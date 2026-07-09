O atacante Memphis Depay voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (8), em meio às negociações para definir sua permanência no Corinthians.
Em negociação com o Corinthians, Memphis faz post misterioso nas redes
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Mensagem reflexiva
De férias após a participação da Holanda na Copa do Mundo de 2026, o jogador compartilhou uma mensagem reflexiva em seu perfil no Instagram.
"Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que sigo aqui", escreveu o holandês.
Renovação de contrato
O contrato de Memphis com o Corinthians é válido até o fim de julho, e o clube segue conversando com os representantes do atleta para tentar chegar a um acordo pela renovação.
Agora, enquanto aproveita o período de férias, o camisa 10 aguarda a definição sobre seu futuro. A diretoria do Corinthians trabalha para estender o vínculo do atacante, considerado uma das principais referências técnicas do elenco.
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Desempenho na Copa do Mundo
Na Copa do Mundo de 2026, o atacante teve participação discreta pela seleção holandesa. Utilizado em apenas duas partidas, somou 51 minutos em campo e deu uma assistência. No duelo contra Marrocos, que terminou com a eliminação da Holanda nas oitavas de final após a prorrogação, Memphis permaneceu no banco durante toda a partida.
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