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Ancelotti Brasil Copa do MundoGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Sem Neymar, Ancelotti faz suspense sobre escalação da seleção e observa dupla de perto

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo
Neymar
Brasil x Marrocos
Marrocos

Brasil faz atividade em Nova Jersey, e treinador começa a desenhar equipe da estreia, mas evita dar pistas sobre os 11 titulares contra o Marrocos

Carlo Ancelotti iniciou os ajustes finais para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A quatro dias do duelo contra o Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C, o treinador ainda mantém algumas dúvidas na equipe, principalmente na lateral direita após o corte de Wesley, além de seguir avaliando alternativas para o sistema ofensivo.

Sem Neymar novamente em campo, a seleção realizou mais uma atividade nesta terça-feira (9), no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey. O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e dificilmente estará disponível para o primeiro compromisso brasileiro no Mundial.

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  • Ancelotti Brasil Copa do MundoGetty Images

    Testes em treino aberto

    Ancelotti comandou o treinamento com 25 jogadores à disposição. Durante os 15 minutos liberados para a imprensa, porém, não ofereceu qualquer indicação clara da equipe que pretende utilizar contra os marroquinos.

    Nos primeiros momentos da atividade, o treinador dividiu o elenco em dois grupos. Utilizaram coletes Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique. A movimentação, no entanto, não representou uma formação titular.

    Após o aquecimento, os atletas iniciaram trabalhos com bola. Uma das atividades observadas envolveu cruzamentos e movimentações ofensivas, com Ibañez e Lucas Paquetá atuando pelo lado direito do campo.

    A dupla esteve entre os titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, último amistoso antes da estreia na Copa. Na ocasião, Ibañez atuou como zagueiro ao lado de Marquinhos, mas vem sendo testado na lateral direita após a lesão de Wesley.

    O defensor do Al Ahli aparece como um dos favoritos para assumir a vaga, embora Danilo também siga na disputa pela posição.

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  • Neymar Brasil Copa do MundoGetty Images

    Neymar ainda ausente

    Assim como nos últimos dias, Neymar não apareceu no gramado durante o período de acesso da imprensa ao treinamento da seleção.

    O atacante segue tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ainda não tem prazo oficial para retornar aos trabalhos com o restante do grupo.

    Na segunda-feira (8), o camisa 10 passou por uma nova ressonância magnética para avaliação da evolução clínica. Em comunicado divulgado pela CBF, a entidade informou que o jogador apresentou boa resposta ao tratamento, mas continuará seguindo o protocolo estabelecido pelo departamento médico.

    A expectativa interna é que Neymar volte a realizar atividades em campo até o fim da semana. Mesmo assim, a presença na estreia contra o Marrocos é considerada improvável.

  • Brasil Copa do MundoGetty Images

    Provável time titular

    Após o amistoso diante do Egito, Ancelotti revelou que já tem uma equipe-base definida para iniciar a Copa do Mundo. O treinador, porém, segue fazendo observações antes de bater o martelo.

    Desde que assumiu a seleção brasileira, o italiano utilizou 12 escalações diferentes em 12 partidas, promovendo constantes testes na busca pela formação ideal.

    No amistoso contra o Panamá, no Maracanã, Alex Sandro iniciou como titular na lateral esquerda, enquanto Matheus Cunha e Luiz Henrique completaram o quarteto ofensivo ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha.

    Já diante do Egito, em Cleveland, Douglas Santos ganhou oportunidade na lateral esquerda, enquanto Lucas Paquetá e Igor Thiago apareceram entre os titulares no setor ofensivo.

    Embora a definição oficial fique para os próximos treinamentos, a tendência é que a seleção brasileira inicie a Copa do Mundo com:

    Alisson; Ibañez (ou Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

    A seleção volta a treinar nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), novamente em Nova Jersey.

    Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela abertura do Grupo C da Copa do Mundo. Na sequência, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara o Haiti, no dia 19, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24.

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