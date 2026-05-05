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Alexander Barboza e DaniloGetty/GOAL
Gabriel Marin

Negócio por Barboza acende alerta no Palmeiras, que também mira Danilo no Botafogo

A. Barboza
Danilo
Palmeiras
Botafogo

Verdão adota cautela após experiências recentes no mercado e monitora situação administrativa do clube carioca enquanto avalia nova investida por volante revelado na base

O Palmeiras mantém o otimismo pela contratação do zagueiro Alexander Barboza para a sequência da temporada de 2026, mas ainda evita tratar o negócio como totalmente fechado. Nos bastidores, o clube trabalha com cautela e mantém um "sinal de alerta" ligado, principalmente por experiências recentes no mercado e pelo cenário conturbado envolvendo o Botafogo.

Além disso, o Verdão não se limita ao sistema defensivo e já observa a possibilidade de repatriar o volante Danilo, atualmente no clube carioca.

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    Negociação avançada, mas com cautela

    Internamente, o Palmeiras trata a contratação de Barboza como bem encaminhada, com expectativa de contar com o defensor a partir de 20 de julho, data de abertura da janela de transferências do meio do ano. Ainda assim, a diretoria evita cravar o acerto antes da assinatura definitiva dos contratos.

    O cuidado não é por acaso. A condução do negócio leva em consideração fatores externos, especialmente a instabilidade política e financeira vivida pelo Botafogo, que impacta diretamente o andamento das tratativas.

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    Lição recente com Claudinho ainda pesa

    A postura cautelosa tem forte influência do que aconteceu com Claudinho no início de 2025. Na ocasião, o Palmeiras considerava a negociação com o Zenit muito avançada, com troca de minutas e aceite do jogador.

    O cenário mudou de forma repentina quando o Al Sadd entrou na disputa e fechou a contratação do meia brasileiro.

    A presidente Leila Pereira chegou a comentar o episódio, destacando a imprevisibilidade do mercado e reforçando que o clube seguiria em busca de reforços. O caso virou referência interna para evitar novos contratempos semelhantes.

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    Caos no Botafogo gera insegurança

    Outro fator que contribui para o alerta palmeirense é o momento administrativo vivido pelo Botafogo. As negociações começaram com o empresário John Textor, mas mudanças recentes alteraram o cenário.

    Com o afastamento do norte-americano e a decisão judicial que retirou os poderes de voto da Eagle na SAF, o comando do futebol passou para Durcesio Mello. Essa transição aumentou a complexidade das conversas e exige maior cautela do Palmeiras.

  • Danilo BrazilGetty/GOAL

    Danilo entra no radar alviverde

    Paralelamente ao avanço por Barboza, o Palmeiras também monitora a situação de Danilo. Revelado pelo próprio clube, o volante é visto como uma oportunidade estratégica de mercado.

    O Botafogo, por sua vez, não demonstra interesse em negociar o atleta com clubes brasileiros. Ainda assim, o Verdão acompanha de perto qualquer sinalização de abertura para propostas.

    Internamente, o Botafogo trabalha com cifras elevadas para negociar Danilo, sonhando com uma venda na casa dos 40 milhões de euros. A diretoria carioca acredita que a valorização do jogador pode aumentar ainda mais, especialmente com uma possível convocação para a Copa do Mundo.

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