Neymar ganha espaço permanente na Vila Belmiro com homenagem no Memorial das Conquistas

O evento contou com a presença de integrantes do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos, convidados, familiares de Neymar e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Durante a cerimônia, o dirigente destacou a importância do jogador para a história do Peixe e ressaltou a representatividade da homenagem.

"Neymar é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e vestiu a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse", afirmou Marcelo Teixeira.