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Gabriel Marin

Sem Neymar: Os jogadores mais bem pagos da seleção na Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo

Com salário no Santos abaixo dos líderes da lista, camisa 10 fica fora do ranking dos dez convocados com maiores vencimentos

Os dez jogadores mais bem pagos convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo acumulam, juntos, impressionantes R$ 858,7 milhões em salários por ano. O levantamento, baseado em dados do site especializado em finanças esportivas Capology, revela um cenário curioso: Neymar, principal estrela do futebol brasileiro na última década, não aparece entre os dez maiores salários da equipe.

Atualmente no Santos, o atacante recebe R$ 4,14 milhões por mês, o equivalente a R$ 53,8 milhões anuais em remuneração salarial. Embora ainda tenha direito a receitas extras ligadas à exploração de imagem e ações de marketing, esses valores não entram no critério utilizado para o ranking, que considera apenas os salários pagos pelos clubes.

A ausência chama atenção porque Neymar chegou a figurar entre os atletas mais bem pagos do planeta durante sua passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Hoje, porém, nomes que brilham nos principais centros do futebol mundial ocupam o topo da lista.

A seguir, a GOAL te mostra os 10 jogadores mais bem pagos da seleção na Copa do Mundo...

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    1Vinícius Júnior - Real Madrid

    - Salário mensal: R$ 11,2 milhões

    - Salário anual: R$ 146,2 milhões

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    2Casemiro - Manchester United

    - Salário mensal: R$ 9,4 milhões

    - Salário anual: R$ 122,6 milhões

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    3Raphinha - Barcelona

    - Salário mensal: R$ 7,5 milhões

    - Salário anual: R$ 97,5 milhões

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    4Ederson - Fenerbahçe

    - Salário mensal: R$ 7,1 milhões

    - Salário anual: R$ 92,4 milhões

  • Cameroon v Brazil: Group G - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    5Fabinho - Al Ittihad

    - Salário mensal: R$ 6,3 milhões

    - Salário anual: R$ 81,9 milhões

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    6Marquinhos - Paris Saint-Germain

    - Salário mensal: R$ 6,04 milhões

    - Salário anual: R$ 78,6 milhões

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    7Gabriel Martinelli - Arsenal

    - Salário mensal: R$ 4,85 milhões

    - Salário anual: R$ 63,1 milhões

  • FBL-WC-2026-BRA-TRAININGAFP

    8Matheus Cunha - Manchester United

    - Salário mensal: R$ 4,85 milhões

    - Salário anual: R$ 63,1 milhões

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    9Ibañez - Al Ahli

    - Salário mensal: R$ 4,4 milhões

    - Salário anual: R$ 57,2 milhões

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    10Bruno Guimarães - Newcastle

    - Salário mensal: R$ 4,3 milhões

    - Salário anual: R$ 56,1 milhões

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