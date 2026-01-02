Neymar e Gabigol juntos: como foi a parceria entre eles no Santos e seleção brasileira

Apesar de ambos terem dado seus primeiros passos no futebol profissional pelo Santos, Neymar e Gabigol coabitaram o campo com a camisa alvinegra apenas uma vez na carreira: um 0 a 0 contra o Flamengo, no Mané Garrincha, no dia 26 de maio de 2013. Aquela foi a despedida de Neymar antes de ir ao Barcelona, com lágrimas escorrendo em seu rosto antes do apito inicial e a torcida o ovacionando após o apito final. Por coincidência, aquela também foi a estreia de Gabriel Barbosa pelo Santos, com o jovem atacante entrando em campo aos 69 minutos no lugar de Henrique Dourado. À época, era tratado como a principal aposta do Santos para ocupar o espaço deixado por Neymar

Desde aquela partida, cada um teve sua trajetória no futebol: Neymar alcançou diversas glórias com o Barcelona, se transferiu para o Paris Saint-Germain em busca de se tornar protagonista e depois apostou em uma aventura lucrativa na Arábia Saudita com o Al-Hilal. Gabigol, por sua vez, teve uma boa passagem no Santos, depois tentou engrenar uma carreira na Europa (que deu errado), foi para o Flamengo e se tornou ídolo, até que, em meio a problemas pessoais e disciplinares, se transferiu para o Cruzeiro, onde teve uma passagem marcada por altos e baixos.

Os dois são grandes jogadores e certamente viveram muitas glórias em suas respectivas carreiras, mas é claro que já não estão nivelados com o sucesso que outrora tiveram. No entanto, agora eles terão a chance de botar suas carreiras novamente no trilho — e juntos. A partir de 2026, Gabigol será novamente jogador do Santos, enquanto Neymar estendeu seu vínculo com o alvinegro praiano.

Como foi essa parceria no passado e o que ela pode render no futuro? A GOAL mostra logo abaixo.