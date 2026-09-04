Neymar sofre lesão muscular e pode ficar até dois meses fora do Santos

Além de Neymar, o Santos terá outras duas baixas por problemas físicos. Lucas Veríssimo apresentou um quadro de dor no tornozelo direito após uma entorse e iniciou tratamento específico.
Barreal, por sua vez, sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Os exames identificaram um problema do tipo 2A no músculo bíceps femoral.
“O atleta Neymar Júnior passou por exames hoje (4/9). Os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, durante a partida da última quarta-feira.
O atleta Álvaro Barreal, também no jogo de quarta-feira, sentiu a região posterior da coxa esquerda. Exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A.
O atleta Lucas Veríssimo tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico.
Os três estão em tratamento e recuperação no CEPRAF/SFC do CT Rei Pelé sob supervisão da equipe médica.”