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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Neymar é relacionado e reforça o Santos em decisão contra o Remo pela Copa do Brasil

Neymar
Remo x Santos
Remo
Santos
Copa do Brasil

Camisa 10 viajará para Belém apenas no dia da partida após participar de leilão beneficente em São Paulo; Lucas Veríssimo é baixa confirmada para o duelo

O Santos terá seu principal jogador à disposição para uma das partidas mais importantes da temporada. Após dúvidas sobre sua presença por conta do desgaste físico e do compromisso com o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., o clube confirmou que Neymar foi relacionado para enfrentar o Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O camisa 10 permanecerá em São Paulo para participar do evento beneficente na noite desta segunda-feira (3) e viajará para Belém apenas na manhã do dia da partida. Enquanto isso, o restante da delegação santista desembarca na capital paraense ainda nesta noite.

Com o empate sem gols na Vila Belmiro, quem vencer o confronto garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Santos confirma Neymar, mas logística será diferente da delegação

    A presença de Neymar era tratada com cautela nos últimos dias. Após atuar durante os 90 minutos no primeiro confronto contra o Remo, o atacante passou por avaliações físicas para medir o desgaste acumulado, já que havia encerrado recentemente um longo período sem completar uma partida inteira.

    Mesmo assim, o Santos confirmou que o jogador estará à disposição de Cuca para a decisão. A única diferença será na logística: enquanto o elenco embarca para Belém nesta segunda-feira, Neymar viajará apenas na manhã de terça-feira, depois de participar do tradicional leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., em São Paulo.

    O evento reúne convidados do esporte, do entretenimento e do empresariado e faz parte do calendário anual do atacante.

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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Cuca demonstrou preocupação com desgaste físico do camisa 10

    Após o empate no jogo de ida, o técnico Cuca evitou confirmar a presença do camisa 10 na decisão e explicou que a comissão técnica aguardaria os resultados das avaliações realizadas pelo departamento médico.

    "Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação. Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto".

    A preocupação está ligada principalmente à sequência de partidas desde o retorno do calendário e ao risco de uma nova lesão muscular. Mesmo relacionado, ainda não há confirmação se Neymar iniciará o confronto entre os titulares.

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    Lucas Veríssimo está fora e obriga mudança na defesa

    Se por um lado o Santos terá Neymar à disposição, por outro perdeu um titular importante para o confronto decisivo.

    O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu dores nos acréscimos da partida disputada na Vila Belmiro e, após exames, foi diagnosticado com uma lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda. O clube não divulgou o grau da contusão nem o tempo estimado de recuperação, mas confirmou que o defensor permanecerá em tratamento no CT Rei Pelé.

    Com isso, a tendência é que o argentino Adonis Frías assuma a vaga ao lado de João Ananias na zaga santista.

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    Santos decide vaga no Mangueirão

    Sem vantagem construída no primeiro jogo, o Santos entra em campo sabendo que apenas uma vitória garante a classificação direta às quartas de final da Copa do Brasil.

    A provável equipe de Cuca tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (João Schmidt) e Barreal; Neymar e Gabigol.

    A expectativa da comissão técnica é que o talento do camisa 10 seja novamente decisivo em uma partida eliminatória. Caso confirme presença entre os titulares, Neymar terá a missão de liderar o Santos na busca por uma vaga entre os oito melhores da competição nacional.

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