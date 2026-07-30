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Neymar em homenagem do SantosDivulgação/Santos
Pedro Augusto Dias

Neymar ganha espaço permanente na Vila Belmiro com homenagem no Memorial das Conquistas

Santos
Neymar

Peixe inaugurou busto, estátua e camisa autografada em homenagem ao atacante

O Santos inaugurou nesta quinta-feira (30) um espaço dedicado a Neymar no Memorial das Conquistas, dentro da Vila Belmiro. A homenagem reúne um busto, uma estátua e uma camisa autografada pelo atacante, eternizando a trajetória do ídolo santista no clube.

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  • Cerimônia na Vila Belmiro

    O evento contou com a presença de integrantes do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos, convidados, familiares de Neymar e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

    Durante a cerimônia, o dirigente destacou a importância do jogador para a história do Peixe e ressaltou a representatividade da homenagem.

    "Neymar é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e vestiu a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse", afirmou Marcelo Teixeira.

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  • Neymar agradeceu a homenagem

    O atacante também celebrou o reconhecimento e destacou a relação construída com o Santos desde a infância.

    "É uma honra muito grande fazer parte da história do Santos FC. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis, de alguma forma, estar presente aqui. O Santos é meu time do coração e sempre vai ser minha casa", declarou Neymar.

    As obras foram produzidas pelo artista Renato Guedes, que explicou o objetivo de representar não apenas o jogador, mas também o impacto do camisa 10 para novas gerações.

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