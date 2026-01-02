+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brazil v Venezuela: Group B - Copa America Brazil 2021Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Neymar e Gabigol juntos: como foi a parceria entre eles no Santos e seleção brasileira

Dupla revelada no Santos volta ao clube de origem e promete entregar bons momentos para o torcedor do Peixe em 2026

Apesar de ambos terem dado seus primeiros passos no futebol profissional pelo Santos, Neymar e Gabigol coabitaram o campo com a camisa alvinegra apenas uma vez na carreira: um 0 a 0 contra o Flamengo, no Mané Garrincha, no dia 26 de maio de 2013. Aquela foi a despedida de Neymar antes de ir ao Barcelona, com lágrimas escorrendo em seu rosto antes do apito inicial e a torcida o ovacionando após o apito final. Por coincidência, aquela também foi a estreia de Gabriel Barbosa pelo Santos, com o jovem atacante entrando em campo aos 69 minutos no lugar de Henrique Dourado. À época, era tratado como a principal aposta do Santos para ocupar o espaço deixado por Neymar

Desde aquela partida, cada um teve sua trajetória no futebol: Neymar alcançou diversas glórias com o Barcelona, se transferiu para o Paris Saint-Germain em busca de se tornar protagonista e depois apostou em uma aventura lucrativa na Arábia Saudita com o Al-Hilal. Gabigol, por sua vez, teve uma boa passagem no Santos, depois tentou engrenar uma carreira na Europa (que deu errado), foi para o Flamengo e se tornou ídolo, até que, em meio a problemas pessoais e disciplinares, se transferiu para o Cruzeiro, onde teve uma passagem marcada por altos e baixos.

Os dois são grandes jogadores e certamente viveram muitas glórias em suas respectivas carreiras, mas é claro que já não estão nivelados com o sucesso que outrora tiveram. No entanto, agora eles terão a chance de botar suas carreiras novamente no trilho — e juntos. A partir de 2026, Gabigol será novamente jogador do Santos, enquanto Neymar estendeu seu vínculo com o alvinegro praiano. 

Como foi essa parceria no passado e o que ela pode render no futuro? A GOAL mostra logo abaixo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Anúncio duplo

    O dia amanheceu radiante para o torcedor santista. Como relatou o GE no início desta sexta-feira (2), Neymar estenderá seu contrato com o Santos até o fim de 2026. Apesar de o clube ainda não ter anunciado, os relatos dão como certo o acordo entre as duas partes, e a extensão de Neymar deve ser oficializada ainda nesta semana. 

    Em meio à renovação do camisa 10, outro velho conhecido confirmou seu retorno ao clube santista: Gabigol, que deve chegar do Cruzeiro, ainda segundo apuração do GE, por empréstimo de um ano com opção de compra. O presidente Marcelo Teixeira confirmou o retorno de Gabriel Barbosa e explicou, em entrevista na porta do CT Rei Pelé nesta sexta-feira, a situação da transferência do atacante e o que ele pode trazer de bom para o Peixe. 

    Marcelo Teixeira disse: "Estamos esperando para os exames médicos de rotina. [É] Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar. Um jogador identificado, que, ao demonstrar essa sua vontade de retornar, percebemos que está concentrado, preparado e determinado para ajudar num ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas colaborando e contribuindo com a qualidade que tem para que o Santos possa fazer boas campanhas nesse ano."

    • Publicidade
  • Brazil v Germany - Final: Men's Football - Olympics: Day 15Getty Images Sport

    Histórico da dupla com a seleção brasileira

    No Santos, Neymar e Gabigol só jogaram juntos naquele 0 a 0 contra o Flamengo em 2013. Já pela seleção brasileira, eles aparecem em algumas ocasiões juntos e até conquistaram um título de expressão: a Medalha de Ouro das Olimpíadas de 2016. Na campanha daquele torneio, na qual ambos foram titulares em todos os seis jogos, Neymar marcou quatro gols e deu duas assistências, enquanto Gabigol balançou a rede duas vezes. 

    Contando com jogos pela seleção brasileira válidos pela Copa América de 2021, eliminatórias para Copa do Mundo de 2022, amistosos e pelas Olimpíadas de 2016, eles jogaram juntos 18 vezes, com Neymar como titular em todas as ocasiões e Gabigol em 11 jogos; nesse recorte, Neymar marcou 10 vezes e deu 10 assistências, enquanto Gabigol marcou quatro vezes. 

    A dupla participou conjuntamente de gols em dois momentos: o primeiro, com Neymar dando a assistência para Gabigol marcar contra a Venezuela, pela Copa América de 2021, no jogo que terminou em 3 a 0 para o Brasil; no segundo, o 4 a 1 sobre o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com Neymar novamente assistindo Gabriel.

    Nas 18 partidas em que a dupla disputou com a seleção brasileira, o Brasil ganhou 11 delas, empatou em seis e perdeu apenas uma — o 1 a 0 na final da Copa América de 2021 para a Argentina.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que esperar da parceria?

    Como bem destacou Marcelo Teixeira, o fato de que Gabigol se identifica com o Santos é um bom indicativo de que a segunda passagem do atleta pelo clube tem tudo para dar certo. E dada a parceira bem sucedida dentro e fora dos gramados dele com Neymar, os dois podem extrair o melhor um do outro e fazer uma grande temporada no Brasileirão e na Copa Sul-Americana de 2026. O grande problema é como poderão coabitar o campo e não serem uma debilidade na defesa.

    O desafio agora está nas mãos de Juan Pablo Vojvoda, que deverá saber como equilibrar um time que terá dois jogadores no terço-final que pouco pressionam ou voltam para recompor a defesa, mas que são boas armas no ataque: em 2025, Neymar marcou 11 gols e deu quatro assistências pelo Santos em 54 jogos, enquanto Gabigol, jogando como reserva na maioria dos jogos, marcou 13 gols e deu quatro assistências em 49 partidas.

    Do mesmo modo que Gabigol pode ser o responsável por ajudar Neymar a voltar a jogar, consistentemente, um bom futebol e ser convocado para a Copa de 2026, Neymar pode ajudar Gabigol a voltar a ser aquele centroavante letal e indiscutivelmente titular em qualquer clube do Brasil. O sucesso da parceria será uma via de mão dupla, e na mesma intensidade que pode alçá-los à glória individual e coletiva, pode marcar a derrocada de duas das maiores estrelas (cada uma com a sua intensidade de brilho, é bom ressaltar) brasileiras no século XI.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Paulista
Santos crest
Santos
SAN
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
0