela

No Flamengo, a camisa 10 costuma pesar. Já derrubou expectativas, criou cobranças desmedidas e, em alguns momentos, até pareceu amaldiçoar quem a vestia. Com Arrascaeta, no entanto, aconteceu o contrário. O número histórico — que carrega a memória de Zico e a responsabilidade de quem precisa decidir — parece ter encontrado no uruguaio seu dono ideal.

Em meio ao auge técnico e físico da carreira, Arrascaeta vive uma temporada que reúne títulos, recordes e momentos pessoais intensos. Duas vezes campeão em novembro, pai em dezembro e protagonista no Catar, o uruguaio vive uma relação definitiva com a idolatria rubro-negra.

Esse cenário ajuda a entender por que um elogio vindo de dentro do próprio elenco ganhou peso. Ao comentar o tamanho de Arrascaeta no futebol brasileiro, o lateral Guillermo Varela não economizou ao compará-lo ao maior ídolo da história do clube.

  • A visão de Varela sobre Arrascaeta

    Varela vive sua melhor fase desde que chegou ao Flamengo, muito devido à mudança de estilo com a chegada de Filipe Luís e a má fase de Emerson Royal, com quem disputa a lateral. Mas, ao falar do companheiro uruguaio, adotou um tom ainda mais contundente.

    “No Brasil o Giorgian é a nível de Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui comparam ele ao Zico. Pela quantidade de títulos que ganhou, por ser decisivo. No Uruguai não se tem a dimensão do que ele é aqui, mas ele está dando e a última partida já mostrou isso.”

    Para o joagdor, o impacto de Arrascaeta está diretamente ligado à sua capacidade de “resolver” partidas em momentos de maior dificuldade, algo que, segundo ele, marcou especialmente o desempenho do camisa 10 em 2025. Os números reforçam essa percepção: 98 gols pelo clube — 25 apenas na temporada —, além de 43 participações diretas em gols no ano. Está a dois de alcançar uma marca histórica: o centésimo gol com a camisa rubro-negra.

  • A melhor temporada da carreira

    O auge físico e técnico de Arrascaeta se reflete também nos prêmios individuais. Em 2025, ele foi eleito melhor jogador da Libertadores, Craque do Brasileirão e melhor em campo na partida contra o Cruz Azul, que garantiu o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental.

    Com os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, ele se tornou — ao lado de Pedro — o maior artilheiro do Flamengo em competições mundiais. É mais um marco que contribui para a ideia de que a temporada tem sido especial.

    Dentro do clube, o reconhecimento é explícito. Filipe Luís, técnico do time, reforçou a visão de que o desempenho do jogador é fruto de mérito próprio: “Outro dia ele estava na academia, ganhou todos os prêmios merecidos, e eu falei para ele ‘De nada’. É simples. É mérito único e total dele”. Para o treinador, Arrascaeta talvez seja “o jogador mais ambicioso do elenco”.

  • O momento pessoal

    O auge esportivo coincide com um período pessoal significativo. O nascimento de Milano, seu primeiro filho, foi planejado estrategicamente para não comprometer a participação na Copa Intercontinental. Arrascaeta passou a madrugada acordado antes de viajar ao Catar e, mesmo assim, correspondeu em campo com uma de suas melhores atuações do ano.

    Esse conjunto - recordes, títulos, prêmios e vida pessoal - reforça a aura que se criou sobre ele na temporada e alimenta a comparação com Zico. Não se trata de comparar as trajetórias, mas de reconhecer que poucos ou nenhum jogador conseguiu chegar no patamar histórico de Zico como Arrascaeta.

  • Renovação e futuro com a camisa 10

    Aos 31 anos, Arrascaeta renovou contrato até dezembro de 2028, com possibilidade automática de extensão caso metas sejam cumpridas. São 352 jogos pelo Flamengo, 98 gols, 107 assistências e 17 títulos, o que o torna um dos atletas mais vitoriosos da história do clube.

    Com o novo vínculo, há espaço para ampliar números e reforçar ainda mais seu nome na galeria de ídolos do século XXI. Hoje, ele já é o quarto maior artilheiro do Flamengo no período e figura entre os protagonistas mais decisivos de sua geração.

