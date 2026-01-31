Por que Neymar, Tiquinho Soares, Willian Arão e outros são desfalques do Santos contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2026

O Santos segue sem poder contar com Neymar, que ainda passa por processo de transição física e só deve voltar a ficar à disposição no início de fevereiro. Outra ausência certa é a de Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de um cálculo renal, o que o manterá afastado das atividades físicas por aproximadamente duas semanas.

A lista de desfalques ainda inclui outros jogadores importantes. Gustavo Henrique se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, enquanto Tiquinho Soares e Thaciano seguem em tratamento de edemas na panturrilha esquerda e no músculo posterior da coxa direita, respectivamente.