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“Não foi o nosso melhor!”: Virgil van Dijk faz alerta duro após vitória da Holanda em Belgrado
Van Dijk lidera a Holanda em vitória vital fora de casa em Belgrado
O capitão da Holanda, Virgil van Dijk, liderou a equipe a uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Rajko Mitic. O resultado deu ao técnico Xavi Hernández sua primeira vitória no comando, levando a Holanda aos quatro pontos em dois jogos do grupo.
Um doblete do estreante Mexx Meerdink selou a vitória depois de Luka Jovic empatar temporariamente para a Sérvia.
Van Dijk comandou a defesa central ao lado de Jurrien Timber durante um segundo tempo frenético.
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Capitão pede que o elenco mantenha a autocrítica apesar do resultado positivo
Falando à imprensa após a partida, Van Dijk fez uma análise ponderada da atuação, apontando que a Holanda permitiu que a Sérvia voltasse para o jogo por causa de uma falta de atenção defensiva no início do segundo tempo. O defensor do Liverpool enfatizou que equipes de elite não podem se dar ao luxo de ter lapsos contra adversários de alto nível.
Ele ressaltou que somar três pontos não pode cegar o elenco para erros técnicos.
"Estamos felizes com os três pontos, mas ainda podemos ser críticos com nós mesmos porque não foi a nossa melhor atuação", afirmou Van Dijk. "Cedemos alguns momentos que precisamos revisar e melhorar."
Capitão elogia a falta de medo de Meerdink e seu impacto decisivo
Ao cobrar padrões coletivos mais altos, Van Dijk também rasgou elogios a Meerdink, elogiando o atacante de 23 anos por aproveitar sua oportunidade como titular com total tranquilidade. O capitão observou que Meerdink jogou com extrema confiança em um estádio sob condições de alta pressão.
Van Dijk destacou que as duas finalizações certeiras do jovem centroavante fizeram a diferença na noite.
"Mexx foi muito bem", acrescentou Van Dijk. "Ele jogou com confiança e aproveitou as chances quando elas apareceram. Corresponder e entregar dessa forma em sua estreia como titular mostra grande personalidade."
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Holanda se prepara para viagem decisiva a Tessalônica para enfrentar a Grécia
Van Dijk e seus companheiros de equipe concluem a recuperação pós-jogo antes de viajar para Tessalônica para enfrentar a líder do grupo, a Grécia, no Estádio Toumba, na quinta-feira. O capitão tenta levar a equipe ao topo do Grupo 2.
A Sérvia recebe a Holanda em Eindhoven no jogo de volta no domingo.
Van Dijk busca comandar a defesa para sair sem sofrer gols na Grécia.
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