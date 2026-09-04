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Pedro Augusto Dias

Neymar sofre lesão muscular e pode ficar até dois meses fora do Santos

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Neymar

Camisa 10 tem problema no reto femoral da coxa direita e pode desfalcar equipe em momento decisivo da temporada; Veríssimo e Barreal também estão no departamento médico

O Santos confirmou nesta sexta-feira (4) que Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o empate com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, que terminou com a eliminação santista da competição.

O camisa 10 foi submetido a exames após deixar o clássico no intervalo e pode ficar afastado dos gramados por um período de quatro a oito semanas.

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  • Lesão preocupa em reta decisiva

    O diagnóstico apontou uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, também conhecido como reto femoral. A previsão inicial é de quatro a oito semanas de recuperação, mas a tendência é que Neymar precise do prazo mais longo.

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    Com isso, o atacante pode retornar somente no início de novembro, dependendo da evolução durante o tratamento. O período de ausência pode representar um desfalque importante para o Santos na reta final do Campeonato Brasileiro e na disputa da Copa Sul-Americana.

    O Peixe está nas quartas de final da competição continental e terá o Atlético-MG como adversário. No Brasileirão, a equipe luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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  • Veríssimo e Barreal também são desfalques

    Além de Neymar, o Santos terá outras duas baixas por problemas físicos. Lucas Veríssimo apresentou um quadro de dor no tornozelo direito após uma entorse e iniciou tratamento específico.

    Barreal, por sua vez, sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Os exames identificaram um problema do tipo 2A no músculo bíceps femoral.

    “O atleta Neymar Júnior passou por exames hoje (4/9). Os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, durante a partida da última quarta-feira.

    O atleta Álvaro Barreal, também no jogo de quarta-feira, sentiu a região posterior da coxa esquerda. Exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A.

    O atleta Lucas Veríssimo tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico.

    Os três estão em tratamento e recuperação no CEPRAF/SFC do CT Rei Pelé sob supervisão da equipe médica.”

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