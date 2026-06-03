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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Neymar, Danilo e mais: os jogadores que ainda podem trocar de clube no Brasileirão

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Mudança no regulamento ampliou o número de atletas aptos a trocar de clube durante a Série A e mantém nomes de peso no radar do mercado para a janela do meio do ano

A pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo abre um período decisivo nos bastidores dos clubes. Enquanto as atenções dos torcedores se voltam para o torneio internacional, dirigentes e executivos de futebol intensificam o trabalho em busca de reforços e soluções para a sequência da temporada.

Neste cenário, diversos nomes de destaque do futebol nacional seguem com a possibilidade de mudar de endereço nas próximas semanas. Entre jogadores em evidência na Copa do Mundo, atletas que perderam espaço em seus clubes e peças valorizadas no mercado, a lista de nomes que ainda podem defender outra equipe da Série A promete movimentar a janela de transferências durante a paralisação do campeonato.

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  • André RamalhoRodrigo Coca/Agência Corinthians

    André Ramalho - Corinthians

    6 jogos

    • Publicidade

  • Emiliano Martínez – Palmeiras

    6 jogos

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fagner - Cruzeiro

    12 jogos

  • Bruno Tabata - Internacional

    8 jogos

  • Samuel Xavier Fluminense Atlético-MG Brasileirão 22 06 2022Marcelo Gonçalves/Fluminense

    Samuel Xavier – Fluminense

    12 jogos

  • Nahuel Ferraresi – Botafogo

    12 jogos

  • Marcos Antonio Sao Paulo v SantosRubens Chiri / São Paulo FC

    Marcos Antônio – São Paulo

    12 jogos

  • Zé Rafael – Santos

    5 jogos

  • LyancoReprodução

    Lyanco – Atlético-MG

    7 jogos

  • Sao Paulo v LDU Quito - Copa CONMEBOL Sudamericana 2023Getty Images Sport

    Robert Arboleda – São Paulo

    6 jogos

  • Gabriel Menino – Santos

    8 jogos

  • Tiquinho Soares – Mirassol

    7 jogos

  • Everton Cebolinha, Flamengo Vasco Brasileirão 2024Getty Images

    Everton Cebolinha – Flamengo

    9 jogos

  • Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sergio Rochet – Internacional

    11 jogos

  • Internacional v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Thiago Maia – Internacional

    10 jogos

  • Junior Alonso Atlético-MGGetty Images

    Júnior Alonso – Atlético-MG

    10 jogos

  • Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Lucas Romero – Cruzeiro

    12 jogos

  • Flamengo v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Luiz Araújo – Flamengo

    11 jogos

  • Arthur GremioGetty Images

    Arthur – Grêmio

    10 jogos

  • Gabigol Santos GFXGOAL

    Gabigol – Santos

    12 jogos

  • FBL-SUDAMERICANA-GREMIO-ALIANZAAFP

    Martin Braithwaite – Grêmio

    11 jogos

  • Foto do anuncio do Dudu, no Atlético-MG, 2025Reprodução/Atlético-MG

    Dudu – Atlético-MG

    12 jogos

  • FBL-LIBERTADORES-MINEIRO-PEÑAROLAFP

    Gustavo Scarpa – Atlético-MG

    10 jogos

  • Fluminense's Argentine forward #14 German Cano celebrates scoring Getty Images

    Germán Cano – Fluminense

    4 jogos

  • Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Kaio Jorge – Cruzeiro

    12 jogos

  • Danilo Botafogo 2025Vitor Silva/Botafogo

    Danilo Santos – Botafogo

    12 jogos

  • Lucas Moura 2025Getty Images

    Lucas Moura – São Paulo

    8 jogos

  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Memphis Depay – Corinthians

    8 jogos

  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Arrascaeta – Flamengo

    10 jogos

  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Neymar – Santos

    8 jogos

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.