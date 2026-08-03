Neymar é relacionado e reforça o Santos em decisão contra o Remo pela Copa do Brasil

O Santos terá seu principal jogador à disposição para uma das partidas mais importantes da temporada. Após dúvidas sobre sua presença por conta do desgaste físico e do compromisso com o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., o clube confirmou que Neymar foi relacionado para enfrentar o Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O camisa 10 permanecerá em São Paulo para participar do evento beneficente na noite desta segunda-feira (3) e viajará para Belém apenas na manhã do dia da partida. Enquanto isso, o restante da delegação santista desembarca na capital paraense ainda nesta noite.

Com o empate sem gols na Vila Belmiro, quem vencer o confronto garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.