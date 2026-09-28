O capitão da Holanda, Virgil van Dijk, liderou a equipe a uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Rajko Mitic. O resultado deu ao técnico Xavi Hernández sua primeira vitória no comando, levando a Holanda aos quatro pontos em dois jogos do grupo.

Um doblete do estreante Mexx Meerdink selou a vitória depois de Luka Jovic empatar temporariamente para a Sérvia.

Van Dijk comandou a defesa central ao lado de Jurrien Timber durante um segundo tempo frenético.