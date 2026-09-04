Neymar sofre lesão muscular e pode ficar até dois meses fora do Santos

O diagnóstico apontou uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, também conhecido como reto femoral. A previsão inicial é de quatro a oito semanas de recuperação, mas a tendência é que Neymar precise do prazo mais longo.

Com isso, o atacante pode retornar somente no início de novembro, dependendo da evolução durante o tratamento. O período de ausência pode representar um desfalque importante para o Santos na reta final do Campeonato Brasileiro e na disputa da Copa Sul-Americana.

O Peixe está nas quartas de final da competição continental e terá o Atlético-MG como adversário. No Brasileirão, a equipe luta para se afastar da zona de rebaixamento.