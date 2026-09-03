O Chelsea concluiu um acordo de £ 7,5 milhões para contratar Martinez junto ao Aston Villa depois de Robert Sanchez ter tido uma atuação insegura na partida de estreia da equipe.

O valor baixo recebeu elogios generalizados, com Wright afirmando no The Overlap: "Acho que é uma grande contratação para o Chelsea. Ele é o goleiro que pode levá-los ao próximo nível, porque eles precisavam fazer alguma coisa ali."

No entanto, Keane rejeitou completamente essa avaliação, expressando grandes dúvidas sobre a transferência e destacando o número de gols que o goleiro sofreu durante a campanha anterior.