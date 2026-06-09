Sem Neymar, Ancelotti faz suspense sobre escalação da seleção e observa dupla de perto

Após o amistoso diante do Egito, Ancelotti revelou que já tem uma equipe-base definida para iniciar a Copa do Mundo. O treinador, porém, segue fazendo observações antes de bater o martelo.
Desde que assumiu a seleção brasileira, o italiano utilizou 12 escalações diferentes em 12 partidas, promovendo constantes testes na busca pela formação ideal.
No amistoso contra o Panamá, no Maracanã, Alex Sandro iniciou como titular na lateral esquerda, enquanto Matheus Cunha e Luiz Henrique completaram o quarteto ofensivo ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha.
Já diante do Egito, em Cleveland, Douglas Santos ganhou oportunidade na lateral esquerda, enquanto Lucas Paquetá e Igor Thiago apareceram entre os titulares no setor ofensivo.
Embora a definição oficial fique para os próximos treinamentos, a tendência é que a seleção brasileira inicie a Copa do Mundo com:
Alisson; Ibañez (ou Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
A seleção volta a treinar nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), novamente em Nova Jersey.
Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela abertura do Grupo C da Copa do Mundo. Na sequência, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara o Haiti, no dia 19, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24.