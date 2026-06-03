Neymar, Danilo e mais: os jogadores que ainda podem trocar de clube no Brasileirão

A pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo abre um período decisivo nos bastidores dos clubes. Enquanto as atenções dos torcedores se voltam para o torneio internacional, dirigentes e executivos de futebol intensificam o trabalho em busca de reforços e soluções para a sequência da temporada.

Neste cenário, diversos nomes de destaque do futebol nacional seguem com a possibilidade de mudar de endereço nas próximas semanas. Entre jogadores em evidência na Copa do Mundo, atletas que perderam espaço em seus clubes e peças valorizadas no mercado, a lista de nomes que ainda podem defender outra equipe da Série A promete movimentar a janela de transferências durante a paralisação do campeonato.