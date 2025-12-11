"Nível Zico" - O elogio dado Arrascaeta de dentro do próprio Flamengo

No Flamengo, a camisa 10 costuma pesar. Já derrubou expectativas, criou cobranças desmedidas e, em alguns momentos, até pareceu amaldiçoar quem a vestia. Com Arrascaeta, no entanto, aconteceu o contrário. O número histórico — que carrega a memória de Zico e a responsabilidade de quem precisa decidir — parece ter encontrado no uruguaio seu dono ideal.

Em meio ao auge técnico e físico da carreira, Arrascaeta vive uma temporada que reúne títulos, recordes e momentos pessoais intensos. Duas vezes campeão em novembro, pai em dezembro e protagonista no Catar, o uruguaio vive uma relação definitiva com a idolatria rubro-negra.

Esse cenário ajuda a entender por que um elogio vindo de dentro do próprio elenco ganhou peso. Ao comentar o tamanho de Arrascaeta no futebol brasileiro, o lateral Guillermo Varela não economizou ao compará-lo ao maior ídolo da história do clube.