Neymar se empolga com vitória sobre o Palmeiras: "Sou Santos pra c..."

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão 2025. Com o triunfo, a equipe da Baixada Santista deu um salto importante na luta contra o rebaixamento e ainda tirou pontos do rival na briga pelo título.

Além do resultado, o torcedor santista pôde se animar com outro fator: Neymar voltou a disputar uma partida completa, atuando por 90 minutos mais acréscimos, algo que não acontecia havia mais de dois meses.

No dia seguinte à vitória no Clássico da Saudade, o craque do Peixe, empolgado com o resultado, movimentou suas redes sociais reforçando o laço com o clube que o revelou.