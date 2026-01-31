Por que Neymar, Tiquinho Soares, Willian Arão e outros são desfalques do Santos contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2026
Os desfalques do Santos
O Santos segue sem poder contar com Neymar, que ainda passa por processo de transição física e só deve voltar a ficar à disposição no início de fevereiro. Outra ausência certa é a de Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de um cálculo renal, o que o manterá afastado das atividades físicas por aproximadamente duas semanas.
A lista de desfalques ainda inclui outros jogadores importantes. Gustavo Henrique se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, enquanto Tiquinho Soares e Thaciano seguem em tratamento de edemas na panturrilha esquerda e no músculo posterior da coxa direita, respectivamente.
O provável time do Peixe
O Santos deve ir a campo com: Brazão; Igor Vinícius, Frías, Lucas Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Rollheiser; Rony, Barreal e Gabriel Barbosa.
Na última partida, contra a Chapecoense, a comissão técnica decidiu poupar Gabigol, Mayke e Adonis Frias, mas os jogadores serão liberados para o confronto decisivo contra o São Paulo.
Retrospecto no clássico e posição na tabela
Em 326 clássicos disputados ao longo da história, o Santos soma 110 vitórias diante do São Paulo, que venceu 140 vezes, além de 76 empates entre as equipes. No confronto mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Peixe levou a melhor e derrotou o rival por 1 a 0.
Na tabela do Campeonato Paulista de 2026, o time de Juan Pablo Vojvoda é o 11º colocado, com seis pontos e retrospecto de uma vitórias, três empates e uma derrota. Na última rodada, o Peixe empatou com o Noroeste por 2 a 2, na Vila Belmiro.