Sem Neymar: Os jogadores mais bem pagos da seleção na Copa do Mundo

Os dez jogadores mais bem pagos convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo acumulam, juntos, impressionantes R$ 858,7 milhões em salários por ano. O levantamento, baseado em dados do site especializado em finanças esportivas Capology, revela um cenário curioso: Neymar, principal estrela do futebol brasileiro na última década, não aparece entre os dez maiores salários da equipe.

Atualmente no Santos, o atacante recebe R$ 4,14 milhões por mês, o equivalente a R$ 53,8 milhões anuais em remuneração salarial. Embora ainda tenha direito a receitas extras ligadas à exploração de imagem e ações de marketing, esses valores não entram no critério utilizado para o ranking, que considera apenas os salários pagos pelos clubes.

A ausência chama atenção porque Neymar chegou a figurar entre os atletas mais bem pagos do planeta durante sua passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Hoje, porém, nomes que brilham nos principais centros do futebol mundial ocupam o topo da lista.

A seguir, a GOAL te mostra os 10 jogadores mais bem pagos da seleção na Copa do Mundo...