Getty
Traduzido por
'Não sei se essa é uma grande contratação' - Keane entra em choque com Wright sobre negócio de Martinez com o Chelsea
Keane duvida da transferência para o Chelsea
O Chelsea concluiu um acordo de £ 7,5 milhões para contratar Martinez junto ao Aston Villa depois de Robert Sanchez ter tido uma atuação insegura na partida de estreia da equipe.
O valor baixo recebeu elogios generalizados, com Wright afirmando no The Overlap: "Acho que é uma grande contratação para o Chelsea. Ele é o goleiro que pode levá-los ao próximo nível, porque eles precisavam fazer alguma coisa ali."
No entanto, Keane rejeitou completamente essa avaliação, expressando grandes dúvidas sobre a transferência e destacando o número de gols que o goleiro sofreu durante a campanha anterior.
- Getty Images Sport
Críticas duras ao goleiro
Keane não poupou críticas em sua avaliação do novo goleiro do Chelsea. O ex-meio-campista afirmou: "Não sei se essa é uma grande contratação para o Chelsea. Sei que eles precisavam de um novo goleiro, mas estou dizendo a você: ele estava sofrendo muitos gols pelo Aston Villa na última temporada. Sei que ele tem presença e personalidade, vou dar isso a ele. Mas não tenho certeza. Não sei quanto a isso. Ele adora espalmar defesas direto para a pequena área."
A análise dura de Keane contrasta fortemente com as opiniões de seus ex-companheiros de equipe.
Elogios de ex-rivais
Nicky Butt chegou a afirmar que o goleiro "pode ser a contratação do século" por causa de sua experiência em Copa do Mundo e da taxa modesta de £7,5 milhões. Paul Scholes fez eco a esse sentimento, observando que o Aston Villa poderia facilmente ter pedido mais dinheiro por seu jogador estrela.
Scholes acrescentou que, embora Martinez tenha sofrido três gols em sua estreia na vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no último fim de semana, no fim das contas ele fará o Chelsea perder menos pontos ao longo da temporada do que Sanchez, que desde então deixou Stamford Bridge para se juntar ao Como, da Itália.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Chelsea?
Martinez terá uma oportunidade imediata de calar seus críticos quando o Chelsea visitar o campeão da Premier League, Arsenal, neste domingo. Os dois clubes têm um retrospecto perfeito após dois jogos, o que significa que o goleiro enfrentará um duro teste de suas credenciais. Uma atuação forte contra o time de Mikel Arteta ajudaria bastante a provar que Keane está errado e a justificar os grandes elogios de Wright.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.