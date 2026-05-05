Negócio por Barboza acende alerta no Palmeiras, que também mira Danilo no Botafogo

O Palmeiras mantém o otimismo pela contratação do zagueiro Alexander Barboza para a sequência da temporada de 2026, mas ainda evita tratar o negócio como totalmente fechado. Nos bastidores, o clube trabalha com cautela e mantém um "sinal de alerta" ligado, principalmente por experiências recentes no mercado e pelo cenário conturbado envolvendo o Botafogo.

Além disso, o Verdão não se limita ao sistema defensivo e já observa a possibilidade de repatriar o volante Danilo, atualmente no clube carioca.