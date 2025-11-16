+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas

Neymar se empolga com vitória sobre o Palmeiras: "Sou Santos pra c..."

O camisa 10 voltou a atuar por 90 minutos completos após mais de dois meses e ajudou o Peixe a vencer o Verdão por 1 a 0 na Vila Belmiro

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão 2025. Com o triunfo, a equipe da Baixada Santista deu um salto importante na luta contra o rebaixamento e ainda tirou pontos do rival na briga pelo título.

Além do resultado, o torcedor santista pôde se animar com outro fator: Neymar voltou a disputar uma partida completa, atuando por 90 minutos mais acréscimos, algo que não acontecia havia mais de dois meses.

No dia seguinte à vitória no Clássico da Saudade, o craque do Peixe, empolgado com o resultado, movimentou suas redes sociais reforçando o laço com o clube que o revelou.

  • Neymar: "Sou Santos pra ..."

    Empolgado com a vitória, Neymar foi às redes sociais na manhã de domingo (16) e fez diversas postagens. Primeiro, no X (antigo Twitter), escreveu: "Que final de semana 😍 Fúria Kings League, Santos FC e Furia Cs. Hat trick 😉🙏". Em seguida, no Instagram e no X, montou um carrossel da vitória com a legenda: "sou SANTOS pra Kr!@ 🤍🖤"

  • Santos v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "Um dos melhores ambientes que já vi"

    Com a necessidade dos três pontos para se afastar do fantasma do rebaixamento, os 14.651 torcedores presentes na Vila Belmiro viram a equipe alvinegra ultrapassar o Vitória na tabela do Brasileirão e deixar o Z4. O gol foi marcado por Benjamin Rollheiser, aos 46 minutos do segundo tempo, incendiando as arquibancadas.

    Nos stories do Instagram, Neymar publicou diversas imagens do clássico e, na última, destacou: "Ontem foi um dos melhores ambientes que já vi na Vila Belmiro! Isso é Santos FC."

  • Atuação de Neymar no clássico contra o Palmeiras

    Neymar deixou o gramado emocionado após a vitória que tirou o Santos da zona de rebaixamento. Embora não tenha marcado, teve boa participação ofensiva ao longo dos 90 minutos: foram 82 ações com bola, duas finalizações, cinco faltas sofridas, cinco passes decisivos e quatro cruzamentos. Ele recebeu a terceira melhor nota no SofaScore (7.7), atrás apenas de Rollheiser (8.0) e Gabriel Brazão (7.9).

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Voltando à forma ideal

    O atacante voltou a atuar por 90 minutos após 76 dias. A última partida completa havia sido em 31 de agosto, no empate por 0 a 0 com o Fluminense. Nesse intervalo, sofreu uma lesão na coxa que o tirou de sete partidas entre setembro e outubro. Ele ainda trabalha para recuperar sua melhor forma física, algo que não se vê desde seu retorno ao futebol brasileiro.

    Neymar havia demonstrado irritação ao ser substituído na derrota para o Flamengo por 3 a 2, na rodada anterior. Na coletiva após a vitória sobre o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou sua postura ao longo da semana: “Eu destaco essa força mental. Pegaram muito nele, mas ele é forte. Preparou a semana dia a dia para chegar bem hoje. Fez uma partida boa, treinou, fui observando, e a cada dia evoluiu. Eu sentia isso. Ele ia chegar bem ao jogo.”

    O treinador também destacou:

    “Jogadores grandes vão se preparando dia a dia para chegar a esse momento. Ele sabe que vamos exigir mais dele. Ele está se preparando para isso. Eu gosto que se prepare desse jeito.”

  • Santos v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que vem por aí para Neymar e Santos?

    Com 36 pontos, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, um ponto acima do Vitória, que abre o Z4.

    Agora, o Alvinegro enfrenta o Mirassol, sensação da competição, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (19). Uma vitória é fundamental para manter distância da parte inferior da tabela. Depois, o Santos ainda encara Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa) para encerrar sua campanha no Brasileirão.

    Enquanto isso, Neymar busca reencontrar sua melhor forma física visando a Copa do Mundo de 2026.

